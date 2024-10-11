Титов: «В матче со „Спартаком“ „Зенит“ не заслужил даже ничьей»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов заявил о том, что «Зениту» в этом сезоне будет очень непросто отстоять титул чемпиона.
У нас есть обойма команд, вот первая шестерка — семерка плюс-минус, где каждый может обыграть каждого. Мы видели, что «Зенит» на своем поле «отскочил» от «Спартака» — «Спартак» должен был выиграть этот матч. «Зенит» не по делу обыграл «Динамо» 1:0, когда Нгамале не забил пенальти. А такие команды, как «Краснодар», набираются опыта все больше и больше. И мы видим, что они научились добиваться результата. И «Краснодар» давно уже заслужил титул — или кубок, или чемпионат. Ну и плюс «Локомотив» выглядит великолепно. Поэтому «Зениту» будет ой как непросто в этом году.
Зениту будет непросто удержать чемпионство не в силу возросшей конкуренции, но только в следствии того, что Семак- стремительно деградирует. По составу, Зенит и сейчас самый сильный клуб ПЛ, но тренер команды- слабый до неприличия. Краснодар- самый играющий клуб России, но при этом, достаточно уязвимый и прежде всего с тренерской точки зрения. На мой взгляд, Мусаев не готов к чемпионству.
Спартак? А чем Спартак так понравился Титову в Ленинграде? Первый тайм прессингующий и утомительный, прежде всего для самого Спартака, а 2-й, удаление соперника и примитивный, обычный навал, ничего привлекательного в игре КБ не было.
Локомотив выглядит великолепно? На данном отрезке, смотрится неплохо, но не великолепно. Хватит ли запала молодой команде- большой вопрос. Пока, больше играет Локо на кураже, но точно не на мастерстве. Ошибок в построении игры предостаточно. Ну и в Галактионова я не верю, не тот тренерский уровень...
Вообще же, интервью Титова больше похоже на некую обиду на Зенит, с желанием, как-то насолить питерцам... Но его комментарий- весьма далек от истины, не подкреплен конкретикой и точной аналитикой, больше напоминает всплеск эмоций, без должного грамотного анализа...
Зениту будет непросто удержать чемпионство не в силу возросшей конкуренции, но только в следствии того, что Семак- стремительно деградирует. По составу, Зенит и сейчас самый сильный клуб ПЛ, но тренер команды- слабый до неприличия. Краснодар- самый играющий клуб России, но при этом, достаточно уязвимый и прежде всего с тренерской точки зрения. На мой взгляд, Мусаев не готов к чемпионству.
Спартак? А чем Спартак так понравился Титову в Ленинграде? Первый тайм прессингующий и утомительный, прежде всего для самого Спартака, а 2-й, удаление соперника и примитивный, обычный навал, ничего привлекательного в игре КБ не было.
Локомотив выглядит великолепно? На данном отрезке, смотрится неплохо, но не великолепно. Хватит ли запала молодой команде- большой вопрос. Пока, больше играет Локо на кураже, но точно не на мастерстве. Ошибок в построении игры предостаточно. Ну и в Галактионова я не верю, не тот тренерский уровень...
Вообще же, интервью Титова больше похоже на некую обиду на Зенит, с желанием, как-то насолить питерцам... Но его комментарий- весьма далек от истины, не подкреплен конкретикой и точной аналитикой, больше напоминает всплеск эмоций, без должного грамотного анализа...