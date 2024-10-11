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Сёмин рассказал, кого считает лучшим тренером РПЛ

вчера, 11:55

Российский специалист Юрий Сёмин рассказал, кого он считает лучшим тренером РПЛ прямо сейчас.

Всё определяет турнирная таблица. Сейчас Мусаев первый, Галактионов — второй, а Семак — третий. Эти три человека возглавляют турнирную таблицу. Значит, они и работают лучше всех. Я бы выделил их в первую очередь.

Напомним, лучшим тренером РПЛ за сентябрь был признан Мусаев.

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Все комментарии
2w5a7rxqy4w5
2w5a7rxqy4w5
вчера в 14:54
Жлезеная логика, можно и топы не составлять и аналитику не проводить и так всё понятно
альсато
альсато
вчера в 12:20
тут как ни крути...кто победит в чемпионате-тот и лучший!)))))....ка бы банально не звучало....
adekvat
adekvat
вчера в 12:19
Палыч как тот компьютер, что определяет кто будет чемпионом, исходя из места команды на данный момент.
Capral
Capral
вчера в 12:11
С Уважением отношусь к Юрию Палычу, но далеко не всегда с ним согласен. Что значит, они возглавляют турн., таблицу- значит они первые? Это, просто, как-то по детски сказано... А если Семак, весной стал чемпионом- жалким и ничтожным, значит и он тоже, лучший?! А может, всё-таки надо определять тренеров по их работе? А если так, то лучших, вообще сейчас нет в РПЛ, от слова совсем. А брать лучших из худших не хотелось бы, надо, хоть какое-то уважение иметь к футболу страны... И вообще- это глупость, определять по итогам месяца. Ну, шварц был лучшим тренером двух месяцев подряд в РПЛ, и что- чего он достиг?

Не припомню, чтобы в советском футболе были подобные номинации, хотя в то время- были настоящие тренеры, из которых можно было выбирать, и не лучших из худших!!!
борька
борька
вчера в 12:02
Нам татарам все равно ,кто лучший, Гвардиола или Мусаев, Семак или Семечкин,Галкатионов или Млечный путь,Карпин или Сазанов
Гость
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