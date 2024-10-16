В «Спартаке» появился потолок зарплат. Огромная денежная разница с «Зенитом»

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вчера, 23:17

Из-за нового правила потеряли игрока.

Никому не выдают больше 2.5 млн евро в год

Спортивный директор Амарал подтвердил введение потолка зарплат в «Спартаке». Не задокументировали решение, но на переговорах никто не получит больше 2.5 млн евро. Молодой португалец убедился, что взялся за непростую работу. Получил много отказов футболистов от переезда в РПЛ . А поскольку самые интересные трансферные цели с хорошей репутацией требовали больше 2.5 млн, то у «Спартака» сорвалось несколько летних поклевок.

В первую очередь Станкович не получил крайнего форварда из Турции, игрока сборной Актюркоглу. Говорят, что Амарал думал до последнего. Почти убедили игрока «Галатасарая» выбрать «Спартак». Станкович принимал участие в переговорах. Хотел получить ещё одного интересного плеймейкера после Барко. Но так как Актюркоглу просил надбавку, то переговоры свернули. В итоге Керем попал в «Бенфику», где забил 2 гола в Лиге чемпионов.

Сомневаемся, что футболист сожалеет о решении. Кстати, в Португалии его зарплата 2.9 млн евро. Но вряд ли в Лиссабоне меньше налоги. В итоге турок скорее потерял в деньгах, отказав «Спартаку». Но приобрел шанс поиграть с Ди Марией в атаке знаменитого клуба, где пытается наладить игру после непростого старта сезона. А «Спартак» остался без футболиста, на которого рассчитывали, ведь вингеры команды не порадовали на старте.

Маркиньос, Зиньковский, Медина и Бонгонда – не лидеры команды. Каждый время от времени включается, но нет стабильности. У Актюркоглу тоже есть оговорки, но Керему лишь 25 лет, могли развить таланты футболиста. Но раз Амарал и руководство решили, что 2.5 млн евро это предел, то никому больше не выдадут. Интересно, на каких условиях переподписали Зобнина? Роман поставил подпись под соглашением до 2025-го в декабре.

Говорили, что его зарплата одна из самых больших. Щедрее платили только Промесу. Теперь Зобнин стал самым высокооплачиваемым. Капитану раньше выдавали около 3 млн евро. Но если снизили, то у Романа зарплата в районе 2.5 млн евро. Потолок отрезает от «Спартака» игроков, которые отправляются в РПЛ лишь за деньгами. В Европе много клубов, где платят больше. Например, у вратаря «Бенфики» Трубина зарплата 3.8 млн евро.

Плеймейкера Барко не перехватывали у «Зенита»

За последние дни появилось много инсайдерской информации о работе «Спартака». Отчасти из-за открытости самого Амарала. Отчасти из-за наличия отмашки этой информацией поделиться с публикой. Понятно, что Станкович возник на горизонте неожиданно. Амарал не думал, что Деян согласится, поскольку тот мог искать клуб в Серии А, где его знают. Теперь молодой директор побаивается нрава и авторитета победителя Лиги чемпионов с «Интером».

Среди кандидатов на пост в «Спартаке» был экс-хавбек Риера. Тренера «Бордо» с Россией связывает жена Юлия. Однако испанец принял решение возрождать некогда знаменитый клуб, уничтоженный из-за финансового краха. Были махинации руководства, которые привели к банкротству «Бордо». Также звали голландца Паскаля Янсена, но выбрал «Ференцварош». Ещё одним кандидатом оказался Владимир Ивич, бывший тренер «Краснодара», но не приехал.

Также появились слухи, что «Зенит» интересовался Барко, но «Спартак» сумел перехватить плеймейкера. Если верить президенту петербургского клуба Медведеву, то это неправда. Но если вспомнить, что менеджер всегда отрицает любую информацию, то все может быть. У португальского директора Амарала есть связи в Аргентине, ведь был главным скаутом «Бенфики», за которую прямо сейчас играют Ди Мария, Отаменди и ещё два молодых аргентинца.

Барко стал удачным трансфером «Спартака». На счету бывшего игрока «Ривер Плейта» 5 голов и 5 ассистов в 10 турах РПЛ , а также мяч в Кубке страны. Отличный дебют, трансфер за 14 млн евро начал работать. Также показательно, что успех Барко потащил за собой первые голевые действия в РПЛ форварда Угальде. Коста-риканский новичок обошелся «Спартаку» в 13 млн евро, но лишь в новом сезоне от Манфреда есть польза на футбольном поле.

«Спартак» сократил расходы на зарплаты с 6 миллиардов

Летом в РФС традиционно опубликовали отчет о финансовых делах клубов РПЛ . Как заведено у бухгалтеров, есть информация за прошлый 2023 год. Но если ввели потолок, то не увеличили расходы. Тем более, Промес, Соболев и Джикия, которые получали в Москве хорошие деньги, больше не играют за «Спартак». Также клуб покинули Бальде, Мозес и Классен. Окончательно ушел чешский хавбек Алекс Крал, который пару лет играл в арендах.

В отчете за 2023-й указано, что «Спартак» потратил на зарплаты почти 6 миллиардов рублей. У «Зенита» эти расходы в полтора раза выше, 9.1 миллиарда рублей. Огромные деньги, которые клубы РПЛ не отрабатывают. Миллиарды дают спонсоры, но в этот раз в Москве пошли на сокращение. Судя по данным сайта «Capology», «Спартак» платит футболистам около 3 миллиардов рублей. Но это без бонусов и расходов на директоров с тренерами.

Сэкономленные деньги вложили в трансферы. Амарал и Станкович за лето потратили 27.2 млн евро, много по нынешним меркам для РПЛ . Но понятно, что с «Зенитом» никто тягаться не сможет. 9.1 миллиарда чемпионы отдают на зарплаты, а в целом в Санкт-Петербурге на группу ФК «Зенит» потратили 15.9 млрд. Для сравнения, расходы «Спартака» за прошлый год около 9.6 миллиарда, а «Динамо» и ЦСКА – по 8.4 млрд рублей.

«Краснодар» потратил на футбольный клуб 5.8 миллиарда рублей. «Локомотив» оказывается на пятой строчке с расходами в 6.7 млрд. Интересно, сколько потратит «Спартак» в новой конфигурации? Даже если у новичков Барко и Жозе большие зарплаты, то общая сумма не изменилась критически. Если добавить все бонусы и премии, то может набежать в районе 5 миллиардов рублей. А всего у «Спартака» 9.5 миллиарда расходов.