Ринат Билялетдинов: «Николич пока ничуть не лучше Федотова по игре»

Российский тренер Ринат Билялетдинов оценил работу Марко Николича в ЦСКА и Деяна Станковича в «Спартаке».
У меня много ожиданий от Станковича. Чувствуется, что это харизматичный тренер, видны и тренерские наработки в игре «Спартака». Но при этом заметны и ошибки, которые я связываю с тем, что Станкович ещё не до конца знает нашу лигу. Стабильности у «Спартака» пока нет. Команда при Станковиче показывает себя, как и при других предыдущих тренерах — сначала взлёт, затем привыкание, а следом падение.
То же самое и у Николича в ЦСКА. Сколько было дифирамбов этому тренеру, ожиданий, говорили, что вот-вот ЦСКА прорвёт при этом тренере. Но Николич пока ничуть не лучше Федотова по игре. Это заметно и по месту ЦСКА в турнирной таблице. Может, конечно, «армейцы» пока накапливают свой потенциал при Николиче и скоро выстрелят, посмотрим.
Подождём, время покажет прав ли Ринат.
Подождём, время покажет прав ли Ринат.