Тренер «Болтона» получил красную карточку после схватки с игроком соперника

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вчера, 11:49

Главный тренер «Болтона» получил красную карточку после матча Лиги Один со «Шрюсбери Таун» (2:2).

Хозяева поля проигрывали по ходу поединка 0:2, но смогли отыграться. К основному времени было добавлено 8 минут, однако судья Деклан Бурн дал финальный свисток, когда ещё не истекла последняя минута, после чего тренер подошёл к одному из рефери, чтобы выразить протест. Вскоре последовала перепалка, в ходе которой Эватт столкнулся с защитником команды соперника . Возможно, перед этим футболист призывал судью показать рулевому хозяев поля красную карточку.

По информации источника, теперь тренер столкнулся с расследованием Футбольной ассоциации Англии в связи с инцидентом.