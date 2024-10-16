«Спартак» отказался от трансфера Актюркоглу из-за потолка зарплат

«Спартак» отказался подписывать вингера Керема Актюркоглу из-за высоких зарплатных требований. Источник сообщил:
Амарал не решился переходить потолок зарплат в € 2,5 млн в год. Игрок был готов перейти в «Спартак», но требовал бо́льшую зарплату. Томаш сомневался до последнего, но всё-таки решил не переходить грань по деньгам, которую сам и установил.
В летнее трансферное окно Актюркоглу перешёл из «Галатасарая» в «Бенфику».
Ну хорошо, допустим и это не фейк чтобы выставить Амарала в выгодном свете, тогда вопрос: почему не был найден вингер на зарплату вписывающуюся в потолок, но которого при этом можно было бы считать усилением? Был же предметный интерес на данную позицию. Актюркоглу не взяли, а кого взяли чтобы оживить хотя бы один из двух мёртвых флангов?
Вопрос номер два: почему информация об этом потолке появилась только сейчас а не в тот момент когда Актюркоглу выбрал Бенфику? Долго же совет директоров из Лукойла придумывал как отмазываться и пудрить мозги болельщикам которые начали задавать вопросы по Амаралу.
Ну хорошо, допустим и это не фейк чтобы выставить Амарала в выгодном свете, тогда вопрос: почему не был найден вингер на зарплату вписывающуюся в потолок, но которого при этом можно было бы считать усилением? Был же предметный интерес на данную позицию. Актюркоглу не взяли, а кого взяли чтобы оживить хотя бы один из двух мёртвых флангов?
Вопрос номер два: почему информация об этом потолке появилась только сейчас а не в тот момент когда Актюркоглу выбрал Бенфику? Долго же совет директоров из Лукойла придумывал как отмазываться и пудрить мозги болельщикам которые начали задавать вопросы по Амаралу.