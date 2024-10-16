Тухель: «Я хочу нанести вторую звезду на футболку сборной Англии»

Новоиспечённый главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал о своей главной цели.
Я горжусь тем, что нахожусь здесь, я горжусь тем, что представляю Англию. Я хочу нанести вторую звезду на эту футболку.
Мы будем усердно работать ради самой большой цели в футболе — воплощения нашей мечты на чемпионате мира 2026 года.
У меня только немецкий паспорт... но все эти болельщики чувствуют мою страсть к английской Премьер-Лиге, как мне нравится здесь работать, как мне нравится здесь жить... надеюсь, я смогу убедить их, что я горжусь тем, что являюсь менеджером сборной Англии.
Ранее нападающий «Баварии» Харри Кейн отреагировал на назначение Тухеля.
шансы есть
шансы есть
е понимаю, зачем британские СМИ брюзжат?
у Англии есть несколько крутых игроков, которых надо осовободит от саутгетщины и неуверенности в себе, внедрит атакующий смелый футбол, Тухель работал в АПЛ и прекрасно знает что такое английский футбол.
помним, как здорово он начал в Челси и победил в ЛЧ.
конечно. у немца непростой характер.
как в Баварии, может разругаться со всеми и свалить)))
и все таки, при новом тренере сб.Англии подняла свои шансы на победу в ЧМ-2026...
е понимаю, зачем британские СМИ брюзжат?
у Англии есть несколько крутых игроков, которых надо осовободит от саутгетщины и неуверенности в себе, внедрит атакующий смелый футбол, Тухель работал в АПЛ и прекрасно знает что такое английский футбол.
помним, как здорово он начал в Челси и победил в ЛЧ.
конечно. у немца непростой характер.
как в Баварии, может разругаться со всеми и свалить)))
и все таки, при новом тренере сб.Англии подняла свои шансы на победу в ЧМ-2026...
Беллингем и Фоден...
Беллингем и Фоден...
Прямо Тухелю в штаны
Гори там всё что ни попало
Лишь бы не было в*йны!
Прямо Тухелю в штаны
Гори там всё что ни попало
Лишь бы не было в*йны!