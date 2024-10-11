Мбаппе надеялся, что подробности его отдыха в Швеции не станут известны

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вчера, 22:54

Нападающий «Реала» и сборной Франции получил отпуск на период матчей Лиги наций, однако игрока заметили в одном из ночных клубов Стокгольма во время матча Франции и Израиля (4:1), что привлекло внимание футбольной общественности.

Сообщается, что во время визита игрока «сливочных» в заведении запретили использовать смартфоны, а гости, не входившие в компанию Килиана, были обязаны спрятать гаджеты в конверты.

На следующий день Мбаппе вновь посетил этот клуб, а в пятницу отправился на Корсику.