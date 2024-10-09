«Редко о чём-то жалею в своей жизни». Холанд — о броске мячом в Габриэля

Нападающий «Манчестер Сити» поделился мнением об эпизоде, в котором он бросил мяч в голову защитнику «Арсенала» .

Я редко о чём-то жалею в своей жизни. Этот эпизод произошел в пылу игры. Что происходит на поле, остаётся на поле.