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Паулу Фонсека похвалил настрой игроков «Милана» после победы над «Удинезе»

вчера, 22:37
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 0Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека похвалил настрой игроков после победы над «Удинезе» (1:0).

«Россонери» играли в меньшинстве с 29-й минуты после удаления Тиджани Рейндерса за фол последней надежды.

На 95-й защитник «Удинезе» Кристиан Кабаселе сравнял счет. Но судья после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за офсайда.

Матч состоял из двух частей, первая длилась 30 минут, до красной карточки. Мы провели качественные полчаса и показали характер против сильной команды, это близко к тому, что я хотел бы видеть в этом «Милане». После этого мы показали командный дух, на пришлось терпеть. Если были какие-то сомнения по поводу сплоченности этой команды, то сегодня мы увидели демонстрацию единства. Для меня это самое важное, я очень доволен каждым игроком. Те, кто вышел на замену, оказали решающее влияние, работая на команду, правда, мы страдали, но против хорошей команды, которая много подает, это нормально. В «Милане» я с первого дня стараюсь создать команду, которая будет единым целым, и которой иногда придется терпеть и обороняться, это тот дух, который мы хотим привить: быть командой в любой момент. Сегодня игроки жертвовали собой.

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drug01
drug01
вчера в 22:59
Сложная игра и важная победа!!!
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