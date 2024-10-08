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Мбаппе признан лучшим футболистом «Реала» по итогам сентября

вчера, 20:06

Нападающий Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом «Реала» по итогам сентября.

В прошлом месяце форвард провёл 5 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Все комментарии
e9phahupj6hs
e9phahupj6hs
сегодня в 09:35
И это с какого бока???????????То что Камерунский Эму реализовывал чужие пенальти,в стили аля-Месси-Роналду-это дешёвый авторитет!!!
112910415
112910415
сегодня в 04:35
между тем, надо сильно прибавлять !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:45
Новая команда...новый чемпионат...
Конечно ещё не время оценивать его переход...
Но то что его отметили надеюсь придаст ему сил и уверенности на поле...
Удачи парню!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:44
Как то всё равно не очень впечатлил - будем считать это аванс...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:43
ожидаемо.
ведь теперь он не килиан сан жермен, а килиан мадрид.
перес готовит мбаппе к след.золотому мячу.
shur
shur
вчера в 21:26
...новость то хорошая,но как то на душе не празднично, однако...!
Guankin
Guankin
вчера в 21:23
Где-то в сторонке негодует Федя Вальверде...
Брулин
Брулин
вчера в 21:22
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 21:21
    Пока что особо не оправдывает вложенные в него средства, в 8 матчах чемпионата лишь 2 гола забиты с игры…
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 21:09
    Ну и хорошо!))) главное чтобы Винни не затосковал)))
    allemz
    allemz
    вчера в 21:01
    Сколько из них с пенок?
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 20:28
    Пять матчей - шесть голов, играет на своём привычно высоком уровне.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:27
    Результативность на уровне, а что ещё нужно для форварда?...
    Colchoneros
    Colchoneros
    вчера в 20:10
    А так то пока ничем не впечатлил!
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