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«Ливерпуль» определился с заменой ван Дейку

вчера, 11:19

«Ливерпуль» нашёл замену защитнику Вирджилу ван Дейку, если он решит покинуть клуб. Контракт голландца заканчивается в конце сезона.

«Ливерпуль» намерен укрепить свою линию обороны защитником дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Нико Шлоттербеком. «Красные» готовы предложить за трансфер около 50 миллионов евро, а самому игроку зарплату в размере 7 миллионов евро в год. Конкурентом «Ливерпуля» в борьбе за Шлоттербека является «Ньюкасл».

Напомним, 24-летний центральный защитник выступает за «Боруссию» с июля 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Шлоттербек сыграл 9 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами и получил четыре жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает немца в 40 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на слухи вокруг игроков «красных», контракты которых заканчиваются.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:25
Явно не замена Ван Дейку! Ван Дейк умный защитник, таких сейчас Единицы. Настоящий министр обороны и полузащиты! Такой же умный Защитник Де Врей!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 12:46
Чтобы заменить Ван Дейка надо защитник с высоким ростом, хорошей игрой головой, опасный в стандартах, по спортивному наглый, физически мощный и настоящий лидер. Шлоттербек топ защитник, но не заменит Ван Дейка. Надо потратиться чтобы его заменить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:07
Хороший защитник. За 50 млн можно и продать))
YNWA
YNWA
вчера в 11:54
Достойная замена!
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:37
Хорошая замена! Да и пора уже брать голландцу на замену!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:34
Хороший защитник,надо брать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:34
Хороший игрок!
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