От Месси до Дембеле. С кем ругался и конфликтовал тренер ПСЖ Луис Энрике

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05 октября 2024, 09:51

Рассказываем о всех конфликтах, которые случались у тренера.

Луис Энрике после завершения игровой карьеры превратился в талантливого тренера. Казалось бы, что он только недавно начал свой путь, но уже прошло 16 лет — за это время испанец успел поссориться с некоторыми известными футболистами. Давайте вспомним их всех.

Усман Дембеле

Несмотря на то что Усман на данный момент является самым высокооплачиваемым игроком ПСЖ , Энрике не готов оказывать Дембеле никаких привилегий, и это стало очевидно, когда он не включил француза в недавний состав ПСЖ на матч Лиги чемпионов с «Арсеналом».

Хотя француз находится в отличной форме и забил уже семь голов в этом сезоне, похоже, между мужчинами произошло недопонимание. Сообщается, что у Дембеле возникли разногласия с Энрике после победы ПСЖ над «Ренном» со счетом 3:1.

«Если кто-то не уважает обязанности команды, это значит, что он не готов играть», — заявил Энрике журналистам, обсуждая решение об исключении Дембеле.

Если верить слухам, то на данный момент конфликт улажен. Впрочем, Усман считается загадочным человеком. Когда он объявил о свадьбе, никто в «Барселоне» даже не видел его до этого с девушкой. Ставим на то, что у тренера и футболиста еще будут проблемы в будущем.

Килиан Мбаппе

Мбаппе забил 44 гола в 48 матчах под руководством Энрике и показал один из лучших отрезков в своей карьере, но их отношения не всегда были гладкими. Как только стало очевидно, что Мбаппе не собирается продлевать контракт с ПСЖ , Энрике начал менять его по ходу матча, иногда не ставил в основу.

Энрике утверждал, что это произошло потому, что ПСЖ нужно было научиться играть без Мбаппе, но француз не всегда с пониманием относился к ранним заменам. Это было видно по поведению футболиста – однажды он после ухода с поля не захотел сидеть на скамейке и ушел на трибуны к своей маме. Но у Килиана, наверное, и времени не было на яркие ссоры с тренером – все силы ушли на финансовую войну с руководством клуба.

Лионель Месси

Сейчас у них хорошие отношения, но так было не всегда. Когда Энрике пришел в «Барселону» в 2014 году, можно смело сказать, что изначально он не сходился во взглядах с Лео.

На одной из первых тренировок Энрике в «Барселоне» на Месси сфолили во время двухсторонки, но тренер не назначил штрафной. Есть мнение, что именно этот эпизод стал началом в конфликте между мужчинами. Позже Лео выступил в открытую конфронтацию – ему не нравился подход к работе Энрике. Луису ничего не оставалось, как исключить аргентинца из заявки на один из матчей. В дело вмешался Хави, который хотел узнать причины такого решения – страсти кипели так сильно, что Месси после ссоры подписался на страницу «Челси» в соцсетях, чем породил кучу слухов о возможном уходе. Вскоре на радость болельщиков сторонам удалось оставить разногласия— «Барселона» добыла требл в первый же сезон Энрике, который вот как описал данную историю:

Пока все не уладилось, было напряженное время. Мне не хотелось, чтобы подобное случилось, но теперь я вижу только хорошее в Месси.

Неймар

Несмотря на то что Энрике и Неймар вместе выиграли девять трофеев в составе «Барселоны», за эти годы у них было несколько ссор. Источник, близкий к бразильцу, утверждал, что Неймару не особенно нравилось играть под руководством Луиса. Якобы форвард жаловался на все, что делал Луис Энрике. От выбора команды и основных игроков до его замен.

Энрике наверняка рад, что Неймар теперь не играет в ПСЖ , ведь до своего приезда в клуб испанец созванивался с футболистом и просил вести безупречный образ жизни за пределами поля. Вряд ли такое удалось бы сделать, все это понимают. Но летом 2023 года Луис приехал в Париж, а Неймар перебрался в Саудовскую Аравию, поработать вместе снова не получилось.

Жерар Пике

Сообщается, что испанский тренер был недоволен Пике еще в 2014 году после того, как защитник «Барселоны» использовал свой мобильный телефон, находясь на скамейке запасных в матче против «Эспаньола».

Затем, после неудовлетворительного выступления против «Реала», Пике на несколько недель был исключен из стартового состава.

Однако сам Энрике утверждал, что предполагаемые последствия были в то время преувеличены прессой.

СМИ преувеличивают. Если у меня есть проблема с игроком, я предпочитаю говорить с ним напрямую. Но, к счастью, никаких проблем нет.