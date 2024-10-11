Ринат Билялетдинов: «Николич пока ничуть не лучше Федотова по игре»

Российский тренер оценил работу в ЦСКА и в «Спартаке».

У меня много ожиданий от Станковича. Чувствуется, что это харизматичный тренер, видны и тренерские наработки в игре «Спартака». Но при этом заметны и ошибки, которые я связываю с тем, что Станкович ещё не до конца знает нашу лигу. Стабильности у «Спартака» пока нет. Команда при Станковиче показывает себя, как и при других предыдущих тренерах — сначала взлёт, затем привыкание, а следом падение.