Опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков Серии А

Портал Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших и самых подешевевших игроков Серии А по итогам промежуточного обновления.
Больше всех в цене прибавил нападающий «Аталанты» и сборной Италии Маттео Ретеги — 12 миллионов евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 28 миллионов евро. В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отметился голевой передачей. Больше всех потеряли в цене нападающий «Милана» Рафаэл Леау и полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис — по 15 миллионов евро. Трансферная стоимость португальца оценивается в 75 миллионов евро, а бразильца в 55 миллионов евро.
Ранее был опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков Ла Лиги.