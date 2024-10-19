В «Оренбурге» заявили, что «Химки» не выплатили сумму за трансфер Веры

Президент «Оренбурга» сообщил источнику, что «Химки» всё ещё не выплатили клубу сумму за переход аргентинского полузащитника .

Хавбек стал игроком подмосковной команды в июле.

«Химки» до сих пор не выплатили нам сумму за трансфер Лукаса Веры, поэтому мы подали иск в палату по разрешению споров при РФС . Четыре дня назад, насколько мне известно, подмосковный клуб прислал письмо о том, что рассчитается с нами за трансфер аргентинца в декабре этого года.

Однозначно то, что «Химки» нам не выплатили ничего, у них там непонятная ситуация. Это нас тянет, поскольку при продаже Веры мы рассчитывали сразу получить деньги. Нам сильно нужны эти средства, ведь скоро зимнее трансферное окно.