В РФС заявили, что сборная России не сыграет с Пакистаном в ноябре

Генеральный секретарь РФС ответил на вопрос источника о предстоящих соперниках сборной России в ноябре.

Пакистан давно получил ответ, что в ноябре мы играть не готовы. Ровно по той причине, что уже на тот момент у нас были предварительные договорённости на ноябрь. Что касается вопроса о ближайших соперниках сборной, мы прокомментируем это после согласования со стороны ФИФА соответствующих разрешающих форм и подписания официальных документов. Переговоры с соперниками ведутся.