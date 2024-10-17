Замбия ведёт переговоры о матче против сборной России

Директор Министерства молодежи и спорта Замбии Джон Чибвана Зулу заявил о готовности провести товарищеский матч против сборной России.

Мы обсуждали возможность проведения матча товарищеского матча со сборной России. Переговоры еще продолжаются. Мы готовы сыграть как в конце 2024 года, так и в 2025. Пока точной даты нет. Рассматриваем вариант, при котором российская команда приедет в Замбию, а потом наша в Россию. Пока ведем переговоры. Учтите, что мы очень хороши в футболе! Ха-ха.