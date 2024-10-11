Ротен: «Прошу Дешама лишить Мбаппе капитанской повязки»

Экс-игрок сборной Франции считает, что нападающего французской национальной команды следует лишить капитанской повязки. Ранее стало известно, что игрок пропускает ближайшие матчи своей сборной в Лиге наций, поскольку ему позволили отдохнуть. Футболиста заметили в Стокгольме во время матча Франции и Израиля (4:1), где он посетил ресторан и ночной клуб.

Он не осознаёт, какой имидж это создает, особенно когда играет Франция. Но дело не в этом. У него наконец-то появилось несколько дней для отдыха, он может делать что захочет. Проблема в том, что он втягивает в это сборную Франции.

Ты говоришь всем нам, что тебе нужен отдых, а затем даешь Дидье Дешаму, всей сборной и всей Франции понять, что тебе всё равно, ведь ты не смотришь игру команды, а также показываешь, что ты выше всего этого, прекрасно понимая, что твои фото появятся в СМИ .

Мы возвысили тебя, поставили выше Эйфелевой башни, и ты не имеешь права создавать такой образ, не имеешь права на подобную ошибку. Произошедшее показывает, что Мбаппе выше всего, выше Дешама. И я прошу Дидье Дешама: возьмите на себя ответственность и заберите у него капитанскую повязку.