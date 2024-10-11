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Мбаппе надеялся, что подробности его отдыха в Швеции не станут известны

вчера, 22:54

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе получил отпуск на период матчей Лиги наций, однако игрока заметили в одном из ночных клубов Стокгольма во время матча Франции и Израиля (4:1), что привлекло внимание футбольной общественности.

Сообщается, что во время визита игрока «сливочных» в заведении запретили использовать смартфоны, а гости, не входившие в компанию Килиана, были обязаны спрятать гаджеты в конверты.

На следующий день Мбаппе вновь посетил этот клуб, а в пятницу отправился на Корсику.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:22
не те нынче времена ...
ABir
ABir
сегодня в 01:42
Хорошо , что после визита в ночной клуб Киллиана, всем посетителям, кому не повезло оказаться там в тоже время не отрезали языки, не выкололи глаза, и не залили уши свинцом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:12
А приседать с криком Ку! никого не заставляли?...
shur
shur
сегодня в 00:02
...Духу Наполеона покаяться...!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:50
Надеялся , что подробности будут не известны - ага , два дня подряд в один и тот же клуб , а потом ещё и на Корсику...)
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:31
Черепахин не в тот пруд заскочил...
Гость
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