Зиньковский зимой может покинуть «Спартак»

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вчера, 15:35

Полузащитник «Спартака» и сборной России , вероятнее всего, зимой покинет «красно-белых». Игроку уже начали искать новую команду. Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не возражает против ухода Зиньковского, которого он не включил в заявку на сегодняшний матч против «Краснодара».

В текущем сезоне 28-летний левый вингер сыграл 11 матчей, в которых отметился 3 голевыми передачами.

Напомним, в летнее трансферное окно «Локомотив» хотел приобрести Зиньковского.