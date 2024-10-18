Президент «Дженоа» — о Балотелли: «Это вызов, который не даёт мне спать»

Президент «Дженоа» Альберто Зангрилло в интервью источнику рассказал о возможном переходе в команду нападающего .

Я не согласен с теми, кто считает, что его приход может вызвать недовольство тех, кто уже есть в составе. Я считаю, что Супер Марио был потенциально величайшим итальянским номером 9 за последние 20 лет. Я убеждён, что Балотелли сможет вернуться к тому великому игроку, которым он был. Это вызов, который не даёт мне спать уже несколько дней. Если бы у меня получилось с Марио, я бы никогда не сдался, мне нравится романтический футбол, футбол мечты, где ты ловишь тот цветок, которого не ожидал.