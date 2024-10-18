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РФС рассматривает в качестве соперников сборной не только Бруней и Сирию

вчера, 11:49

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает различные варианты в качестве соперников для товарищеских матчей национальной сборной в ноябре. Об этом источнику в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Мы ведём переговоры по матчам в ноябре. Мы действительно ведём переговоры с рядом стран, в том числе с командами Брунея и Сирии. Как только мы согласуем и подпишем контракты на соответствующие матчи, то прокомментируем. Но есть ещё и другие варианты.

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Все комментарии
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 19:15
в общем как я понял Бруней это ещё не всё
альсато
альсато
вчера в 14:53
нет никакой разницы с кем играть!. .Важно (в такое время) оставаться в тренде!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:51, ред.
Одна большая просьба к РФС. Даже громаднейшая. Не публикуйте список команд, с которыми вы договариваетесь. Не выставляйте себя на посмешище. Вы же не на балагане находитесь, куда люди приходят, чтобы повеселиться.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 13:22
Да, трудные переговоры, не хотят даже на халяву ехать...
Даже, как-то не удобно, Генеральному секретарю советовать, но надо пробовать, более настойчиво, могут согласиться: Шри Ланка, Оман, Бангладеш, Мальдивы, Мадагаскар, Лаос, Мьянма, Камбоджа, Сингапур, Ватикан и, наконец, Антарктида - пингвинам время на подготовку не надо, всегда готовы! Удачи Генсеку!!!
lotsman
lotsman
вчера в 13:15
Рассматривать можно когда вам предлагают, а пока рассматривают нас - играть с нами или нет.
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 12:53
Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Дружище, я случайно нажал на жалобу, прошу простить, вижу плохо, а без очков вообще беда.
112910415
112910415
вчера в 12:23
варианты есть
но сборная Кассиопеи не успеет прилететь до ноября ...
sqef43t8aj2j
sqef43t8aj2j
вчера в 12:10
С учетом нашего рейтинга, мы 34! Так вот и играть мы должны со сборными не ниже 68 места в рейтинге футбольных стран мира! Все остальное - это уже неуважение к себе, прежде всего!
А так получается, что мы платим тем, кто с нами может сыграть! Покупаем игру! Результат уже известен!
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 12:02
С кем дружит режим, с теми и играют в футбол…
uh8ng5cwxvah
uh8ng5cwxvah
вчера в 11:50
Ещё и может быть Гондурас
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