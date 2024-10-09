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«Реал» готовится к получению Винисиусом «Золотого мяча»

вчера, 08:21

«Реал» занимается организацией подготовки к получению «Золотого мяча» нападающим Винисиусом Жуниором.

В клубе из Мадрида не сомневаются в том, что награду получит именно бразилец. «Сливочные» считают это и своим триумфом, ведь становление футболиста произошло именно здесь.

«Реал» готовит делегацию для поездки на церемонию, а также программу поздравлений.

Ранее сообщалось, что сам игрок уже знает результаты.

Церемония вручения приза состоится 28 октября.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:19
Как-то так))) Гном обесценил ЗМ как таковой.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:47
У Меси в его деревне уже весь чердак забит этими мячами и другими другими побрякушками и бусам, которые ему надарили, поэтому складывать некуда!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:10
А знаете, почему Перес уверен в победе Винисиуса ? В каждой "голосующей" ФФ есть свои почитатели "Реала", которые и сообщили ему на ушко о своих предпочтениях.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:00
Лайк за "Хорошую девочку Лиду" Ярослава Смелякова.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 13:25
Только не он
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 13:18
Этот ЗМ испортит Вини окончательно.. Как испортили ЗМ Авейру.. Испортили.. ☝️
7783cq7grzum
7783cq7grzum
вчера в 13:08
Что больше всего объединяет фанов барсы и мансити, лишь бы не игрок Реала. Но давайте вспомним претендентов. Родри: выиграл с Сити АПЛ и все. На евро разве он был лучшим игроком? Нет. Лучшими были Ямаль и Ольмо. В финале травмировался, Испания даже не почувствовала его отсутствие, ибо в 1 тайме Англия играла лучше чем Испания, потом Субименди заменил Родри, Испания сыграла лучше. Я не говорю что это из за Родри, но его отсутствие не сказалось. Далее Беллингем, вывел Англию в финал, дал ассист на Палмера в финале, был лучшим среди англичан, но в плей-офф лч был позади вини, Родриго, кросса, карвахаля. Теперь Вини, был лучшим в плей-офф лч, со сборной полный провал, но скорее тут виновата федерация, которые назначили физрука. Да и состав Бразилии очень слаб, кроме атаки, норм игроков нет.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:18
Родри должен был получить золотой мяч
112910415
112910415
вчера в 11:30
прежде такой открытой подготовки не бывало, как будто ?
allemz
allemz ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 10:52
Сафонову за мощный старт в Европе))
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 10:51
Ну, я уже давно не верю в честность этой награды.
allemz
allemz
вчера в 10:50
Если честно, я бы снова Месси отдал ЗМ, чем этой жалкой обезьяне, увешанной побрякушками
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:44
Если Мадрид готовится, то 100% получит Винисиус. Бывало, что ЗМ ускользал от Переса? Естественно, нет. Причем неважно, кто обладатель, главное, что игрок Реала. Помню, как Роналду уходил из Реала с полной уверенностью, что выиграет ЗМ, а в итоге Модрич получил.

Был ли в истории столь же нелюбимый всеми обладатель ЗМ, как Винисиус? Наверное, нет. Думаю, в этот раз критика будет сильнее, чем у Месси и Роналду вместе взятых.
shur
shur ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 10:24
...Спросите об этом мальчишку,
Что в доме напротив живёт,
Он с именем этим ложится,
Он с именем этим встаёт!
Недаром на всех стадионах,
Где Месси всегда выступал,
Он форму мяча Золотого,
На кресле везде рисовал...!!!
Rivera_10
Rivera_10
вчера в 10:17
Самый слабый обладатель ЗМ за многие годы.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 10:12
Пошла эпоха" загорелых футболистов "
shur
shur
вчера в 10:10
...если бы не его реплики, вздохи,ахи ,всё это портит полную картину
наминанта , разве что игрок Реала, но это не меняет сути происходящего...!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:58
Месси возьмёт ЗМ.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:55
Родри, Карвахаль уже не в счет получается. Хотя если Винисиус не получит ЗМ обвинит всех в расизме)
mp6g8r6aqqjn
mp6g8r6aqqjn
вчера в 09:39
Зачем эта показуха с голосованием, когда заранее известен обладатель
848smm2acvmw
848smm2acvmw ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 09:18
Какая разница, в Реале всë равно готовятся🥳
757dphwbyxs6
757dphwbyxs6
вчера в 09:14
Там давно на златой мячишко абонемент у жертвы бракованной Растишки, так что это ещё бабушка надвое сказала. И вообще обо всей этой давно превращённой в балаган церемонии можно сказать почти по Пушкину:

Там старый гном
Над златом чахнет,
Там мутный дух,
Там мутью пахнет!
n288jxz9d783
n288jxz9d783
вчера в 09:14
Шоу пиар, говорят что золотой мяч, а на самом деле мячик деревянный,расписной,как детская игрушка,и сотни чудаков пиариться там будут
ssspartak
ssspartak ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 09:11, ред.
Согласен. Интриги, торжественности нет. Да собственно и звездности в футболе нет. Либо я может старею так думая.... но такое ощущение, что современные Винисиусы не дотягивают до уровня Роналдинью, Ривалдо, Бэкхема, Рауля , Зидана, Месси и Роналду
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:05
Такой открытый процесс подготовки к получению Золотого мяча за долго до назначенной даты убивает интригу среди претендентов, превращая саму торжественную церемонию в простую формальность.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 08:57
Перес: Следующим обладателем ЗМ будет Мбаппе таковы условия контракта!
adekvat
adekvat
вчера в 08:49
Во прикол будет если кому другому мяч отдадут.
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:46
А сборная Бразилии тоже готовится? Выдать ему деревянный мяч...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:41
А не рановато засуетились в Реале.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:40
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