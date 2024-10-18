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Губернатор Тульской области рассказал о финансовой поддержке «Арсенала»

вчера, 12:00

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал о поддержке, которую регион оказывает местному «Арсеналу» и о задачах клуба.

У нас совсем недавно с главным тренером была встреча, мы как раз обсуждали текущее положение в команде, настроение игроков. Задача одна — в каждом матче играть на результат. Это нужно коллективу, каждому футболисту и, конечно, это нужно нашим болельщикам. Если мы в каждом матче играем на результат, значит, мы рассчитываем на высокое место по итогам сезона.

Считаю, что без изменения бюджета, в случае выхода в РПЛ, не обойтись.

Стадионом мы занимаемся. За последнее время — между прошлым и текущим сезонами — мы вложили порядка 150 миллионов рублей в стадион. Организовали зоны досмотра автомобильного транспорта и граждан, приобрели и сейчас устанавливаем систему распознавания лиц, дополнительные системы видеонаблюдения, металлодетекторы. Это всё связано с безопасностью.

Есть, конечно, и последующие задачи, связанные с развитием стадиона. Есть необходимость обновления трибун, освещения. Будем этим заниматься. По запросу тренера на территории стадиона в следующем году мы построим тренировочное поле для нашей команды.

Несмотря на то, что стадион один из самых возрастных, он находится в центре города. И если посмотреть статистику, то он в лидирующих позициях по средней заполняемости. В РПЛ на трибуны приходили 10-11 тысяч человек в среднем, сейчас — по 4-5 тысячи. Думаю, после выполнения всех задач посещаемость станет ещё выше.

После четырнадцати туров «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. 13 октября туляки разошлись миром с «Сочи».

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Alex_67
Alex_67
вчера в 12:39
И снова напрягается областной бюджет...
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