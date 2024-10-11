Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Ринат Билялетдинов: «Николич пока ничуть не лучше Федотова по игре»

вчера, 14:19

Российский тренер Ринат Билялетдинов оценил работу Марко Николича в ЦСКА и Деяна Станковича в «Спартаке».

У меня много ожиданий от Станковича. Чувствуется, что это харизматичный тренер, видны и тренерские наработки в игре «Спартака». Но при этом заметны и ошибки, которые я связываю с тем, что Станкович ещё не до конца знает нашу лигу. Стабильности у «Спартака» пока нет. Команда при Станковиче показывает себя, как и при других предыдущих тренерах — сначала взлёт, затем привыкание, а следом падение.

То же самое и у Николича в ЦСКА. Сколько было дифирамбов этому тренеру, ожиданий, говорили, что вот-вот ЦСКА прорвёт при этом тренере. Но Николич пока ничуть не лучше Федотова по игре. Это заметно и по месту ЦСКА в турнирной таблице. Может, конечно, «армейцы» пока накапливают свой потенциал при Николиче и скоро выстрелят, посмотрим.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дивеев рассказал, в каких чемпионатах хотел бы поиграть
Вчера, 13:27
Асхабадзе: «Этим летом мы совершили самый дорогой трансфер на вход»
Вчера, 13:26
Генеральный директор «Факела» рассказал о задаче клуба на сезон
Вчера, 12:05
Сёмин рассказал, кого считает лучшим тренером РПЛ
Вчера, 11:55
Колосков: «Надо себя не уважать, чтобы сыграть против сборной Медиалиги»
Вчера, 11:52
Легенда РПЛ Карадениз высказался о лимите на легионеров
Вчера, 11:15
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:36
пока не особо впечатляет, да
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:15
Capral
Несмотря на то, что я был категорически против замены Федотова на Николича, пока ничего конкретного по игре ЦСКА сказать не могу. Надо подождать хотя бы до зимы , а потом сопоставлять. Я лично кроме всего буду сравнивать сколько очков потерил ЦСКА при Федотове и при Николиче в последние минуты матчей и даже в доп время. При Федотове концовки 11 (одиннадцати!!!) матчей ЦСКА, в которых было потеряно 18 очков ( с ними были бы не 6-ми, а 2-ми) были ужасными. Сейчас таких матчей пока 2. ( С Локо и Краснодаром). Неумение проводить концовки матчей - это явный косяк Федотова. Посмотрим будет ли такое у Илича. Это в цифрах. А общее впечатление в части рисунка игры, схем и пр. - это только в конце сезона. Пока я сказать ничего не могу. За 10 матчей игру не поставить и радикально изменить невозможно. Лично не вижу ни явных плюсов, ни явных минусов у Николича по сравнению с Федотовым. Будем посмотреть.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:20
Ну как я и говорю Станковичу легко удаётся пылить в глаза недалёким людям не желающим разбираться в реальности, а предпочитающим фантазировать. Страшно что вот таких у нас на тренеров учат и когда то они рулить клубами а то и сборной будут. Сказал бы ещё и про Абаскаля, тот тоже ничего специалист значит.
Zilert
Zilert
вчера в 15:54
Главное, что результат один.
mneuzxmy48qh
mneuzxmy48qh
вчера в 15:00
Тоже мне эксперт нашёлся)
yn5z3jnky93u
yn5z3jnky93u
вчера в 14:59
После того, как вчера Вучич Белград в спину загнал, и не такое можно услышать от россиян)
альсато
альсато
вчера в 14:51
да нет ребята!))))...не к каждой игре нужно готовиться, а к каждому сопернику!...а какой там тренер-харизматичный или нет, с наработками или с пустым блокнотом-до одного места....Ты хоть 79..сь, но дай результат!...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:40
Николичу надо дать время. Быстро только котята рождаются, да и то слепыми.
Подождём, время покажет прав ли Ринат.
Capral
Capral
вчера в 14:39
Не знаю, не припомню оваций в сторону Николича. Место в таблице на сегодня- ничего не значит, играть еще долго и лидеры будут меняться. Другое дело, что сам Николич- тренер неинтересный и посредственный. Ничего в его футболе нет оригинального, сухой, примитивный стиль ,невыразительный и точно не яркий Как футбольный стратег, да что там стратег, даже как тактик- самый обычный и простой, особенно, если вспомнить его 2-й тайм, недавнего матча с банкирами- фактически провальный и бездарный. На фоне Федотова- никак не смотрится, пустой тренер. Но посмотрим, чем всё закончится... Пока, игра ЦСКА не впечатляет тренерскими решениям.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 