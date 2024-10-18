В РФС заявили, что сборная России не сыграет с Пакистаном в ноябре

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос источника о предстоящих соперниках сборной России в ноябре.
Пакистан давно получил ответ, что в ноябре мы играть не готовы. Ровно по той причине, что уже на тот момент у нас были предварительные договорённости на ноябрь. Что касается вопроса о ближайших соперниках сборной, мы прокомментируем это после согласования со стороны ФИФА соответствующих разрешающих форм и подписания официальных документов. Переговоры с соперниками ведутся.
- Весна! И я снова, как и прошлой весной, хочу в Париж!
- А вы прошлой весной были в Париже?
- Нет, тоже хотелось...
- Весна! И я снова, как и прошлой весной, хочу в Париж!
- А вы прошлой весной были в Париже?
- Нет, тоже хотелось...