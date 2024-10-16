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Глава клуба 3-й лиги Франции заявил об амбициях выхода в Лигу чемпионов

вчера, 19:33

Президент «Руана» Иван Постель заявил об амбициозных планах клуба.

Команда, выступающая в третьем дивизионе чемпионата Франции, избежала банкротства после поглощения новым владельцем.

Минимальная цель – попасть в Лигу 2, а в среднесрочной перспективе – в Лигу 1. Каждые два года мы должны выходить на новый уровень. Люди скажут, что я сумасшедший, но я хочу, чтобы «Руан» в течение семи лет попал в Лигу чемпионов.

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Руан
Перевод с franceinfo.fr
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:41
Таких острых на язык до фига было на нашем веку
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:03
смелость крепости берет))
посмотрим, как Руан Постелится к Лиге чемпионов
5rgc5t56jpcp
5rgc5t56jpcp
вчера в 20:01
Ну а чего, попытка не пытка.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:54
Ерунда какая вон, у нас Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что клуб с радостью принял бы участие в Суперлиге , которой впрочем ещё не существует и не факт , что когда ни будь существовать...)
adekvat
adekvat
вчера в 19:44
На родине Наполеона, онные не перевелись.
m64vbj7ghmyq
m64vbj7ghmyq
вчера в 19:36
Очень амбициозные планы у президента «Руана»! Но мне кажется, это больше похоже на сказку.
3fn5ducdnsr3
3fn5ducdnsr3
вчера в 19:35
Заявление смелое,но не реальное
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