В сборной Сейшельских островов заявили о желании сыграть с Россией

Главный тренер сборной Сейшельских островов Ральф Жан-Луи заявил о желании наладить сотрудничество с РФС и провести товарищеский матч со сборной России.
Мы хотим наладить сотрудничество с РФС и посмотреть, как они могут нам помочь. Потому что мы, Сейшельские острова, участвуем только в одном соревновании — отборе к чемпионату мира. У нас есть свободные даты для проведения матчей. Так что если РФС сможет помочь нам товарищескими матчами, опытом в области тренерской работы и так далее, это было бы очень кстати.
Мы уже обсуждаем возможность проведения матча. Мы хотели сыграть уже в ноябре, но узнали, что у России есть два соперника. Но в следующем году у нас снова есть несколько свободных дат. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.
Сборная Сейшельских островов занимает 201-е место в рейтинге ФИФА.
Ранее сообщалось, что РФС ведёт активные переговоры с более чем 25 сборными о товарищеских матчах.
Сейшелы - Бурунди 1:3
Сейшелы - Гамбия 1:5
Сейшелы - Кения 0:5
Сейшелы - Кот-д-Ивуар 0:9
Сейшелы - Бурунди 1:8
Сейшелы - Коморы 1:7
Сейшелы - Руанда 0:7
Сейшелы - Сан-Марино 0:0
И какой смысл играть с таким соперником? Чтобы тупо статистику понабивать?
Сейшелы - Бурунди 1:3
Сейшелы - Гамбия 1:5
Сейшелы - Кения 0:5
Сейшелы - Кот-д-Ивуар 0:9
Сейшелы - Бурунди 1:8
Сейшелы - Коморы 1:7
Сейшелы - Руанда 0:7
Сейшелы - Сан-Марино 0:0
И какой смысл играть с таким соперником? Чтобы тупо статистику понабивать?
А вообще это похоже на издёвку!! Все хотят с нас бабла стрясти!
А вообще это похоже на издёвку!! Все хотят с нас бабла стрясти!