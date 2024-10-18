В «Пари НН» отреагировали на слухи о желании расстаться с шестью игроками

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов отреагировал на информацию о том, что клуб хочет избавиться от нескольких игроков.

Слухи — это наше любимое, особенно когда придуманы из ничего. Сразу скажу, что Илья Жигулёв восстановился от травмы, он тренировался в общей группе. Но объективно, на его позиции высокая конкуренция. Мы посчитали, что на данном этапе её выигрывают другие футболисты, которые есть в команде. У нас достаточно широкая обойма, есть необходимость сократить количество футболистов, которые тренируются в первой команде.

Мы спокойно обсудили ситуацию с Ильёй и нашли решение. Понимаем, что игроку нужно поддерживать себя в игровом тонусе, набирать форму. Решили, что до конца года Илья будет тренироваться в структуре «Краснодара» — клубе, воспитанником которого он является, находиться у себя дома. Когда откроется зимнее трансферное окно, обсудим наше дальнейшее сотрудничество.

Причина перевода в дубль Кирилла Глущенкова та же. В первой команде высокая конкуренция, которую пока выигрывают другие футболисты. Понимаем, что Кириллу нужна игровая практика, поэтому он был переведён во вторую команду. К сожалению, из‑за повреждений он провёл на поле только 45 минут, что не может нас не расстраивать. Желаем Кириллу стабилизировать физическое состояние и чаще играть. Тем более что он находится в сквозной заявке на сезон. Это даёт право играть и за первую команду.

Дима (Тихий) восстановился после травмы. Сейчас он тренируется без ограничений, но на позиции центрального защитника высокая конкуренция. Сейчас приоритет тренерского штаба — футболисты, которые чаще попадают в основной состав, стабильно выходят на поле. Мы также обсудили ситуацию с Димой и пришли к решению, что в зимнее трансферное окно будем искать варианты, где он смог бы продолжить карьеру.

Предложений по Хуану Боселли, Зе Турбо и Валерию Царукяну в клубе нет, равно как и нашего желания с ними расставаться.