Замбия ведёт переговоры о матче против сборной России

Директор Министерства молодежи и спорта Замбии Джон Чибвана Зулу заявил о готовности провести товарищеский матч против сборной России.
Мы обсуждали возможность проведения матча товарищеского матча со сборной России. Переговоры еще продолжаются. Мы готовы сыграть как в конце 2024 года, так и в 2025. Пока точной даты нет. Рассматриваем вариант, при котором российская команда приедет в Замбию, а потом наша в Россию. Пока ведем переговоры. Учтите, что мы очень хороши в футболе! Ха-ха.
есть какие-то люди, искренне готовые попинать мячик с нашими !
настоящие, живые люди !
есть какие-то люди, искренне готовые попинать мячик с нашими !
настоящие, живые люди !
,и смело ведет переговоря,а там сер Мауриньё готовит в матч с бахчевиками,
,и смело ведет переговоря,а там сер Мауриньё готовит в матч с бахчевиками,
"Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж —
Он над нами издевался…
Но с Чибвана, что возьмёшь?"...)
"Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж —
Он над нами издевался…
Но с Чибвана, что возьмёшь?"...)