Слишкович: «У меня есть возможность спасти „Оренбург“ от вылета»

Главный тренер «Оренбурга» заявил, что он быстро договорился с клубом о сотрудничестве, ему интересна возможность спасти команду от вылета.

В «Оренбурге» очень хотели видеть меня главным тренером. Уверен, что клуб рассматривал не только меня, но выбор оказался именно таким. Мы пообщались, обменялись мнениями. У нас сложился обоюдный интерес, очень быстро договорились. И вот я здесь. Я знаю ситуацию команды, ее возможности. Если мы посмотрим на историю «Оренбурга», то Владимир Федотов провел отличную работу в команде, как и Марцел Личка. Клуб мне дает свободу в работе, для меня это важно. Я почувствовал это. Анализировал «Оренбург» и не понимал, почему такие результаты. У игроков есть качество, но сложилась такая ситуация. Теперь у меня появилась возможность спасти «Оренбург», это очень интересно.