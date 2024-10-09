«Реал» занимается организацией подготовки к получению «Золотого мяча» нападающим Винисиусом Жуниором.
В клубе из Мадрида не сомневаются в том, что награду получит именно бразилец. «Сливочные» считают это и своим триумфом, ведь становление футболиста произошло именно здесь.
«Реал» готовит делегацию для поездки на церемонию, а также программу поздравлений.
Ранее сообщалось, что сам игрок уже знает результаты.
Церемония вручения приза состоится 28 октября.
Там старый гном
Над златом чахнет,
Там мутный дух,
Там мутью пахнет!
Там старый гном
Над златом чахнет,
Там мутный дух,
Там мутью пахнет!
Что в доме напротив живёт,
Он с именем этим ложится,
Он с именем этим встаёт!
Недаром на всех стадионах,
Где Месси всегда выступал,
Он форму мяча Золотого,
На кресле везде рисовал...!!!
Что в доме напротив живёт,
Он с именем этим ложится,
Он с именем этим встаёт!
Недаром на всех стадионах,
Где Месси всегда выступал,
Он форму мяча Золотого,
На кресле везде рисовал...!!!