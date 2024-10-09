«Реал» готовится к получению Винисиусом «Золотого мяча»

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вчера, 08:21

«Реал» занимается организацией подготовки к получению «Золотого мяча» нападающим .

В клубе из Мадрида не сомневаются в том, что награду получит именно бразилец. «Сливочные» считают это и своим триумфом, ведь становление футболиста произошло именно здесь.

«Реал» готовит делегацию для поездки на церемонию, а также программу поздравлений.

Ранее сообщалось, что сам игрок уже знает результаты.

Церемония вручения приза состоится 28 октября.