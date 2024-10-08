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Среди лучших – тренер дебютанта РПЛ и команды-открытия сезона. Семак не так хорош, как конкуренты

08 октября 2024, 16:23
Сергей Семак

Номинанты на звание лучшего тренера в РПЛ по итогам сентября.

Тренера «Зенита» подводят эксперименты

Семак в этом списке – скорее аутсайдер. Не был бы им, продолжи «Зенит» набранный на старте темп. Не сломайся Глушенков (уже дважды). Не возникни необходимости уместить на поле трёх центрфорвардов.

Петербуржцы сдали, как только с травмой выбыл Максим Глушенков. Примерно на тот же период пришлись два важных трансфера – состав «Зенита» пополнили Соболев и Гонду. У Семака появился выбор между тремя топ-нападающими. И обычно такому бы радовались. Но Сергей Богданович сам себя заманил в ловушку. Настояв на трансфере Александра, теперь был вынужден возвращать его в форму через игровую практику. Кассьерру не усадишь – это лучший бомбардир прошлого чемпионата. А Лусиано начал забивать с первых же матчей.

В сентябре Семак упорно ставил всех их в старт, хотя было видно, что это не работает. Случилось поражение от «Краснодара» – тогда Соболев вышел со скамейки, но никто из трио не смог забить.

На выходе – поражение в принципиальном матче с «быками», неубедительная победа над ЦСКА и 3:1 с «Факелом». Не тянет на статус лучшего тренера месяца.

Мусаев заслужил награду за победу над питерцами

Даже на незначительном отрезке текущего сезона «быки» с Мусаевым прошли огромный путь. Мурад Олегович преодолевал скепсис фанатов из-за отставки Ивича и недостатков собственного стиля, поступательно возвращал лидеров в форму и искал оптимальные сочетания, чтобы в сентябре выдать топ-отрезок. Южане начали играть заметно лучше – и в то же время чувствуется зрелость на поле.

Мусаеву достался крайне тяжёлый календарь – в сентябре «горожане» встречались с открытием сезона – «Локомотивом» и многолетним гегемоном – «Зенитом». Важнее всего – то, что в обоих поединках «Краснодар» добыл победу. Причём надёжно и хладнокровно, принеся Агкацеву «сухарь». Помимо этого южане сломили «Ростов» в южном дерби и «Акрон». Да, осечки на старте не позволяют сейчас единолично возглавить таблицу чемпионата – но «горожане» до сих пор ни разу не проиграли в РПЛ. Плюс компенсировали эти ошибки победами в важных встречах с конкурентами.

Козырь Галактионова – эффект неожиданности

Галактионов растёт и прогрессирует вместе со своей командой. Ещё в прошлом сезоне он всерьёз задумывался об отставке – но получил кредит доверия от руководства. И теперь раскрывается с абсолютно новой стороны. Раскрылись Батраков и Самошников (оба теперь – претенденты на награду игроку месяца), Пиняев снова показывает футбол, которого от него ждали, Сулейманов и Воробьёв отлично подошли команде – и все они коллективно компенсировали потерю Глушенкова и Миранчука с Жемалетдиновым. Такого количества точных попаданий наверняка не ожидал и сам Галактионов – зато такой рывок позволил расправить плечи, стать увереннее.

Поражение от «Краснодара» в начале сентября отрезвило – и после паузы «железнодорожники» не потеряли темп. Последовали победы над «Оренбургом» и «Пари НН», принципиально было обыграть «Спартак» в дерби – с этим тоже справились. Такой результат, конечно, не может сравниться с показателями Мусаева в «Краснодаре» – но это уверенное второе место.

Личка тоже в списке – но к нему копятся претензии

Бронзовый призёр прошлого чемпионата ощущает всё больше давления – «Динамо» не играет, как претендент на титулы. Руководство предполагало, что чех имеет резервы, чтобы со временем вырасти в топ-специалиста и научиться хладнокровию и стабильности. Но практика показывает, что весёлый обоюдоострый футбол, атака на атаку – это его потолок. «Бело-голубые» летом уступили «Краснодару» и «Зениту», но куда больше претензий у боссов – на фоне игр с «Оренбургом» и Махачкалой (2:2 в обоих матчах). Клуб с чемпионскими амбициями должен уметь сводить такие поединки в свою пользу.

Затем последовала ничья в дерби со «Спартаком», которую вытащили на характере благодаря голу Тюкавина. Но такой матч лишь подтверждает справедливость претензий. «Динамо» играет весело и интересно, заставляет переживать. Но ключевые для чемпионской гонки качества – стабильность и хладнокровие. Их у команды под руководством Лички не видно. «Бело-голубые» замыкают топ-5, по итогам сентября могут похвастаться разве что ничьей со «Спартаком», а Личка – тайный кандидат на отставку. Так себе заявка на награду тренеру месяца.

