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Руни оценил назначение Тухеля на пост главного тренера сборной Англии

вчера, 20:37

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии.

Полагаю, Тухель — очень хороший специалист. Но я удивлен, что Футбольная ассоциация Англии выбрала его.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 11:32
Попросту не осталось английских тренеров.
112910415
112910415
сегодня в 07:48
коль выбрали хорошего специалиста, то и удивляться нечему.
Брулин
Брулин
вчера в 23:41
Не пойму англичан, к ним топ-тренер пришел, а они недовольны. Кто из англ тренеров топ? Нет никого. Раз уж так, то и оставили бы саутгейта и радовались
youtomee
youtomee ответ xmjf8w43cpfw (раскрыть)
вчера в 22:41
Кем ценились? Чего они достигали в сборной? У них же не первый раз работает иностранный тренер, что тут стремного?
shur
shur ответ xmjf8w43cpfw (раскрыть)
вчера в 22:35
...зря вы так, этот варяг 5 лет у руля сборной был,светлая память!
shur
shur
вчера в 22:31
...смотрите ребятушки, очередной экс МЮ Руни проснулся и не о
проблемах Клуба говорит, его заботит Сборная Страны, и Рой Кина ,
и Гари Невилла ,вот вам и тренерский штаб готов...!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ xmjf8w43cpfw (раскрыть)
вчера в 21:54
прямо сейчас у англичан нет сильных тренеров.
тренер Мидлсбро Гарет Саутгейт возглавил сборную Англию, и мы видели, какой футбол. да, его команды дважды выходила в финал в финал Евро-2021 и 2024.
но это не успех.
команде нужен был новый ментор.
Гвардиола не хотел пока в сборную.
Грэм Поттер и Эдди Хау намного слабей Томаса Тухеля.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:21
"... а не меня!"
xmjf8w43cpfw
xmjf8w43cpfw
вчера в 21:03
Англии должно быть стрёмно приглашать работать в сборную легионера, свои тренера всегда ценились
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