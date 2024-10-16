«Спартак» отказался от трансфера Актюркоглу из-за потолка зарплат

«Спартак» отказался подписывать вингера из-за высоких зарплатных требований. Источник сообщил:

Амарал не решился переходить потолок зарплат в € 2,5 млн в год. Игрок был готов перейти в «Спартак», но требовал бо́льшую зарплату. Томаш сомневался до последнего, но всё-таки решил не переходить грань по деньгам, которую сам и установил.