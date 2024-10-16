Кейн отреагировал на назначение Тухеля в сборную Англии

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн положительно отреагировал на назначение Томаса Тухеля на должность главного тренера «трёх львов».
Я с нетерпением жду возможности снова работать под руководством Томаса Тухеля, не могу дождаться!
Напомним, немец тренировал Кейна в «Баварии».
на ровном месте прокололся! (сам придумал,вдохновение нашло)!
на ровном месте прокололся! (сам придумал,вдохновение нашло)!
Хочу напомнить, что помимо того, что инициатором приглашения Кейна в Баварию был непосредственно Тухель, но еще, Кейн показал себя- Человеком честным и независимым, именно в тот момент, когда в Баварии, как обычно в последнее время образовались два лагеря- честных Людей и заговорщиков!!! В то, непростое время решений и выбора, Кейн встал в ряд первых!!! Нелишне будет напомнить, что первым, в компании штрейкбрехеров был Т.Мюллер... Впрочем, он- всегда, там где конфликт, а конфликт- там где Мюллер.
Хочу напомнить, что помимо того, что инициатором приглашения Кейна в Баварию был непосредственно Тухель, но еще, Кейн показал себя- Человеком честным и независимым, именно в тот момент, когда в Баварии, как обычно в последнее время образовались два лагеря- честных Людей и заговорщиков!!! В то, непростое время решений и выбора, Кейн встал в ряд первых!!! Нелишне будет напомнить, что первым, в компании штрейкбрехеров был Т.Мюллер... Впрочем, он- всегда, там где конфликт, а конфликт- там где Мюллер.