Глава клуба 3-й лиги Франции заявил об амбициях выхода в Лигу чемпионов

Президент «Руана» Иван Постель заявил об амбициозных планах клуба.

Команда, выступающая в третьем дивизионе чемпионата Франции, избежала банкротства после поглощения новым владельцем.

Минимальная цель – попасть в Лигу 2, а в среднесрочной перспективе – в Лигу 1. Каждые два года мы должны выходить на новый уровень. Люди скажут, что я сумасшедший, но я хочу, чтобы «Руан» в течение семи лет попал в Лигу чемпионов.