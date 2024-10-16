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Кейн отреагировал на назначение Тухеля в сборную Англии

вчера, 15:52

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн положительно отреагировал на назначение Томаса Тухеля на должность главного тренера «трёх львов».

Я с нетерпением жду возможности снова работать под руководством Томаса Тухеля, не могу дождаться!

Напомним, немец тренировал Кейна в «Баварии».

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15 октября
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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:05
Санёк, я догадался.)))
cua9xjahe5m3
cua9xjahe5m3
вчера в 17:57
Хорошо когда такая атмосфера в сборной, у Англии не плохие шансы
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:48
...Виктор, там про Мюллера для тебя сообщение...!
shur
shur
вчера в 17:47
...опять о Мюллере и Штирлиц громко икнул, водочки, ой нет воды,
на ровном месте прокололся! (сам придумал,вдохновение нашло)!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:36
Встретятся,как старые лрузья !
Capral
Capral
вчера в 16:10, ред.
Красавчик!!!!!!! Вот, Истинно преданный Человек!!!!!!!
Хочу напомнить, что помимо того, что инициатором приглашения Кейна в Баварию был непосредственно Тухель, но еще, Кейн показал себя- Человеком честным и независимым, именно в тот момент, когда в Баварии, как обычно в последнее время образовались два лагеря- честных Людей и заговорщиков!!! В то, непростое время решений и выбора, Кейн встал в ряд первых!!! Нелишне будет напомнить, что первым, в компании штрейкбрехеров был Т.Мюллер... Впрочем, он- всегда, там где конфликт, а конфликт- там где Мюллер.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:09
Кейн знает, что Тухель способен привнести новые идеи и свежий взгляд на игру. Это может стать именно тем толчком, который нужен сборной Англии для достижения новых высот.
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