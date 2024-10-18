Опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков Серии А

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вчера, 15:46

Портал Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших и самых подешевевших игроков Серии А по итогам промежуточного обновления.

Больше всех в цене прибавил нападающий «Аталанты» и сборной Италии — 12 миллионов евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 28 миллионов евро. В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отметился голевой передачей. Больше всех потеряли в цене нападающий «Милана» и полузащитник «Ювентуса» — по 15 миллионов евро. Трансферная стоимость португальца оценивается в 75 миллионов евро, а бразильца в 55 миллионов евро.

Ранее был опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков Ла Лиги.