РФС ведёт активные переговоры с более чем 25 сборными о товарищеских матчах

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» рассказал источнику о количестве сборных, с которыми ведутся переговоры о товарищеских матчах.
Учитывая, что мы ведём переговоры по всем окнам следующего года, а также по некоторым окнам 2026 года, то это свыше 25 сборных. Это только те, что находятся в активной стадии.
- Алло, сборная Бразилии ? Давайте играть !
- Пока заняты, звоните через 3 года.
- Окей, не отказали вроде ...
- Алло, сборная Бразилии ? Давайте играть !
- Пока заняты, звоните через 3 года.
- Окей, не отказали вроде ...