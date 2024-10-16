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«Спартак» отказался от трансфера Актюркоглу из-за потолка зарплат

вчера, 16:20

«Спартак» отказался подписывать вингера Керема Актюркоглу из-за высоких зарплатных требований. Источник сообщил:

Амарал не решился переходить потолок зарплат в € 2,5 млн в год. Игрок был готов перейти в «Спартак», но требовал бо́льшую зарплату. Томаш сомневался до последнего, но всё-таки решил не переходить грань по деньгам, которую сам и установил.

В летнее трансферное окно Актюркоглу перешёл из «Галатасарая» в «Бенфику».

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15 октября
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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ r8cgft43wdj3 (раскрыть)
вчера в 23:08
- Вы абсолютно правы.
- Знаменитый русский баснописец И.А.Крылов уже в который раз в гробу переворачивается...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:37
Когда есть предложение от самого Спартака и Бенфики…странно, что выбрал португальцев 😁
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:29
Всем известно что мистер Аморал пришелец из Бенфики.....
Похоже он продолжает работать на бывший клуб...)))...и придумал некий "потолок зарплат"...
sv_1969
sv_1969 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 18:35
Да дело даже не в чемпионстве , а в принципе
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:01
Когда нет серьезных вложений в команду, то вряд ли Спартак будет в топ-3
r8cgft43wdj3
r8cgft43wdj3
вчера в 17:58
Мало верится в такую басню.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:17
Всё, что ни делается, то к лучшему... Сильно он жадный...
adekvat
adekvat ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:06
Все равно чемпионства не видать, зачем тратиться.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:03, ред.
Отказались и теперь локти кусают. Такого крутого игрока упустили. Актюркоглу сейчас просто разрывает в Бенфике и в сборной. Думаю Бенфика еще и наварится на его трансфере, продаст его в ТОП клуб через пару лет за сотку. Португальцы умеют находить таланты.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:37, ред.
Во как они всё перевернули. И откуда эти новости берутся только? Вижу что с сайта чемпионат, но это же не первоисточник. Нашвыряли сегодня безымянных реплик новостей на 8. А к кому с вопросами если что обращаться?

Ну хорошо, допустим и это не фейк чтобы выставить Амарала в выгодном свете, тогда вопрос: почему не был найден вингер на зарплату вписывающуюся в потолок, но которого при этом можно было бы считать усилением? Был же предметный интерес на данную позицию. Актюркоглу не взяли, а кого взяли чтобы оживить хотя бы один из двух мёртвых флангов?

Вопрос номер два: почему информация об этом потолке появилась только сейчас а не в тот момент когда Актюркоглу выбрал Бенфику? Долго же совет директоров из Лукойла придумывал как отмазываться и пудрить мозги болельщикам которые начали задавать вопросы по Амаралу.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:30
Это правильное решение! Если установил то надо придерживаться
BENFICA
BENFICA
вчера в 16:26
Турок всё равно не дал своё согласие на переход в Спартак!
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