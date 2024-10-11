Асхабадзе: «Этим летом мы совершили самый дорогой трансфер на вход»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о сложной логистике воронежского клуба.
Команда третий сезон подряд добирается сначала 7-8 часов на автобусе до Москвы, а потом летит рейсовыми самолётами до точки Б, где проводит гостевой матч. И точно так же возвращаемся. То есть мы тренируемся на несколько дней меньше, чем практически любой соперник. То же самое происходит с восстановлением. Нарушается весь тренировочный процесс, тем более в той ситуации, когда «Факел» борется за выживание, за сохранение прописки в РПЛ. Но всё вышеперечисленное не может являться для нас отговоркой. Мы должны жить в этой реальности и решать поставленные задачи.
«Краснодар» и «Ростов» имеют возможность летать в любую точку России чартерами. У нас этого нет. Повторюсь, только на дорогу до Москвы мы тратим по 7-8 часов. А дальше — рейсовый самолёт. Можно просто посчитать количество часов, дней, которые мы теряем в тренировочном процессе и в плане восстановления. Но я хочу, чтобы меня правильно сейчас поняли. Мы не плачемся, а просто обозначаем наличие такой проблемы. Это должны понимать болельщики, футбольная общественность. Однако, повторюсь, это не может быть отговоркой для команды после определённых неудачных матчей. Мы принимаем эту данность уже третий сезон кряду.
Также Асхабадзе высказался о трансферном бюджете «Факела».
Бюджет клуба немного даже увеличился. У нас появился хороший, большой беттинговый партнёр, есть определённый пул спонсоров. Нужно понимать, что мы выполнили KPI в прошлом сезоне, что тоже положительно сказалось на финансировании.
Это и посещаемость домашних матчей, и историческое достижение «Факела» в РПЛ — 11-е место. В связи с этим к нам пришли новые партнёры. Так что бюджет немного увеличился. Но надо учитывать и то, что и уровень инфляции растёт. У игроков заканчиваются контракты. Нам нужно их переподписывать. А при продлении соглашений надо платить футболистам чуть больше. Так что всё плюс-минус нивелируется.
За время моей пятилетки в «Факеле», за три года нашего пребывания в РПЛ, мы этим летом совершили самый дорогой трансфер на вход. Мы подписали молодого защитника из брестского «Динамо» Дзиова.
Точные цифры разглашать не буду. Но та информация, которая фигурирует в интернете (80 тысяч евро), — плюс-минус правильная.