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РФС ведёт активные переговоры с более чем 25 сборными о товарищеских матчах

вчера, 12:58

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» рассказал источнику о количестве сборных, с которыми ведутся переговоры о товарищеских матчах.

Учитывая, что мы ведём переговоры по всем окнам следующего года, а также по некоторым окнам 2026 года, то это свыше 25 сборных. Это только те, что находятся в активной стадии.

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Все комментарии
борька
борька
вчера в 13:41
Такая мощная заслуга мишки хабарова, то весь спорт превратили в стенд, а футбол в звонофон. Эту функцию дешевле будет передать чукчам. Они через тайгу до любой федерации докричатся
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:37
Идите унижайтесь.....
112910415
112910415
вчера в 13:23
удивительно, что не 125 этих сборных ...
- Алло, сборная Бразилии ? Давайте играть !
- Пока заняты, звоните через 3 года.
- Окей, не отказали вроде ...
Гость
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