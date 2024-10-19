Журналист, над которым пошутил Черчесов, отреагировал на слова тренера

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вчера, 16:55

Казахстанский комментатор и журналист Бегасыл Сейтханов прокомментировал источнику признание главным тренером сборной ошибки в ситуации с шуткой после вопроса на казахском языке.

Сейтханов, пришедший на пресс-конференцию после матча Лиги наций со Словенией (0:1) в футболке французского ПСЖ , задал вопрос на казахском языке, на что Черчесов отреагировал с юмором, спросив: «Ты по французски сейчас говоришь?»