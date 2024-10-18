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Опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков Серии А

вчера, 15:46

Портал Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших и самых подешевевших игроков Серии А по итогам промежуточного обновления.

Больше всех в цене прибавил нападающий «Аталанты» и сборной Италии Маттео Ретеги — 12 миллионов евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 28 миллионов евро. В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отметился голевой передачей. Больше всех потеряли в цене нападающий «Милана» Рафаэл Леау и полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис — по 15 миллионов евро. Трансферная стоимость португальца оценивается в 75 миллионов евро, а бразильца в 55 миллионов евро.

Опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков Серии А Опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков Серии А

Ранее был опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков Ла Лиги.

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Все комментарии
Nety
Nety ответ Yodr (раскрыть)
вчера в 21:14
Серьезно? В трансферной политике Челси продажа Пулишича самая большая ошибка? Может вы хотели добавить на той неделе? Может в этот день?)
AleS
AleS
вчера в 19:39
Биссек хороший.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ Yodr (раскрыть)
вчера в 18:15
Нет, его зовут Ламин Ямаль.
Yodr
Yodr ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 18:00
Будущий 15-креатный обладатель золотого мяча Йилдыз? Мир еще услышит его.
Yodr
Yodr
вчера в 17:59
Продав Пулишича Челси совершил самую большую ошибку за последние годы. Вообще американцы в футболе довольно неплохо закрепляются за счет самоотдачи и количества работы, как в Ювентусе Макени. Пулишич приносит очень много пользы на поле.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:43
Всё меняется в этом мире, в том числе цены на игроков.
Capral
Capral
вчера в 16:38
А этот где, забыл фамилию? Вроде, недавно новый ценник на него повесил агентишка. Ну и посмотрел на него, в игре с мёртвой Украиной и, как-то его жаль стало, совсем не видно было хлопца, даже, против такого убитого соперника...
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:31
Ну любой список связанный с ценой всегда относительно условный...
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 15:52
Мне кажется что Йылдыз очень недооценен.
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