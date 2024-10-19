Нкунку может покинуть «Челси»

Нападающий «Челси» и сборной Франции Кристофер Нкунку может покинуть свой клуб следующим летом, если не станет игроком стартового состава. Футболиста связывают с переездом в родную страну, где бывший клуб «Пари Сен-Жермен», как говорят, проявляет к нему интерес.
В «Челси» не намерены продавать Нкунку. Однако сообщается, что если ситуация с игровым временем не изменится, то француз потребует, чтобы клуб отпустил его.
В текущем сезоне Нкунку сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей. Его контракт с «Челси» действует до июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 65 миллионов евро.
Хет-трик в Кубке лиги против Барроу, команды из 4-ого дивизиона - это показатель конечно. И голы в ворота Серветта в лиге конференций тоже 😁
Смысл сравнения с кем то? Смысл сравнения с Винисиусом?)) если уж решил сравнивать, то начнем с того, что у бразильца было 2 травмы, где он пропустил 74 дня за тот сезон, а Нкунку пропустил из-за травм 248 дней. Чувствуешь разницу или нет???😁
И да, для информации и общего развития тебе, Нкунку, ещё до перехода в Челси, в Дортмунде тоже пропустил почти пол сезона. И тогда тоже был виноват клуб?🤦🏽♂️
Касаемо самого француза, никто не говорит, что он плохой игрок, он из-за того, что пропустил почти ВЕСЬ ПРОШЛЫЙ СЕЗОН ещё не набрал игровых кондиций, чтобы проводить все матчи в АПЛ. О чем к слову сказал и Дешам после игр сборных, куда за долгое время вновь был приглашен Нкунку. Не переживай, будет играть француз, и совсем скоро, и я этого хочу. Главное, снова не сломаться ему.
Хет-трик в Кубке лиги против Барроу, команды из 4-ого дивизиона - это показатель конечно. И голы в ворота Серветта в лиге конференций тоже 😁
Смысл сравнения с кем то? Смысл сравнения с Винисиусом?)) если уж решил сравнивать, то начнем с того, что у бразильца было 2 травмы, где он пропустил 74 дня за тот сезон, а Нкунку пропустил из-за травм 248 дней. Чувствуешь разницу или нет???😁
И да, для информации и общего развития тебе, Нкунку, ещё до перехода в Челси, в Дортмунде тоже пропустил почти пол сезона. И тогда тоже был виноват клуб?🤦🏽♂️
Касаемо самого француза, никто не говорит, что он плохой игрок, он из-за того, что пропустил почти ВЕСЬ ПРОШЛЫЙ СЕЗОН ещё не набрал игровых кондиций, чтобы проводить все матчи в АПЛ. О чем к слову сказал и Дешам после игр сборных, куда за долгое время вновь был приглашен Нкунку. Не переживай, будет играть француз, и совсем скоро, и я этого хочу. Главное, снова не сломаться ему.
Я имел в виду перерос уровень атаку Челси, если непонятно, на его позиции играет Джэксон, Мадуэке, Мудрик, Фелиш, Нету... только Палмер и Санчо топ. Нкунку топ а ему не дают играть даже если он здоров и может играть и поэтому он хочет покинуть клуб. Он лучше этих всех но он не играет проблема либо в клубе либо в тренере, я предполагаю что в клубе, которые привезли 8 вратарей и 14! игроков на 4 позиции. А половина из них не нужен тренеру.
P.S. Нкунку играл в Лейпциге а не в Дортмунде. И Винисиус получил три травмы в прошлом сезоне:
18.11.2023
Травма подколенного сухожилия
24.09.2023
Болезнь
26.08.2023
Травма бедра.
Я имел в виду перерос уровень атаку Челси, если непонятно, на его позиции играет Джэксон, Мадуэке, Мудрик, Фелиш, Нету... только Палмер и Санчо топ. Нкунку топ а ему не дают играть даже если он здоров и может играть и поэтому он хочет покинуть клуб. Он лучше этих всех но он не играет проблема либо в клубе либо в тренере, я предполагаю что в клубе, которые привезли 8 вратарей и 14! игроков на 4 позиции. А половина из них не нужен тренеру.
P.S. Нкунку играл в Лейпциге а не в Дортмунде. И Винисиус получил три травмы в прошлом сезоне:
18.11.2023
Травма подколенного сухожилия
24.09.2023
Болезнь
26.08.2023
Травма бедра.