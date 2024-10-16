Тухель: «Я хочу нанести вторую звезду на футболку сборной Англии»

Новоиспечённый главный тренер сборной Англии рассказал о своей главной цели.

Я горжусь тем, что нахожусь здесь, я горжусь тем, что представляю Англию. Я хочу нанести вторую звезду на эту футболку.

Мы будем усердно работать ради самой большой цели в футболе — воплощения нашей мечты на чемпионате мира 2026 года.

У меня только немецкий паспорт... но все эти болельщики чувствуют мою страсть к английской Премьер-Лиге, как мне нравится здесь работать, как мне нравится здесь жить... надеюсь, я смогу убедить их, что я горжусь тем, что являюсь менеджером сборной Англии.