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«Барселона» претендует на лидера «Вильярреала»

вчера, 10:13

«Барселона» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Вильярреала» и сборной Испании Алехандро Баэне. Сообщается, что каталонцы могут активировать сумму отступных, прописанную в контракте игрока, которая составляет 60 миллионов евро. Также интерес к Баэне проявляет «Атлетико». «Вильярреал» не отпустит испанца за сумму, меньшую, чем его отступные.

Баэна — воспитанник команды из Вильярреала. Его контракт с клубом действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 23-летний левый вингер сыграл 8 матчей в Ла Лиге, в которых отметился забитым мячом и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

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Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 10:25
Зачем? Есть же Ольмо который похожи игровые функции с Баэной.
Гость
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