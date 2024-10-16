Кантона взбешён решением боссов МЮ. Фанаты возмущены неуважением к Фергюсону

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вчера, 20:02

Совладелец клуба не понимает футбол.

«Манчестер Юнайтед» это не химическое предприятие

Джим Рэтклифф разбогател в отрасли, где многие добились заметных успехов. Поднялся в сфере нефтехимической промышленности. Давно отошел от практической работы, совладельцу МЮ 71 год. Как почти любой человек в возрасте, Джим хотел вернуться во времена, когда был молодым и сильным. Для этого купил акции МЮ , ведь в детстве жил рядом со стадионом «Олд Траффорд». Ностальгия, сладкая бестия.

Но Рэтклифф дилетант в футболе, что заметно по его действиям. И одновременно фиксируем, что в «Манчестер Юнайтед» устроили шабаш для друзей и знакомых люди, которые им управляли после Фергюсона. Рэтклифф прав, что десятки «работников» клуба не могли объяснить, чем они вообще занимаются на благо МЮ . Но рядом с сокращениями бесполезных директоров пострадали верные болельщики.

В любом великом клубе на работу приходят фанаты с детства. Иногда работают на клубы семьями. Такое можно увидеть в Италии, Англии и Германии. Связь с народом – жителями Манчестера и соседних городов, всегда была тесной. Рэтклифф не понял, что нельзя всех сократить без последствий для клуба. У миллиардера нет вкуса в футболе, что очевидно хотя бы по решению оставить Эрика тен Хага главным тренером.

Почти все свежие решения боссов «Манчестер Юнайтед» вызывают отторжение публики. Надо было постараться, чтобы так сильно не нравиться публике. Даже у Федуна в «Спартаке» поначалу получалось намного лучше. Это потом фанаты были настроены против владельца клуба. Но Рэтклифф не главный человек в МЮ . Американский клан Глейзеров отдал ему часть акций, а также сделал его крайним за неудачи.

Кантона разнёс руководство за неуважение к Фергюсону

Рэтклифф встретился с Фергюсоном и забрал у сэра Алекса его «пенсию». Такое решение сильно возмутило французского актера и художника, который в прошлом был легендарной «семеркой» «Манчестер Юнайтед». Кантона, он же Король Эрик для фанатов, поднял на первое место клуб, который не был чемпионом долгих 26 лет. Своими глазами видел, как Фергюсон менял и отстраивал МЮ . Кантона взбешен:

Сэр Алекс Фергюсон должен иметь право делать в клубе всё, что захочет, до конца жизни. Это полное отсутствие уважения. Возмутительное поведение. Сэр Алекс навсегда останется для меня боссом. А всех этих я брошу в большой мешок с дерьмом.

«Все эти» – Глейзеры и Рэтклифф, а также многочисленные директора, которые не одернули нового совладельца клуба. Некоторые футболисты заступались за работников клуба, когда вместе уволили каждого четвертого. Теперь многие легенды «дьяволов» не поняли, за что забрали пенсию у сэра Алекса Фергюсона? Не стоит забывать, что Глейзеры через хитрую схему и дешево получили «Манчестер Юнайтед».

Сейчас этот актив оценивается куда выше, чем заплатили американцы. Если не считать времен мировой пандемии, то братья всегда забирали себе доходы клуба. Также статус владельцев МЮ помогает им в мировом бизнесе. А статус клубу вернул сэр Алекс Фергюсон. Понятно, что для корпорации такого размера его огромная пенсия – в районе 2 млн фунтов за работу послом клуба, не является неподъемной суммой.

Все сокращения даже на 10 млн евро ни на что не влияют. За трансфер Поля Погба директор Вудворд отдал 105 млн евро, а платили французу за отсутствие чемпионского футбола 20.8 млн фунтов в год. Также щедро оплачивали ошибки Де Хеа. Испанец остался в команде так надолго, поскольку его привязали зарплатой в размере 19.5 млн фунтов в год. А сейчас в заявке МЮ есть Маунт с зарплатой в 13 миллионов фунтов.

Молодой англичанин, от которого пока нулевая польза, получил больше уважения от клуба, чем сэр Алекс Фергюсон? Шотландцу скоро 83 года, пенсионер после инсульта. Желаем ему долголетия. Но чтобы получить суммарную годовую зарплату Маунта, Антони и Магуайра, тренеру надо прожить до 98 лет. А у 18-летнего защитника Йоро зарплата 6 млн фунтов. В МЮ разбрасываются деньгами, но унизили легенду.

Имидж важен грандам, а МЮ перестали воспринимать серьёзно

Многочисленные эксперты, в том числе легенды «Манчестер Юнайтед», повторяли одну мысль. В клуб больше не идут звезды первой величины. Даже таланты откажутся. Салиба выбрал «Арсенал». Беллингем хотел в «Реал». Заманить в МЮ Мбаппе было невозможно. Все деньги Рэтклиффа не заставили бы Килиана отказать «Реалу» ради «Юнайтед». А ведь раньше они были конкурентами в Лиге чемпионов.

Имидж важен для грандов. А у сэра Рэтклиффа, который отвечает в клубе за «спортивную составляющую», сейчас одни проколы. Сильные тренеры не хотят работать на «красных дьяволов». Тухель отказал МЮ , но согласился на работу со сборной Англии. Директор Эшуорт не получил должную власть, хотя пытается убедить Зидана заменить тен Хага. Но ключевые решения принимают долго, Эрика не уволили.

Причем самое обидное, что фанатов использовали. Сейчас октябрь. Не конец обычного года, не конец финансового года, отчеты сдают в июне. То есть сэр Рэклифф отобрал у сэра Фергюсона его 2 миллиона фунтов прямо сейчас, чтобы отвлечь болельщиков от результатов тен Хага? Наглая манипуляция, чтобы люди возмутились, как Кантона, но подарили странному голландцу финальный шанс удержаться на посту.

Впереди матчи против «Брентфорда» и «Фенербахче». Говорят, что тренера уволят, если не справится с этими соперниками. Будет забавно, если Эрика выгонит Моуриньо, бывший наставник МЮ . А пока фиксируем, что ни одно из решений Рэтклиффа – трансферы, доверие тен Хагу, приглашение орды помощников летом, увольнения работников и неуважение к Фергюсону, не выдает в нем яркого футбольного гения.