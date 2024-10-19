Слот отреагировал на трансферные слухи про Александера-Арнольда

Главный тренер «Ливерпуля» сообщил, что защитник «красных» и сборной Англии не обеспокоен растущими спекуляциями вокруг его будущего на «Энфилде».

Я думаю, вы недооцениваете наших игроков. Эти игроки привыкли к тому, что их ежедневно связывают со всеми топ-клубами, независимо от того, есть у них контракты или нет.

Если вы думаете, что их беспокоит этот интерес, то вы не понимаете, насколько они сильны психологически. Это часть нашей работы. Это часть того мира, в котором мы живём. Вы просто концентрируетесь на том, что должны делать. Может быть, если вам 17 или 18 лет, это может быть сложно для вас. Но Трент выиграл лигу, выиграл Лигу чемпионов; Вирджил и Мо — то же самое. Я не думаю, что это проблема для них, и именно это мы видим в данный момент, потому что они играют очень хорошо.