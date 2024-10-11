Титов: «В матче со „Спартаком“ „Зенит“ не заслужил даже ничьей»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России заявил о том, что «Зениту» в этом сезоне будет очень непросто отстоять титул чемпиона.

У нас есть обойма команд, вот первая шестерка — семерка плюс-минус, где каждый может обыграть каждого. Мы видели, что «Зенит» на своем поле «отскочил» от «Спартака» — «Спартак» должен был выиграть этот матч. «Зенит» не по делу обыграл «Динамо» 1:0, когда Нгамале не забил пенальти. А такие команды, как «Краснодар», набираются опыта все больше и больше. И мы видим, что они научились добиваться результата. И «Краснодар» давно уже заслужил титул — или кубок, или чемпионат. Ну и плюс «Локомотив» выглядит великолепно. Поэтому «Зениту» будет ой как непросто в этом году.