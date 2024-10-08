Нападающий Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом «Реала» по итогам сентября.
В прошлом месяце форвард провёл 5 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
Нападающий Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом «Реала» по итогам сентября.
В прошлом месяце форвард провёл 5 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
Конечно ещё не время оценивать его переход...
Но то что его отметили надеюсь придаст ему сил и уверенности на поле...
Удачи парню!!!
Конечно ещё не время оценивать его переход...
Но то что его отметили надеюсь придаст ему сил и уверенности на поле...
Удачи парню!!!
ведь теперь он не килиан сан жермен, а килиан мадрид.
перес готовит мбаппе к след.золотому мячу.
ведь теперь он не килиан сан жермен, а килиан мадрид.
перес готовит мбаппе к след.золотому мячу.