Сёмин рассказал, кого считает лучшим тренером РПЛ

Российский специалист Юрий Сёмин рассказал, кого он считает лучшим тренером РПЛ прямо сейчас.
Всё определяет турнирная таблица. Сейчас Мусаев первый, Галактионов — второй, а Семак — третий. Эти три человека возглавляют турнирную таблицу. Значит, они и работают лучше всех. Я бы выделил их в первую очередь.
Напомним, лучшим тренером РПЛ за сентябрь был признан Мусаев.
Не припомню, чтобы в советском футболе были подобные номинации, хотя в то время- были настоящие тренеры, из которых можно было выбирать, и не лучших из худших!!!
Не припомню, чтобы в советском футболе были подобные номинации, хотя в то время- были настоящие тренеры, из которых можно было выбирать, и не лучших из худших!!!