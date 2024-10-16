Кейн отреагировал на назначение Тухеля в сборную Англии

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вчера, 15:52

Нападающий «Баварии» и сборной Англии положительно отреагировал на назначение на должность главного тренера «трёх львов».

Я с нетерпением жду возможности снова работать под руководством Томаса Тухеля, не могу дождаться!

Напомним, немец тренировал Кейна в «Баварии».