Руни оценил назначение Тухеля на пост главного тренера сборной Англии

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии.
Полагаю, Тухель — очень хороший специалист. Но я удивлен, что Футбольная ассоциация Англии выбрала его.
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии.
Полагаю, Тухель — очень хороший специалист. Но я удивлен, что Футбольная ассоциация Англии выбрала его.
проблемах Клуба говорит, его заботит Сборная Страны, и Рой Кина ,
и Гари Невилла ,вот вам и тренерский штаб готов...!!!
проблемах Клуба говорит, его заботит Сборная Страны, и Рой Кина ,
и Гари Невилла ,вот вам и тренерский штаб готов...!!!
тренер Мидлсбро Гарет Саутгейт возглавил сборную Англию, и мы видели, какой футбол. да, его команды дважды выходила в финал в финал Евро-2021 и 2024.
но это не успех.
команде нужен был новый ментор.
Гвардиола не хотел пока в сборную.
Грэм Поттер и Эдди Хау намного слабей Томаса Тухеля.
тренер Мидлсбро Гарет Саутгейт возглавил сборную Англию, и мы видели, какой футбол. да, его команды дважды выходила в финал в финал Евро-2021 и 2024.
но это не успех.
команде нужен был новый ментор.
Гвардиола не хотел пока в сборную.
Грэм Поттер и Эдди Хау намного слабей Томаса Тухеля.