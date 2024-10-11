Слишкович: «Легионеры должны учить русский язык»

Главный тренер «Оренбурга» полагает, что иностранные футболисты чемпионата России должны учить русский язык.

Русский язык — самый сложный из всех, что я изучал? Для меня — нет. Боснийский тоже из славянской группы, многие слова похожи. Французский и итальянский языки мне дались легко, потому что я ходил в школу в этих странах.

Провожу тренировки в «Оренбурге» на русском языке? Я и в «Спартаке» проводил тренировки на русском.

В «Оренбурге» много испаноговорящих? Я использовал и испанский язык, и английский, и русский.

Давайте так, с Бонгонда и Мартинсом в «Спартаке» я говорил на французском. Но мое мнение такое: клуб же российский, поэтому россияне не должны учить иностранный язык. Это легионеры должны учить русский. Это нормально, так должно быть. Ты не можешь приехать в Россию и просить человека учить твой язык. Ты должен показать свое желание и начать учить русский.