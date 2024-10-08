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Объявлены претенденты на приз лучшему тренеру сентября в РПЛ

вчера, 14:41

РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера сентября. Претендентами стали:

Мурад Мусаев («Краснодар», 9 очков, 3 матча 1-е место);

Михаил Галактионов («Локомотив», 9 очков, 3 матча 2-е место);

Сергей Семак («Зенит», 6 очков, 3 матча 3-е место);

Марцел Личка («Динамо», 7 очков, 3 матча 4-е место);

Заур Тедеев («Акрон», 6 очков, 3 матча 9-е место).

Победителя определят голосования среди легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.

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Все комментарии
dеigandre
dеigandre ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:55
Ну ясно )
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:15
Почитал комментарии, в том числе лучшие. Удивлён, что кого - то может волновать этот пустяшный вопрос. Волновать так, что пользователи готовы скрестить на дуэли шпаги, чтобы доказать свою правоту.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:01
Надо Семаку давать) А лучше совместно Семаку и Личке. Когда уже перестанут пихать наставника Зенита в каждую дыру?
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:47
- Давать звание лучшего тренера РПЛ за месяц, после 3-х проведённых игр? Вы шутите, что ли, мужики?
- Кто-то сыграл эти 3 игры против аутсайдеров, а кто-то - против основных конкурентов за призовые места! Кто-то сыграл дома, а кто-то на выезде! (Кстати и выезды-то разные! Кто-то на соседнюю улицу поехал, а кто-то - через пол-страны!) У кого-то - полный "боекомплект" игроков, а у кого-то - травма на травме!
- По-моему, это несправедливый критерий оценки работы тренера...
112910415
112910415
вчера в 19:11
надо Мусаеву отдавать
stanichnik
stanichnik ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:53
Доброго Здоровья клоун!
Чех отличился так в сентябре,
Что может в отставку уйти в октябре.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:28
Вы зря иронизируете, любезный Джек.
Возможно, Вы заметили, что последнее время, у Семака появилась манера: опустить голову, обхватить её руками, а локтями упереться в колени. И вот, так, он может сидеть несколько минут... Нечто похожее, я наблюдал в прошлом сезоне у шварца, перед его увольнением из Герты. Нет нет, не пугайтесь- увольнение Семаку пока не грозит.

Дело в другом. Много лет назад, я смотрел передачу по ZDF, в которой, были объяснения, разным человеческим- ужимкам, манере поведения и тп... Так вот, то, что происходит сейчас с Богданычем- очень напоминает поведение человека, в минуты смятения и неуверенности в себе. Ну, это так- информация к размышлению...
Capral
Capral ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 18:19
Мусаев. Его футбол далёк от совершенства, но его приятно лицезреть, на нём отдыхаешь душой...
dеigandre
dеigandre ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:05
Ваш кандидат на лучшего тренера месяца?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:36
Я предлагаю Лучшим тренером Сентября избрать Капрала.
Если Семаки-Мусаевы начнут к нему ездить за советом - к следующему сентябрю получим своих Гвардиол-Анчелотти...
shur
shur
вчера в 17:05
..."Вот и получается, что далеко не лучшие- сейчас лучшие".
...наши "специалисты" и пресса любят всю жизнь хвалить тех кто в полной жо-е , Смоловы, Панины(Жмурки), Бузовы и т.д. и т.п...!!!
Capral
Capral
вчера в 16:27
Не верю своим глазам, неужели болельщики Зенита прозревают?!
Если так- это радует!!! Осталось только, товарища Джека переубедить...)))
adekvat
adekvat
вчера в 16:26
Тедеев набрал с Акроном столько же очков, сколько Семак с Зенитом.
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 16:24
Семак в этот раз очевидно лишний в этом списке
Capral
Capral
вчера в 16:17
Анатолий Кандауров.

Согласен, конечно. Но дело в том, что Мусаев видит свой футбол, исключительно в розовом свете и только через комбинационную игру, забывая при этом, об, общем тактическом построении и про соблюдение игрового баланса всех линий. А так, команду не выстраивают- это футбол исключительно для зрителя и он, как правило недолговечный.

Калактионов- попроще, мастерит свой футбол на ходу, в силу того, что может и как получится. Пока получается, посмотрим- что дальше будет. В футболе Галактионова также как и в футболе Мусаева нет системы, но, надо отдать ему должное, что в плане креатива в атаке- смотрится симпатично, шаблона не ощущается...

Ну а про Личку и Семака- Вы на 1000% правы!!!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:07
Не понимаю, почему игру от 1 сентября не засчитали в СЕНТЯБРЬ? Она ведь в СЕНТЯБРЕ была! Между прочим, 1 сентября Краснодар в меньшинстве, да еще и в гостях отвесил галактике 3 безответные пощечины.

Нужно также отметить, что у Галактионова из соперников были (кроме Быков) Оренбург, Пари НН и Спартак. Два аутсайдера и середняк на данный момент.

У Мусаева были (кроме разгрома Локо) Акрон, Зенит и Химки. Два аутсайдера и гегемон. Понятно же, кто лучший?

При всей моей нелюбви к Мусаеву, к его хрустальной тактике, которая сыпется под высоким прессингом и при хоть какой-то организованности в защите, он однозначно лучший в сентябре с 12 очками в 4 играх и с победами в этом месяце над прямыми конкурентами - Локо и Зенитом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:01
CapralCapral
Две ремарки. 1. Семака и Личку по ошибке включили в этот опрос, вместо опроса Кто худший тренер РПЛ в сентябре? Там они вне конкуренции. 2. Про Мусаева и Галактионова. Конечно оба не топ тренеры, но ведь все в мире относительно. Относительно тренерского болта в РПЛ они лучшие без вариантов.
nubom
nubom
вчера в 15:51
Тут и думать нечего. Из всех претендентов, только один похож на чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Поэтому, однозначно - Галактионов.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:30
Выводы делает только статистика. А подтверждает класс только стабильность. Посмотрим, что будет весной.
Capral
Capral
вчера в 15:20
Также, как рыжий, однажды "отлично" прошел...)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:19
Вообще-то он сентябрь отлично прошёл, 4 игры и 8 очков
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:17
Михаил Галактионов, однозначно.
Семак тут для смеха
Capral
Capral
вчера в 15:10, ред.
Не могу понять- каким боком, Личка и Семак среди номинантов? Два, самых неразвивающихся тренера в России. По своей футбольной идеологии- самые примитивные и простые... И эти люди, тоже здесь.

Мусаев и Галактионов, понятно по каким причинам- они лидеры. Но если по большому счету, то, и они на лучших не тянут- не тот калибр. Мусаев- тренер интересный, креативный, но не стратег. Галактионов, пока идёт неплохо, но тоже, ошибок в построении игры предостаточно.

Вот и получается, что далеко не лучшие- сейчас лучшие. Не знаю, возможно и Мусаев и Галактионов еще вырастут в больших наставников, но пока- они лучшие из худших. Увы, уровень отечественного футбола таков. Хочется верить, что когда нибудь, всё изменится в лучшую сторону...
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:09
Личка за какие заслуги там оказался?
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