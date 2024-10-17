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Замбия ведёт переговоры о матче против сборной России

вчера, 11:59

Директор Министерства молодежи и спорта Замбии Джон Чибвана Зулу заявил о готовности провести товарищеский матч против сборной России.

Мы обсуждали возможность проведения матча товарищеского матча со сборной России. Переговоры еще продолжаются. Мы готовы сыграть как в конце 2024 года, так и в 2025. Пока точной даты нет. Рассматриваем вариант, при котором российская команда приедет в Замбию, а потом наша в Россию. Пока ведем переговоры. Учтите, что мы очень хороши в футболе! Ха-ха.

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Все комментарии
shur
shur ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:08, ред.
...а вот пожалуйста!!! Истинный замбиец!!!
112910415
112910415
вчера в 12:43
хочется прослезиться ...
есть какие-то люди, искренне готовые попинать мячик с нашими !
настоящие, живые люди !
борька
борька
вчера в 12:30
Это уже топ команда,не побоявшеяся западню
,и смело ведет переговоря,а там сер Мауриньё готовит в матч с бахчевиками,
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:14
От России всем только деньги нужны...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:13
"Учтите, что мы очень хороши в футболе! Ха-ха."
"Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж —
Он над нами издевался…
Но с Чибвана, что возьмёшь?"...)
Гость
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