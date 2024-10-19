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Зиньковский зимой может покинуть «Спартак»

вчера, 15:35

Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский, вероятнее всего, зимой покинет «красно-белых». Игроку уже начали искать новую команду. Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не возражает против ухода Зиньковского, которого он не включил в заявку на сегодняшний матч против «Краснодара».

В текущем сезоне 28-летний левый вингер сыграл 11 матчей, в которых отметился 3 голевыми передачами.

Напомним, в летнее трансферное окно «Локомотив» хотел приобрести Зиньковского.

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Все комментарии
sk8xhqjha7et
sk8xhqjha7et
вчера в 19:23
Давно пора! Хороший игрок, но попал в стаю или стадо, где ему не место!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:43
Спартаку надо избавляться от всего состава кроме 5-6 игроков. Так что уход Зины погоды не сделает. Не знаю что сделает погоду вообще в Спартаке, явно не смена игроков, а скорее смена руководства.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 18:02
Очень даже вряд ли его уход.
giga71
giga71
вчера в 17:13
может, пора тренеришку поменять? как всегда. руководство, оно не причем. виноват зеня, максименко, тренеришка и т.п.
альсато
альсато ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:53
..извините...но как мне видится. .дело вовсе не в Зиньковском (не он первый, и он же не последний), а в той чехарде тренерского состава, который творится в Спартаке...
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:26
Не удивлюсь, если Зиньковский в зимнее трансферное окно вернётся назад к своему тренеру Осинькину в состав самарских Крыльев Советов. Будет это полноценный контракт, или аренда судить не берусь, но Спартак на этом переходе однозначно финансово пострадает, заплатив за него около трёх с половиной миллиона евро, сейчас трансфермаркет оценивает Антона в три, но желающих купить его за эту сумму в РПЛ не просматривается, а за рубежом тем паче.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:47
Спартаку необходимо избавляться от лишних футболистов. Зиньковский игрок сборной? При Карпине через главную команду прошло несколько десятков человек. А если серьёзно, то игрок перестал прогрессировать. Может он вообще потерял интерес к футболу?
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:40
Давай обратно к Витальичу
Ведь ещё не всё сказал в футболе
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:38
Бесславно заканчивается московская карьера игрока...
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