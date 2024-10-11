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Слишкович: «Легионеры должны учить русский язык»

вчера, 17:26

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович полагает, что иностранные футболисты чемпионата России должны учить русский язык.

Русский язык — самый сложный из всех, что я изучал? Для меня — нет. Боснийский тоже из славянской группы, многие слова похожи. Французский и итальянский языки мне дались легко, потому что я ходил в школу в этих странах.

Провожу тренировки в «Оренбурге» на русском языке? Я и в «Спартаке» проводил тренировки на русском.

В «Оренбурге» много испаноговорящих? Я использовал и испанский язык, и английский, и русский.

Давайте так, с Бонгонда и Мартинсом в «Спартаке» я говорил на французском. Но мое мнение такое: клуб же российский, поэтому россияне не должны учить иностранный язык. Это легионеры должны учить русский. Это нормально, так должно быть. Ты не можешь приехать в Россию и просить человека учить твой язык. Ты должен показать свое желание и начать учить русский.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:55
основы изучить надо
lotsman
lotsman
вчера в 22:12
Проще чтобы все знали международный язык, коим в мире является английский.
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:04
- Да никому и ничего они не должны! Этого пункта нет в контрактах игроков.

- Кому "приглянулась" Россия, кто решил остаться здесь надолго, (а то и получить гражданство), те сами учат русский язык, и заставляют его учить всю свою семью (жену, детей)...

- А кого "сослали в аренду" в Россию, на сезон-другой, или кто ещё только "прощупывает почву" в РПЛ, готовясь остаться здесь - им-то на хрена сразу учить язык? Им в футбол играть надо! Это их работа!!!
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:56
Главное знать кого куда послать ..
shur
shur
вчера в 18:37
...парадокс ,русский язык один из сложных в мировой культуре,а уровень футбола,сами знаете...Так есть ли смысл углубляться в обучение, не проще говорить на английском,общепринятом,международном языке,хотя и тут возникнут проблемы,не всякий тренер его знает в совершенстве,замкнутый круг...!
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:48
Ну посмотрим насколько тебя будут понимать футболисты.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:34
Да, за такие зарплаты можно и выучить. А то не футбола не могут показать не поговорить с ними по человечески. А коммуникации в команде имеют вообще первостепенное значение, как можно слаженно работать бок о бок с тем кого не понимаешь. Правильно Владимир говорит и с приоритетами у человека всё чётко.
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:33
Хотя идея звучит разумно, нужно учитывать, что не все игроки могут быстро выучить язык, особенно если у них уже есть сложности с другими языками. Возможно, стоит предоставить им возможность учить язык, но и учитывать их индивидуальные обстоятельства. Это должно быть обоюдным процессом.
s7xfxmepk2qr
s7xfxmepk2qr
вчера в 17:33
Должно быть на уровне хотя бы разговорного
Гость
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