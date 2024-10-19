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Слот отреагировал на трансферные слухи про Александера-Арнольда

вчера, 09:32

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что защитник «красных» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд не обеспокоен растущими спекуляциями вокруг его будущего на «Энфилде».

Я думаю, вы недооцениваете наших игроков. Эти игроки привыкли к тому, что их ежедневно связывают со всеми топ-клубами, независимо от того, есть у них контракты или нет.

Если вы думаете, что их беспокоит этот интерес, то вы не понимаете, насколько они сильны психологически. Это часть нашей работы. Это часть того мира, в котором мы живём. Вы просто концентрируетесь на том, что должны делать. Может быть, если вам 17 или 18 лет, это может быть сложно для вас. Но Трент выиграл лигу, выиграл Лигу чемпионов; Вирджил и Мо — то же самое. Я не думаю, что это проблема для них, и именно это мы видим в данный момент, потому что они играют очень хорошо.

Напомним, контракты Александера-Арнольда, Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха заканчиваются в конце сезона.

Также Слот рассказал о состоянии здоровья травмированного вратаря «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссона.

Ожидаю его возвращение до Рождества. Но никогда не знаешь. Всегда трудно сказать, как пройдёт восстановление от травмы на первых этапах, поэтому мы сможем ответить на этот вопрос лучше через две-три недели.

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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 22:20
Может все перечисленные Слотом играют на своем высшем уровне именно потому, что знают, что уйдут? Должны себя показать будущим покупателям. Чтобы дороже продать свои услуги?
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 10:32
Жаль если уходит прямому сопернику в статусе свободного агента.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:08
А что долже сказать тренер, типо -" да, ТАА мечтает о Реале и хочет уйти...."....так чтоли? Любой тренер сказал бы что то похожее, т.к ситуация сейчас такова, что ТАА может и продлить контракт, так и уйти свободным агентом в Реал, ну или Реал подпишет его зимой но за чисто символическую сумму
Гость
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