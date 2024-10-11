Ротен: «Прошу Дешама лишить Мбаппе капитанской повязки»

Экс-игрок сборной Франции Жером Ротен считает, что нападающего французской национальной команды Килиана Мбаппе следует лишить капитанской повязки. Ранее стало известно, что игрок пропускает ближайшие матчи своей сборной в Лиге наций, поскольку ему позволили отдохнуть. Футболиста заметили в Стокгольме во время матча Франции и Израиля (4:1), где он посетил ресторан и ночной клуб.
Он не осознаёт, какой имидж это создает, особенно когда играет Франция. Но дело не в этом. У него наконец-то появилось несколько дней для отдыха, он может делать что захочет. Проблема в том, что он втягивает в это сборную Франции.
Ты говоришь всем нам, что тебе нужен отдых, а затем даешь Дидье Дешаму, всей сборной и всей Франции понять, что тебе всё равно, ведь ты не смотришь игру команды, а также показываешь, что ты выше всего этого, прекрасно понимая, что твои фото появятся в СМИ.
Мы возвысили тебя, поставили выше Эйфелевой башни, и ты не имеешь права создавать такой образ, не имеешь права на подобную ошибку. Произошедшее показывает, что Мбаппе выше всего, выше Дешама. И я прошу Дидье Дешама: возьмите на себя ответственность и заберите у него капитанскую повязку.
Не являюсь поклонником Килиана, скорее наоборот, но на мой взгляд Ротен через чур катит на Мбаппе. Игрок честным путём получил добро на отпуск от руководства сборной, он же не прикинулся больным, не нарушил режим. Тут скорее волноваться надо руководителям Реала, потому как его отпустили на игры в сборную, а он туда не добрался. А то что в качестве отдыха выбрал не стадион, а ресторан и ночной клуб, так такой вид отдыха выбирает наверное большинство молодых людей его возраста и не только во Франции. Лишь единицы предпочетают отдых с удочкой на берегу и ещё меньше балет или оперу. А вот к счастью это или нет, что Килиан принадлежит к большей части, это уже решать французам.
Болейте за своих, а не против чужи!
Не являюсь поклонником Килиана, скорее наоборот, но на мой взгляд Ротен через чур катит на Мбаппе. Игрок честным путём получил добро на отпуск от руководства сборной, он же не прикинулся больным, не нарушил режим. Тут скорее волноваться надо руководителям Реала, потому как его отпустили на игры в сборную, а он туда не добрался. А то что в качестве отдыха выбрал не стадион, а ресторан и ночной клуб, так такой вид отдыха выбирает наверное большинство молодых людей его возраста и не только во Франции. Лишь единицы предпочетают отдых с удочкой на берегу и ещё меньше балет или оперу. А вот к счастью это или нет, что Килиан принадлежит к большей части, это уже решать французам.
Болейте за своих, а не против чужи!