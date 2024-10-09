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«Редко о чём-то жалею в своей жизни». Холанд — о броске мячом в Габриэля

вчера, 15:59

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мнением об эпизоде, в котором он бросил мяч в голову защитнику «Арсенала» Габриэлю.

Я редко о чём-то жалею в своей жизни. Этот эпизод произошел в пылу игры. Что происходит на поле, остаётся на поле.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:31
а извиниться было бы уместно
Yodr
Yodr
вчера в 22:12
Такие поступки осуждаются только через судью матча.
Однажды Рой Кин так кинул мяч в самого Алана Ширера, потому что МЮ проигрывал Ньюкаслу и Кин сильно психовал. И? Удаление.
vitya valdes
vitya valdes ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:12, ред.
Ему некогда будет играть!
Ибо будет весь матч осматриваться по сторонам, шутник х...в, дабы в его тупую кабину не прилетело что-нибудь потяжелее мяча)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ vitya valdes (раскрыть)
вчера в 20:09
Если он будет играть...сюрпризы скорей будут с его стороны...для лондонцев...
vitya valdes
vitya valdes
вчера в 20:08
Уверен, на Эмирейтс этого двухметрового урода ждёт сюрприз))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:06
многосторонки, которая бежит)) плывёт по течению))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:04
Как ты считаешь....в футбольном "предательстве" больше вины стороны откуда бегут....или стороны к которой бегут ???
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:49
Иногда ещё бывает когда и забивака так себе, мягко говоря, и человек паршивый/ продажный, как тот самый Саня
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:37
Проигрывать ...дома...в большинстве (до 98-й минуты)...не каждый умеет с достоинством....

Хороший забивака не всегда хороший человек...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:45
...не надо как всегда,добавим позитивчика,разбавим положительными эмоциями,воспоминаниями о бурной молодой жизни и хорошего вечера, и интересных новостей на Соккере!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:32
Сегодня, ничего, без дождя +17. Завтра, тоже, такая же. Но похоже, бабьего лета в этом году не видать. По прогнозу, послезавтра понижение до +12, дожди и сырость. Вобщем, всё как всегда.(((
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:24
...как у вас погода? Москва полу ангельская,вчера туман, дождь,слякоть.....!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:18
Сегодня была инфа только про Клоппа, но она есть и на Соккере. Конечно, если что попадется- обязательно сообщу!!!)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:57
... салют,если что из немецкой прессы будет проскакивать информация о здоровье Карвахаля, плиз телеграмму,за ранее
благодарен...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:46
Или 20 копеек))).
Брулин
Брулин
вчера в 17:39
Читаю я плохо, пишу ещё хуже. Думаю вообще в исключительных случаях
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:39
...у нас самое жестокое унижение было, пропустить как сейчас говорят ласково в ДОМИК, ну а среди бывалых ,игра карточная так называется,до 21 -ого...!!!
Capral
Capral
вчера в 17:23
Ну у тебя и понятия. Лучше бы он ударил кулаком в челюсть- это было по хулигански, но по мужски. А бросить мяч в лицо- это слабость и жлобство.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:11
Нужно учится держать свои нервы в кулаке, пока еще молодой нужно стараться.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:10
Это часть соперничества, это не удар логтем в челюсть
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:55
Холанд прав. Матч был не напряжённый. Эиоци через край. Что сделано, не жалеем))ибо не было грубой игры. Да. Неспортивное так то .. но понять можно.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:51, ред.
Я бы, на месте Габриэля, в ответной игре тоже бросил мяч в голову Холланду... Потом сказал бы, что сделал это в пылу борьбы... Шутка...
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:44
Холланд, похоже, немного туповат. Извинился бы и всё. Нет же, достал, зачем-то, эту историю из недавнего прошлого, да ещё и заново раскрасил её. Упрямый...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 16:33
Его поведение не спортивное.
Capral
Capral
вчера в 16:25
Одно слов- ЖЛОБ.
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