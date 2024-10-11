Сёмин рассказал, кого считает лучшим тренером РПЛ

Российский специалист рассказал, кого он считает лучшим тренером РПЛ прямо сейчас.

Всё определяет турнирная таблица. Сейчас Мусаев первый, Галактионов — второй, а Семак — третий. Эти три человека возглавляют турнирную таблицу. Значит, они и работают лучше всех. Я бы выделил их в первую очередь.