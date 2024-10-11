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Титов: «В матче со „Спартаком“ „Зенит“ не заслужил даже ничьей»

вчера, 14:30

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов заявил о том, что «Зениту» в этом сезоне будет очень непросто отстоять титул чемпиона.

У нас есть обойма команд, вот первая шестерка — семерка плюс-минус, где каждый может обыграть каждого. Мы видели, что «Зенит» на своем поле «отскочил» от «Спартака» — «Спартак» должен был выиграть этот матч. «Зенит» не по делу обыграл «Динамо» 1:0, когда Нгамале не забил пенальти. А такие команды, как «Краснодар», набираются опыта все больше и больше. И мы видим, что они научились добиваться результата. И «Краснодар» давно уже заслужил титул — или кубок, или чемпионат. Ну и плюс «Локомотив» выглядит великолепно. Поэтому «Зениту» будет ой как непросто в этом году.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:52
Титов: «В матче со „Спартаком“ „Зенит“ не заслужил даже ничьей»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1390806/titov-egor 11.10.2024

- А я-то, наивный, думал просто выиграл матч - и всё! Победа - 3 очка в "копилку" - и готовься к следующей игре...

-Ан нет! Тут ещё кому-то, чего-то "заслужить" ещё надо, как оказалось... А судьи-то кто???
112910415
112910415
вчера в 20:33
будем наблюдать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:05
За последние 20 лет Титов наверное раз 500 говорил фразу "Спартак должен был выиграть этот матч"...))
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:16
Это как игра сложится - покажет время..
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:24, ред.
Ну то что Зенит отскочил от Спартака заслуга Спартака и его беззубой атаки, да не введут в заблуждения удары по вратарю Зенита с дальних дистанций. То что там кто то в стане красно белых гордится этой ничьей как раз показывает низкий уровень амбиций нынешнего Спартака. А на счёт Краснодара и Локо поглядим на них когда напряжение будет нарастать в чемпионате. У них опыта игры под давлением ответственности особенно то и нет.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:39, ред.
Не знал бы кто такой Титов, то сказал, что это слова простого болельщика делитанта, который болеет за свою команду из третьей лиги и кричит, что его команда чемпион.
Но тут говорит бывший игрок Спартака и сборной России.
Как расценивать его слова?
Только как обиду на Зенит из-за того, что теперь он считается гегемон нашего футбола, а Спартак превратился в клуб где постоянные скандалы и внутренние разборки и как сказала Зарема "главное не трофеи, главное популярность".
Ну, а про не забитый пенальти вообще бред, так можно и всю историю переписать, там не забил пенальти, там промахнулся по пустым воротам, споткнулся забили гол.
А голы с рикошета может взять и отменить?
А по поводу заслужил Краснодар или нет, так вообще всё просто.
Выиграл то заслужил, занял второе место или проиграл в финале, то значит не заслужил, где то был хуже соперника.
Трофеи это не призы зрительских симпатии.
Да и Зенит как и любую другую команду думаю не волнует проблемы соперников, им важно самим забивать и выигрывать.
Anisovich
Anisovich
вчера в 15:50
Очень жаль, что Титов в последнее время совсем никто и его мнение мало кому интересно.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:48
Хоть как-то пытался приплести Спартак к лидерам чемпионата, но так и не смог)
lotsman
lotsman
вчера в 15:28
Заслуживает тот, кто победил. А побеждает в игре сильнейший на данный момент. Говорить, что победили не по делу потому что соперник не смог забить пенальти, это вообще глупо. Кто мешал ему забить пенальти? Раз не забил, значит плохо играл. Спартак должен был выигрывать, так почему не выиграл? Или если он должен был, то и надо ставить выигрыш, если он должен был?) Глупость какая то. Чемпионат выиграет тот, кто с меньшими потерями очков дойдёт до последнего тура. А то, что сейчас в РПЛ это доступно шести, семи командам, это он правильно сказал.
Capral
Capral
вчера в 15:15
Глупость написал Титов.
Зениту будет непросто удержать чемпионство не в силу возросшей конкуренции, но только в следствии того, что Семак- стремительно деградирует. По составу, Зенит и сейчас самый сильный клуб ПЛ, но тренер команды- слабый до неприличия. Краснодар- самый играющий клуб России, но при этом, достаточно уязвимый и прежде всего с тренерской точки зрения. На мой взгляд, Мусаев не готов к чемпионству.

Спартак? А чем Спартак так понравился Титову в Ленинграде? Первый тайм прессингующий и утомительный, прежде всего для самого Спартака, а 2-й, удаление соперника и примитивный, обычный навал, ничего привлекательного в игре КБ не было.

Локомотив выглядит великолепно? На данном отрезке, смотрится неплохо, но не великолепно. Хватит ли запала молодой команде- большой вопрос. Пока, больше играет Локо на кураже, но точно не на мастерстве. Ошибок в построении игры предостаточно. Ну и в Галактионова я не верю, не тот тренерский уровень...

Вообще же, интервью Титова больше похоже на некую обиду на Зенит, с желанием, как-то насолить питерцам... Но его комментарий- весьма далек от истины, не подкреплен конкретикой и точной аналитикой, больше напоминает всплеск эмоций, без должного грамотного анализа...
альсато
альсато
вчера в 14:39
Егор должен знать-игру чаще выигрывает не кто заслужил, а тот кто удачлив)))
Гость
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