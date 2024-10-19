Нкунку может покинуть «Челси»

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вчера, 10:01

Нападающий «Челси» и сборной Франции может покинуть свой клуб следующим летом, если не станет игроком стартового состава. Футболиста связывают с переездом в родную страну, где бывший клуб «Пари Сен-Жермен», как говорят, проявляет к нему интерес.

В «Челси» не намерены продавать Нкунку. Однако сообщается, что если ситуация с игровым временем не изменится, то француз потребует, чтобы клуб отпустил его.

В текущем сезоне Нкунку сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей. Его контракт с «Челси» действует до июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 65 миллионов евро.