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Слишкович: «У меня есть возможность спасти „Оренбург“ от вылета»

вчера, 15:43

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович заявил, что он быстро договорился с клубом о сотрудничестве, ему интересна возможность спасти команду от вылета.

В «Оренбурге» очень хотели видеть меня главным тренером. Уверен, что клуб рассматривал не только меня, но выбор оказался именно таким. Мы пообщались, обменялись мнениями. У нас сложился обоюдный интерес, очень быстро договорились. И вот я здесь. Я знаю ситуацию команды, ее возможности. Если мы посмотрим на историю «Оренбурга», то Владимир Федотов провел отличную работу в команде, как и Марцел Личка. Клуб мне дает свободу в работе, для меня это важно. Я почувствовал это. Анализировал «Оренбург» и не понимал, почему такие результаты. У игроков есть качество, но сложилась такая ситуация. Теперь у меня появилась возможность спасти «Оренбург», это очень интересно.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:50
Я пока не представляю, какой футбол будет прививать Слишкович в Оренбурге. Какой футбол он хотел строить в Спартаке, я тоже не увидел. Но говорит он красиво. Посмотрим, что предложит для спасения команды.
112910415
112910415
вчера в 19:21
спасай, тренер, ты можешь !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:37, ред.
Удачи Владимиру, я думаю результат превзойдет даже эти скромные ожидания если ему удастся привить команде свои взгляды и ценности. Слишкович точно может помочь каждому игроку поверить в свои силы и слепить из любого состава боеспособный.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:03
Как говорят: " Флаг вам в руки товарищ тренер! "
Capral
Capral
вчера в 15:55
Настоящий фундамент Оренбургу закладывал Федотов, при нем, команда играла в организованный и системный футбол. А с Личкой, Оренбург играл шашками наголо, так, как сейчас играет Динамо- деревенский футбол, без оглядки на тылы...

Слишковичу, конечно же- УДАЧИ, от всей души!!!!!!! Но путь, он выбрал себе непростой... Поэтому- работать, терпеть и не сдаваться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:54
Так говорят все...
Но обещать, не значит жениться. Чего не наговоришь ради того, чтобы получить работу, хоть временно. А Оренбург всё равно вернётся обратно в первую лигу.
vwndbc6sczpd
vwndbc6sczpd
вчера в 15:52
Очень смешно, интересно, что он будет говорить, когда его будут выгонять.
Гость
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