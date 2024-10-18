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В РФС заявили, что сборная России не сыграет с Пакистаном в ноябре

вчера, 10:23

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос источника о предстоящих соперниках сборной России в ноябре.

Пакистан давно получил ответ, что в ноябре мы играть не готовы. Ровно по той причине, что уже на тот момент у нас были предварительные договорённости на ноябрь. Что касается вопроса о ближайших соперниках сборной, мы прокомментируем это после согласования со стороны ФИФА соответствующих разрешающих форм и подписания официальных документов. Переговоры с соперниками ведутся.

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вчера в 10:37
Видимо ноябрьские матчи сборной окажутся очень похожими на октябрьские. Недельку-другую почитаем новости об отказах разных босяков играть с нами, из чего вспомним о существовании на свете разных экзотических стран и после отказа по концове сборной Каймановых островов или ещё каких-нибудь Чунга-Чанга и Тамбу-Ламбу проведём открытую тренировку. В общем всё будет как в анекдоте про Париж:
- Весна! И я снова, как и прошлой весной, хочу в Париж!
- А вы прошлой весной были в Париже?
- Нет, тоже хотелось...
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