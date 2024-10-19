«Ливерпуль» определился с заменой ван Дейку

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вчера, 11:19

«Ливерпуль» нашёл замену защитнику , если он решит покинуть клуб. Контракт голландца заканчивается в конце сезона.

«Ливерпуль» намерен укрепить свою линию обороны защитником дортмундской «Боруссии» и сборной Германии . «Красные» готовы предложить за трансфер около 50 миллионов евро, а самому игроку зарплату в размере 7 миллионов евро в год. Конкурентом «Ливерпуля» в борьбе за Шлоттербека является «Ньюкасл».

Напомним, 24-летний центральный защитник выступает за «Боруссию» с июля 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Шлоттербек сыграл 9 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами и получил четыре жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает немца в 40 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на слухи вокруг игроков «красных», контракты которых заканчиваются.