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Ротен: «Прошу Дешама лишить Мбаппе капитанской повязки»

вчера, 21:17

Экс-игрок сборной Франции Жером Ротен считает, что нападающего французской национальной команды Килиана Мбаппе следует лишить капитанской повязки. Ранее стало известно, что игрок пропускает ближайшие матчи своей сборной в Лиге наций, поскольку ему позволили отдохнуть. Футболиста заметили в Стокгольме во время матча Франции и Израиля (4:1), где он посетил ресторан и ночной клуб.

Он не осознаёт, какой имидж это создает, особенно когда играет Франция. Но дело не в этом. У него наконец-то появилось несколько дней для отдыха, он может делать что захочет. Проблема в том, что он втягивает в это сборную Франции.

Ты говоришь всем нам, что тебе нужен отдых, а затем даешь Дидье Дешаму, всей сборной и всей Франции понять, что тебе всё равно, ведь ты не смотришь игру команды, а также показываешь, что ты выше всего этого, прекрасно понимая, что твои фото появятся в СМИ.

Мы возвысили тебя, поставили выше Эйфелевой башни, и ты не имеешь права создавать такой образ, не имеешь права на подобную ошибку. Произошедшее показывает, что Мбаппе выше всего, выше Дешама. И я прошу Дидье Дешама: возьмите на себя ответственность и заберите у него капитанскую повязку.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 08:06
"Мы возвысили тебя, поставили выше Эйфелевой башни..."

А кто вас просил это делать? Вы сами сделали из обычного футболиста какого-то идола, пели ему хвалебные оды наперебой, доходило даже до такого маразма, что президент Франции уговаривал футболиста. Вы всеми этими действиями сами показали ему, что он выше вас, и волен делать, что ему захочется. А теперь плачете, что он на вас всех плевал с высокой колокольни. Ну теперь пожинайте плоды своих стараний, и не нойте.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:12
У них там свои Ловчевы есть
qs866cpq3t8b
qs866cpq3t8b
сегодня в 04:35
А Ротен прав на все сто
786bgdvbcnf5
786bgdvbcnf5
сегодня в 04:28
Нам поведение миллиардера не понять.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:18
Как можно ходить и кайф, не смотреть игру, когда играет твоя команда???
shur
shur ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 23:56
...ну почему только Сашки, у нас Неймар любил оттопыриться, угрюмый Руни, скромный Андрей Сергееич Аршавин с нашими проблемами ...!
Yodr
Yodr
вчера в 23:34
Мигрант на Францию батон крошит.
stanichnik
stanichnik ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:27
Доброго Здоровья Володя!
Не являюсь поклонником Килиана, скорее наоборот, но на мой взгляд Ротен через чур катит на Мбаппе. Игрок честным путём получил добро на отпуск от руководства сборной, он же не прикинулся больным, не нарушил режим. Тут скорее волноваться надо руководителям Реала, потому как его отпустили на игры в сборную, а он туда не добрался. А то что в качестве отдыха выбрал не стадион, а ресторан и ночной клуб, так такой вид отдыха выбирает наверное большинство молодых людей его возраста и не только во Франции. Лишь единицы предпочетают отдых с удочкой на берегу и ещё меньше балет или оперу. А вот к счастью это или нет, что Килиан принадлежит к большей части, это уже решать французам.
Болейте за своих, а не против чужи!
Rivera_10
Rivera_10
вчера в 22:26
Что себе позволяет этот снежок в отношении коренного француза?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:24, ред.
Я тоже считаю....что ходить в ночной клуб надо без капитанской повязки....
Всегда можно оставить её дома....
А то в самый разгар...придёт невысокий Дешам и заберёт её....
112910415
112910415
вчера в 22:00
всё верно
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 21:55
Ему пофиг на Францию потому что он не француз,а просто зулус .
adekvat
adekvat
вчера в 21:52
Дело Кокорина живет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:45
"Мы возвысили тебя, поставили выше Эйфелевой башни," и "смыть позор" ты сможешь только , если прилюдно покаешься с этой самой башни...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:32
Думаю Ротен прав и имеет право так говорить
Гость
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