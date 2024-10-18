РФС рассматривает в качестве соперников сборной не только Бруней и Сирию

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает различные варианты в качестве соперников для товарищеских матчей национальной сборной в ноябре. Об этом источнику в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Мы ведём переговоры по матчам в ноябре. Мы действительно ведём переговоры с рядом стран, в том числе с командами Брунея и Сирии. Как только мы согласуем и подпишем контракты на соответствующие матчи, то прокомментируем. Но есть ещё и другие варианты.
А так получается, что мы платим тем, кто с нами может сыграть! Покупаем игру! Результат уже известен!
А так получается, что мы платим тем, кто с нами может сыграть! Покупаем игру! Результат уже известен!
Даже, как-то не удобно, Генеральному секретарю советовать, но надо пробовать, более настойчиво, могут согласиться: Шри Ланка, Оман, Бангладеш, Мальдивы, Мадагаскар, Лаос, Мьянма, Камбоджа, Сингапур, Ватикан и, наконец, Антарктида - пингвинам время на подготовку не надо, всегда готовы! Удачи Генсеку!!!
Даже, как-то не удобно, Генеральному секретарю советовать, но надо пробовать, более настойчиво, могут согласиться: Шри Ланка, Оман, Бангладеш, Мальдивы, Мадагаскар, Лаос, Мьянма, Камбоджа, Сингапур, Ватикан и, наконец, Антарктида - пингвинам время на подготовку не надо, всегда готовы! Удачи Генсеку!!!