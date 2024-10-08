Объявлены претенденты на приз лучшему тренеру сентября в РПЛ

РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера сентября. Претендентами стали:
Мурад Мусаев («Краснодар», 9 очков, 3 матча 1-е место);
Михаил Галактионов («Локомотив», 9 очков, 3 матча 2-е место);
Сергей Семак («Зенит», 6 очков, 3 матча 3-е место);
Марцел Личка («Динамо», 7 очков, 3 матча 4-е место);
Заур Тедеев («Акрон», 6 очков, 3 матча 9-е место).
Победителя определят голосования среди легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.
Мусаев и Галактионов, понятно по каким причинам- они лидеры. Но если по большому счету, то, и они на лучших не тянут- не тот калибр. Мусаев- тренер интересный, креативный, но не стратег. Галактионов, пока идёт неплохо, но тоже, ошибок в построении игры предостаточно.
Вот и получается, что далеко не лучшие- сейчас лучшие. Не знаю, возможно и Мусаев и Галактионов еще вырастут в больших наставников, но пока- они лучшие из худших. Увы, уровень отечественного футбола таков. Хочется верить, что когда нибудь, всё изменится в лучшую сторону...
Мусаев и Галактионов, понятно по каким причинам- они лидеры. Но если по большому счету, то, и они на лучших не тянут- не тот калибр. Мусаев- тренер интересный, креативный, но не стратег. Галактионов, пока идёт неплохо, но тоже, ошибок в построении игры предостаточно.
Вот и получается, что далеко не лучшие- сейчас лучшие. Не знаю, возможно и Мусаев и Галактионов еще вырастут в больших наставников, но пока- они лучшие из худших. Увы, уровень отечественного футбола таков. Хочется верить, что когда нибудь, всё изменится в лучшую сторону...
Две ремарки. 1. Семака и Личку по ошибке включили в этот опрос, вместо опроса Кто худший тренер РПЛ в сентябре? Там они вне конкуренции. 2. Про Мусаева и Галактионова. Конечно оба не топ тренеры, но ведь все в мире относительно. Относительно тренерского болта в РПЛ они лучшие без вариантов.
Две ремарки. 1. Семака и Личку по ошибке включили в этот опрос, вместо опроса Кто худший тренер РПЛ в сентябре? Там они вне конкуренции. 2. Про Мусаева и Галактионова. Конечно оба не топ тренеры, но ведь все в мире относительно. Относительно тренерского болта в РПЛ они лучшие без вариантов.