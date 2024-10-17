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«Барселона» должна выплаты 7 клубам за трансфер Роберта Левандовского

вчера, 08:10

В общей сложности «Барселона» должна клубам за трансферы игроков чуть более 147 миллионов евро, из которых 45 миллионов подлежат возврату в краткосрочной перспективе и 102 миллиона – в долгосрочной.

Семь клубов все еще должны получить деньги от «Барселоны» за Роберта Левандовского, перешедшего в команду в 2022 году за 45+5 млн евро из «Баварии».

Большинство из них – польские, которым положены солидарные выплаты за обучение футболиста. «Баварии» «Барса» должна 10,4 миллиона евро в краткосрочный период и 10,6 миллиона в долгосрочный. «Боруссия Дортмунд» должна получить 78 тысяч евро в краткосрочной и еще 78 тысяч в долгосрочной перспективе.

«Барселона» также должна рассчитаться за трансфер Рафиньи, который перешел из «Лидса» в 2022 году за 58 млн евро. Клуб должен выплатить англичанам 559 тысяч евро в краткосрочной перспективе и почти 42 миллиона в долгосрочной, а также некоторую сумму его предыдущим клубам, таким как «Спортинг» и «Ренн».

«Манчестер Сити» должен получить за Феррана Торреса 26 миллионов евро (при трансфере в 55+10 млн евро), а «Бетис» – 1,5 миллиона евро за Эмерсона Рояла (900 тысяч евро) и Хуниора Фирпо (600 тысяч евро), двух футболистов, которые уже не играют за клуб.

Также за «Бетис» на правах аренды сейчас выступает Витор Роке, перешедший из «Атлетико Паранаэнсе» за 30+30 млн евро. Бразильский клуб должен получить 11,8 миллиона евро в краткосрочной и 7 миллионов в долгосрочной перспективе.

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альсато
альсато
вчера в 13:17
вот почему Барса подала в суд на Зенит)))..В долгах-как в шелках!)))))
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 12:40
+долги
Yodr
Yodr
вчера в 08:48, ред.
В МЮ была включена Глейзерами такая же схема - настоящее за счет будущего. Все траты в кредит. А прибыль - только растет по 100-150 млн долларов в год, за счет спонсоров, рекламы, продаж во время матчей, продаж ТВ-трансляций, за счет этой прибыли Глейзеры вывозят каждый год прибыль в карман хозяев клуба. А тратят - кредитные средства, которые придется выплачивать "потом" и видимо другим владельцам, Глейзеры просто убегут когда будет момент Х - кредиты оформляются на клуб, а прибыль - на акционеров )))) Им то пофиг.
В прошлом году суммарные долги МЮ с кредитами и трансферами составляли 1,2 млрд долларов.
uwvexfrf2f52
uwvexfrf2f52
вчера в 08:39
Ну и как им после таких цифр вообще в долг игроков продавать?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:26
Ну для поляков это существенные бабки, а такие как МС и подождут, чего уж там)))
И при этом Барса типа Холланда хочет))
lotsman
lotsman
вчера в 08:17
По миру пустят кредиторы Барселону.)
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