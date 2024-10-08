Среди лучших – тренер дебютанта РПЛ и команды-открытия сезона. Семак не так хорош, как конкуренты

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08 октября 2024, 16:23

Номинанты на звание лучшего тренера в РПЛ по итогам сентября.

Тренера «Зенита» подводят эксперименты

Семак в этом списке – скорее аутсайдер. Не был бы им, продолжи «Зенит» набранный на старте темп. Не сломайся Глушенков (уже дважды). Не возникни необходимости уместить на поле трёх центрфорвардов.

Петербуржцы сдали, как только с травмой выбыл Максим Глушенков. Примерно на тот же период пришлись два важных трансфера – состав «Зенита» пополнили Соболев и Гонду. У Семака появился выбор между тремя топ-нападающими. И обычно такому бы радовались. Но Сергей Богданович сам себя заманил в ловушку. Настояв на трансфере Александра, теперь был вынужден возвращать его в форму через игровую практику. Кассьерру не усадишь – это лучший бомбардир прошлого чемпионата. А Лусиано начал забивать с первых же матчей.

В сентябре Семак упорно ставил всех их в старт, хотя было видно, что это не работает. Случилось поражение от «Краснодара» – тогда Соболев вышел со скамейки, но никто из трио не смог забить.

На выходе – поражение в принципиальном матче с «быками», неубедительная победа над ЦСКА и 3:1 с «Факелом». Не тянет на статус лучшего тренера месяца.

Мусаев заслужил награду за победу над питерцами

Даже на незначительном отрезке текущего сезона «быки» с Мусаевым прошли огромный путь. Мурад Олегович преодолевал скепсис фанатов из-за отставки Ивича и недостатков собственного стиля, поступательно возвращал лидеров в форму и искал оптимальные сочетания, чтобы в сентябре выдать топ-отрезок. Южане начали играть заметно лучше – и в то же время чувствуется зрелость на поле.

Мусаеву достался крайне тяжёлый календарь – в сентябре «горожане» встречались с открытием сезона – «Локомотивом» и многолетним гегемоном – «Зенитом». Важнее всего – то, что в обоих поединках «Краснодар» добыл победу. Причём надёжно и хладнокровно, принеся Агкацеву «сухарь». Помимо этого южане сломили «Ростов» в южном дерби и «Акрон». Да, осечки на старте не позволяют сейчас единолично возглавить таблицу чемпионата – но «горожане» до сих пор ни разу не проиграли в РПЛ . Плюс компенсировали эти ошибки победами в важных встречах с конкурентами.

Козырь Галактионова – эффект неожиданности

Галактионов растёт и прогрессирует вместе со своей командой. Ещё в прошлом сезоне он всерьёз задумывался об отставке – но получил кредит доверия от руководства. И теперь раскрывается с абсолютно новой стороны. Раскрылись Батраков и Самошников (оба теперь – претенденты на награду игроку месяца), Пиняев снова показывает футбол, которого от него ждали, Сулейманов и Воробьёв отлично подошли команде – и все они коллективно компенсировали потерю Глушенкова и Миранчука с Жемалетдиновым. Такого количества точных попаданий наверняка не ожидал и сам Галактионов – зато такой рывок позволил расправить плечи, стать увереннее.

Поражение от «Краснодара» в начале сентября отрезвило – и после паузы «железнодорожники» не потеряли темп. Последовали победы над «Оренбургом» и «Пари НН», принципиально было обыграть «Спартак» в дерби – с этим тоже справились. Такой результат, конечно, не может сравниться с показателями Мусаева в «Краснодаре» – но это уверенное второе место.

Личка тоже в списке – но к нему копятся претензии

Бронзовый призёр прошлого чемпионата ощущает всё больше давления – «Динамо» не играет, как претендент на титулы. Руководство предполагало, что чех имеет резервы, чтобы со временем вырасти в топ-специалиста и научиться хладнокровию и стабильности. Но практика показывает, что весёлый обоюдоострый футбол, атака на атаку – это его потолок. «Бело-голубые» летом уступили «Краснодару» и «Зениту», но куда больше претензий у боссов – на фоне игр с «Оренбургом» и Махачкалой (2:2 в обоих матчах). Клуб с чемпионскими амбициями должен уметь сводить такие поединки в свою пользу.

Затем последовала ничья в дерби со «Спартаком», которую вытащили на характере благодаря голу Тюкавина. Но такой матч лишь подтверждает справедливость претензий. «Динамо» играет весело и интересно, заставляет переживать. Но ключевые для чемпионской гонки качества – стабильность и хладнокровие. Их у команды под руководством Лички не видно. «Бело-голубые» замыкают топ-5, по итогам сентября могут похвастаться разве что ничьей со «Спартаком», а Личка – тайный кандидат на отставку. Так себе заявка на награду тренеру месяца.

Благодаря Тедееву «Акрон» эволюционировал в середняка РПЛ

Что для недавнего дебютанта лиги и главного аутсайдера – стопроцентный успех. Тольяттинцы едва ли могли надеяться зацепиться за выживание в Премьер-Лиге – конкуренты либо опытнее, либо с более качественным составом, либо более организованные. А «Акрон» мог разве что бороться за зрительские симпатии романтической философией открытой игры. И всё же Заур Тедеев тянет свою команду за уши всё выше и выше.