Благодаря Тедееву «Акрон» эволюционировал в середняка РПЛ

Что для недавнего дебютанта лиги и главного аутсайдера – стопроцентный успех. Тольяттинцы едва ли могли надеяться зацепиться за выживание в Премьер-Лиге – конкуренты либо опытнее, либо с более качественным составом, либо более организованные. А «Акрон» мог разве что бороться за зрительские симпатии романтической философией открытой игры. И всё же Заур Тедеев тянет свою команду за уши всё выше и выше.

Это на старте после победы над «Факелом» «Акрон» не мог в восьми турах кряду набрать три очка. Позже календарь стал чуть проще – но и команда потрудилась, чтобы забрать баллы там, где должна была. Банда Тедеева стартовала с принципиально важной победы над «Химками», а после 2:5 с «Краснодаром» сенсационно разобрала «Ростов» – 2:0. Конечно, таких показателей недостаточно в сравнении с Галактионовым, Мусаевым или Семаком. Но в масштабах аутсайдеров это топ-результат. Тедеев сделал так, чтобы «Акрон» встретил октябрь в первой десятке. Для команды, которая ранее не играла в РПЛ, это мечта, ставшая явью.

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Все комментарии
Сергей Кравченко
Сергей Кравченко
09 октября 2024 в 08:37
Пусть Краснодар выиграет чемпионство, было бы интересно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
08 октября 2024 в 20:10
Приятно когда человек сам сказки про дядю Миллера сочиняет и верит в них. Это радует.
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 октября 2024 в 19:49
Миллер может и зубр в бизнесе, но в бизнесе, а не в футболе. Сначала Андреев запустил утку об интересе турков к Соболеву, затем о предложении Соболева ЦСКА, зная что ЦСКА он и на нюх не нужен, тут кстати Зенит играет вничью с Химками и Андреев, через Погорелова, который раньше работал в его агентстве, а сейчас в штабе Зенита убедили зубра в бизнесе, что кроме высокорослого Соболева некому замыкать прострелы у ворот соперника. И что Соболев необходим для успешной игры. А по поводу Семака, кстати, нехорошо приличному человеку писать фамилию другого с маленькой буквы, даже если имеешь столько негатива к нему, так вот, вы то все что так возмущены бездарностью Семака? Вам то лучше, если Семак совершает ошибки и Зенит проигрывает. Обыгрывайте, радуйтесь бездарности и набирайте очки. А куда и кого отправлять в Зените как нибудь сами разберутся.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
08 октября 2024 в 18:50
Не надо быть таким наивным! Такого зубра, по хорошему волчару в бизнесе как Миллер смогли убедить какие то 2 агента? Да они оба разве только по ТВ видели Миллера и вдруг "убедили" ! Смешно! Напомню, что этот горе тренер пытался "экспериментировать" не только с Соболевым, но еще и с Чистяковым, Родригао, Адамовым, Суторминым, Волковым, Коваленко, Артуром, Ренаном и еще со многими. Горе экспериментатора пора отправить на повышение квалификацию в ВШТ. С таким составом и и с таким бюджетом и так играть! Настоящая серая мышь, а не тренер семак. А у хорошего тренера Соболев будет играть и играть неплохо. Но не у этого........
Capral
Capral
08 октября 2024 в 18:38
Теперь уже ясно, что все неудачи и всю бездарность Семака спишут на Соболева. Вероятно для этого и брали, с дальним прицелом...
lotsman
lotsman
08 октября 2024 в 17:30
Семак не настаивал на трансфере Соболева. Павел Андреев и Максим Погорелов провели целую операцию по этому трансферу и убедили Миллера, чьё решающее слово определяло этот трансфер, что Соболев необходим Зениту. А Семаку уже пришлось смириться с этим. Он пытался экспериментировать с составом, где третий лишний, но получилось плохо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
08 октября 2024 в 17:28
Сразу же с необходимости исправления заголовка. Семака не эксперименты подводят, а отсутствие хорошей тренерской квалификации. При таком огромном денежном мешке и таком составе так бездарно играть может только команда с никудышным тренером. Давно это пора признать, в том числе и в Газпроме, иначе юбилей будет по другому называться....
-Хостинский-
-Хостинский-
08 октября 2024 в 17:17
Давайте будем объективными - Мусаев должен получить награду . Клуб идёт на победной серии . Обыграны крепкие команды в сентябре , в том числе и 2 команды из топ 3
Гость
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