Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2025

В сборной Сейшельских островов заявили о желании сыграть с Россией

вчера, 14:04

Главный тренер сборной Сейшельских островов Ральф Жан-Луи заявил о желании наладить сотрудничество с РФС и провести товарищеский матч со сборной России.

Мы хотим наладить сотрудничество с РФС и посмотреть, как они могут нам помочь. Потому что мы, Сейшельские острова, участвуем только в одном соревновании — отборе к чемпионату мира. У нас есть свободные даты для проведения матчей. Так что если РФС сможет помочь нам товарищескими матчами, опытом в области тренерской работы и так далее, это было бы очень кстати.

Мы уже обсуждаем возможность проведения матча. Мы хотели сыграть уже в ноябре, но узнали, что у России есть два соперника. Но в следующем году у нас снова есть несколько свободных дат. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Сборная Сейшельских островов занимает 201-е место в рейтинге ФИФА.

Ранее сообщалось, что РФС ведёт активные переговоры с более чем 25 сборными о товарищеских матчах.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
РФС ведёт активные переговоры с более чем 25 сборными о товарищеских матчах
Вчера, 12:58
РФС рассматривает в качестве соперников сборной не только Бруней и Сирию
Вчера, 11:49
Сборная Белоруссии готова сыграть со сборной России
Вчера, 10:52
В РФС заявили, что сборная России не сыграет с Пакистаном в ноябре
Вчера, 10:23
Стало известно, когда «Зенит» сыграет против «Фенербахче»
17 октября
Замбия ведёт переговоры о матче против сборной России
17 октября
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:43, ред.
РФС пообещал их федерации футбола новые ворота и 4 мяча....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:17
Вы неправильно расставили акценты, когда сказали, что все хотят... Не было бы запроса из РФС в ФФ Сейшельских островов - не было бы и ответа с их стороны. Прежде всего, надо крыть нецензурными словами наших чиновников из РФС, которые потеряли всякий стыд и самоуважение, направляя унизительные просьбы "на деревню дедушке" ( А.П.Чехов)..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:11
Месяц назад я оказался прав, когда в своём комментарии предположил, а теперь окончательно уверился в том, что наш уважаемый РФС разослал во все ФФ по всему земному шарику унизительные запросы о возможности проведения матчей с нашей сборной. К сожалению, интуиция меня не подвела. А как хотелось бы этого.
Аксинья
Аксинья ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:54
Для Карпина это не проблема - призвать в ряды сборной всех российских игроков РПЛ это его стиль))
drug01
drug01
вчера в 16:09
Это уровень не нашей игры
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:49
"РФС ведёт активные переговоры с более чем 25 сборными" - а если они не дай Бог все согласятся , тогда состав сборной надо как минимум вдвое расширять...)))
zc9t8j4d9dg2
zc9t8j4d9dg2
вчера в 15:00
Это уже какая-то насмешка.
112910415
112910415
вчера в 14:40
это супер !
sihafazatron
sihafazatron ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 14:38
Ну сан-марино же не поиграли, так что не не все так плохо))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:33
201 место в рейтинге!! Самое то, похлеще Кубы будет! Надо играть!!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:28
Чтобы понять уровень этой команды достаточно посмотреть результаты ее матчей за последние годы и все становится понятно.

Сейшелы - Бурунди 1:3
Сейшелы - Гамбия 1:5
Сейшелы - Кения 0:5
Сейшелы - Кот-д-Ивуар 0:9
Сейшелы - Бурунди 1:8
Сейшелы - Коморы 1:7
Сейшелы - Руанда 0:7
Сейшелы - Сан-Марино 0:0

И какой смысл играть с таким соперником? Чтобы тупо статистику понабивать?
Вещий
Вещий
вчера в 14:23
Не стоит опускаться до Сейшел.... а то случайно вдуют наших вот будет позорище...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:07
На Сейшелы и наши бы слетали с удовольствием))
А вообще это похоже на издёвку!! Все хотят с нас бабла стрясти!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 