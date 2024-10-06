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Тренер «Болтона» получил красную карточку после схватки с игроком соперника

вчера, 11:49
Болтон УондерерсЛоготип футбольный клуб Болтон Уондерерс2 : 2Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери ТаунМатч завершен

Главный тренер «Болтона» Иан Эватт получил красную карточку после матча Лиги Один со «Шрюсбери Таун» (2:2).

Хозяева поля проигрывали по ходу поединка 0:2, но смогли отыграться. К основному времени было добавлено 8 минут, однако судья Деклан Бурн дал финальный свисток, когда ещё не истекла последняя минута, после чего тренер подошёл к одному из рефери, чтобы выразить протест. Вскоре последовала перепалка, в ходе которой Эватт столкнулся с защитником команды соперника Джошуа Фини. Возможно, перед этим футболист призывал судью показать рулевому хозяев поля красную карточку.

По информации источника, теперь тренер столкнулся с расследованием Футбольной ассоциации Англии в связи с инцидентом.

Тренер «Болтона» получил красную карточку после схватки с игроком соперникаТренер «Болтона» получил красную карточку после схватки с игроком соперникаТренер «Болтона» получил красную карточку после схватки с игроком соперника

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:05
Хотя инцидент с красной карточкой и выглядит негативно, он также показывает, как сильно Эватт переживает за свою команду. Это его страсть, и я не могу его в этом осуждать. Да, в идеале нужно было бы сохранить спокойствие, но, в конце концов, он просто хочет, чтобы Болтон добивался успеха. Надеюсь, что он сможет извлечь полезный урок из этой ситуации и станет ещё более мудрым тренером. Важно, чтобы команда продолжала двигаться вперед, несмотря на этот инцидент.
Вещий
Вещий
вчера в 12:24
Не гоже тренеру таким делом заниматься....могут пожизненно отстранить от работы.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:13
Правильно,нервы надо держать в узде.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:12
Джошуа "по фене" решил объяснить Эватту, что до судьи "докапываться" нельзя и Ваня и "закусил удила" - прозвище Шрюсбери - "Землеройки", а у Болтона - "Рысаки"...)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:50
Бывает и такое... А всё нервы...
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