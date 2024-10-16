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Тухель: «Я хочу нанести вторую звезду на футболку сборной Англии»

вчера, 16:42

Новоиспечённый главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал о своей главной цели.

Я горжусь тем, что нахожусь здесь, я горжусь тем, что представляю Англию. Я хочу нанести вторую звезду на эту футболку.

Мы будем усердно работать ради самой большой цели в футболе — воплощения нашей мечты на чемпионате мира 2026 года.

У меня только немецкий паспорт... но все эти болельщики чувствуют мою страсть к английской Премьер-Лиге, как мне нравится здесь работать, как мне нравится здесь жить... надеюсь, я смогу убедить их, что я горжусь тем, что являюсь менеджером сборной Англии.

Ранее нападающий «Баварии» Харри Кейн отреагировал на назначение Тухеля.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:39
старайся, тренер !
шансы есть
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:59
не знаю ни одного английского тренера сильней немца Томаса Тухеля.
е понимаю, зачем британские СМИ брюзжат?
у Англии есть несколько крутых игроков, которых надо осовободит от саутгетщины и неуверенности в себе, внедрит атакующий смелый футбол, Тухель работал в АПЛ и прекрасно знает что такое английский футбол.
помним, как здорово он начал в Челси и победил в ЛЧ.
конечно. у немца непростой характер.
как в Баварии, может разругаться со всеми и свалить)))
и все таки, при новом тренере сб.Англии подняла свои шансы на победу в ЧМ-2026...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:42
Их там и так две...
Беллингем и Фоден...
wpb36pa79rb7
wpb36pa79rb7
вчера в 19:33
Главное Кейна оставить дома.
борька
борька
вчера в 18:13
Тухту городишь, там кроме кейна игроки третьег сорта
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:59
Ох не лёгкую цель, Томас перед собой поставил...)
shur
shur ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 17:39
...краску золотую купить и кисточку, чем наносить!!!
shur
shur ответ mj647mp76kac (раскрыть)
вчера в 17:35
...если он ещё и в политике Англии что то изменит к лучшему,тогда спецу цены не будет,аминь!
Capral
Capral
вчера в 17:04, ред.
Не люблю я таких заявлений- про вторую звезду. Пришел- начинай работать, меньше слов- больше дела. Получишь вторую звёздочку- вместе и обмоем. А пока- поменьше разговоров- популистских и ненужных.
mj647mp76kac
mj647mp76kac
вчера в 16:59
С неба звёздочка упала
Прямо Тухелю в штаны
Гори там всё что ни попало
Лишь бы не было в*йны!
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:44
Тухель говорит о своих чувствах и о том, как ему нравится жить и работать в Англии. Это создает положительный имидж для сборной и показывает, что он готов отдать все силы ради достижения результата. Очень важно, чтобы тренер не только строил стратегию, но и выстраивал эмоциональную связь с командой.
Вещий
Вещий
вчера в 16:43
Цель хорошая ... осталось дело за малым ее достичь.
Гость
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