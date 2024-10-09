«Редко о чём-то жалею в своей жизни». Холанд — о броске мячом в Габриэля

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мнением об эпизоде, в котором он бросил мяч в голову защитнику «Арсенала» Габриэлю.
Я редко о чём-то жалею в своей жизни. Этот эпизод произошел в пылу игры. Что происходит на поле, остаётся на поле.
Однажды Рой Кин так кинул мяч в самого Алана Ширера, потому что МЮ проигрывал Ньюкаслу и Кин сильно психовал. И? Удаление.
Однажды Рой Кин так кинул мяч в самого Алана Ширера, потому что МЮ проигрывал Ньюкаслу и Кин сильно психовал. И? Удаление.
Ибо будет весь матч осматриваться по сторонам, шутник х...в, дабы в его тупую кабину не прилетело что-нибудь потяжелее мяча)))
Ибо будет весь матч осматриваться по сторонам, шутник х...в, дабы в его тупую кабину не прилетело что-нибудь потяжелее мяча)))
Хороший забивака не всегда хороший человек...
Хороший забивака не всегда хороший человек...
благодарен...!
благодарен...!