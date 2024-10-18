РФС ведёт активные переговоры с более чем 25 сборными о товарищеских матчах

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» рассказал источнику о количестве сборных, с которыми ведутся переговоры о товарищеских матчах.

Учитывая, что мы ведём переговоры по всем окнам следующего года, а также по некоторым окнам 2026 года, то это свыше 25 сборных. Это только те, что находятся в активной стадии.