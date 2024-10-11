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«Реал» отреагировал на слухи о проведении мероприятий с истёкшей лицензией

сегодня, 00:22

«Реал» опубликовал заявление в связи с появившейся информацией о том, что клуб проводил мероприятия на стадионе «Сантьяго Бернабеу» с просроченной лицензией.

Футбольный клуб «Реал Мадрид», в связи с распространением категорически ложной информации, предоставленной «Соседской ассоциацией пострадавших от Бернабеу» в рамках предварительного разбирательства 2034/2024 53-го суда Мадрида и опубликованной различными СМИ, заявляет следующее:

1. «Реал Мадрид» имеет и всегда имел соответствующую муниципальную лицензию на деятельность и эксплуатацию, которая полностью распространяется на проведение спортивных мероприятий на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Кроме того, абсолютно неверно, что «Реал Мадрид» развивает или развивал свою спортивную деятельность на основании лицензии с истекшим сроком действия, а также неправда, что эта лицензия использовалась третьими лицами обманным путем перед какой-либо государственной администрацией.

2. Концерты, проводимые на стадионе «Сантьяго Бернабеу», требуют предоставления не муниципальной лицензии, а административного разрешения, которое, при необходимости, выдается музыкальным организаторам каждого мероприятия управлением общественных развлечений и рекреационной деятельности сообщества Мадрид в соответствии с Законом 17/1997 от 4 июля 1997 года об общественных развлечениях и рекреационной деятельности сообщества Мадрид. Все концерты, проводимые на стадионе «Сантьяго Бернабеу», имели это разрешение, выданное в каждом случае Мадридским сообществом каждому из организаторов любого мероприятия.

3. «Реал Мадрид» активно работает вместе с Мадридским сообществом и Городским советом Мадрида в целях устойчивого развития и сосуществования, чтобы деятельность стадиона «Сантьяго Бернабеу» осуществлялась с полным уважением не только к закону, но и к окружающей среде и району.

4. Клуб сожалеет, что «Соседская ассоциация людей, пострадавших от Бернабеу», помимо того, что демонстрирует своё невнимание к усилиям «Реала» по обеспечению интересов указанной группы, злонамеренно и сознательно распространяет среди юрисдикционных органов и общественного мнения информацию, которая категорически противоречит истине.

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Все комментарии
qnt6z5q8wpyp
qnt6z5q8wpyp
сегодня в 07:59
Для Реала это не проблема
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:50
Заставили оправдываться перед обществом...
adekvat
adekvat
сегодня в 07:50
В суд на них подать что бы не повадно было.
Вещий
Вещий
сегодня в 07:33
Думаю что юристы у Реала должны быть неплохие....
112910415
112910415
сегодня в 07:17
" Реальный" ответ выглядит убедительно
hcq2xzrnpgzp
hcq2xzrnpgzp
сегодня в 06:22
Дыма без огня не бывает, чего то сделали не так.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:52
Кто-то же распространяет эти слухи
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:05
"Стадиононенавистники" начали строить "козни"...)
Гость
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