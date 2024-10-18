РФС рассматривает в качестве соперников сборной не только Бруней и Сирию

Российский футбольный союз ( РФС ) рассматривает различные варианты в качестве соперников для товарищеских матчей национальной сборной в ноябре. Об этом источнику в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» сообщил генеральный секретарь РФС .

Мы ведём переговоры по матчам в ноябре. Мы действительно ведём переговоры с рядом стран, в том числе с командами Брунея и Сирии. Как только мы согласуем и подпишем контракты на соответствующие матчи, то прокомментируем. Но есть ещё и другие варианты.