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В «Оренбурге» заявили, что «Химки» не выплатили сумму за трансфер Веры

вчера, 12:20

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил источнику, что «Химки» всё ещё не выплатили клубу сумму за переход аргентинского полузащитника Лукаса Веры.

Хавбек стал игроком подмосковной команды в июле.

«Химки» до сих пор не выплатили нам сумму за трансфер Лукаса Веры, поэтому мы подали иск в палату по разрешению споров при РФС. Четыре дня назад, насколько мне известно, подмосковный клуб прислал письмо о том, что рассчитается с нами за трансфер аргентинца в декабре этого года.

Однозначно то, что «Химки» нам не выплатили ничего, у них там непонятная ситуация. Это нас тянет, поскольку при продаже Веры мы рассчитывали сразу получить деньги. Нам сильно нужны эти средства, ведь скоро зимнее трансферное окно.

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ne3qyzzqude9
ne3qyzzqude9
вчера в 13:09
Веру вернуть и Химкам больше не верить.
adekvat
adekvat
вчера в 12:27
Химки опять нахимичили, не надо было с ними связываться.
Гость
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