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Журналист, над которым пошутил Черчесов, отреагировал на слова тренера

вчера, 16:55

Казахстанский комментатор и журналист Бегасыл Сейтханов прокомментировал источнику признание главным тренером сборной Станиславом Черчесовым ошибки в ситуации с шуткой после вопроса на казахском языке.

Сейтханов, пришедший на пресс-конференцию после матча Лиги наций со Словенией (0:1) в футболке французского ПСЖ, задал вопрос на казахском языке, на что Черчесов отреагировал с юмором, спросив: «Ты по французски сейчас говоришь?»

Я рад, как и все, если Станислав Черчесов понял свою ошибку. Но человека украшают его действия. Если в будущем он сможет оправдывать эти слова, показывать на деле, будет здорово.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:20, ред.
Журналист сын известного покойного спортивного комментатора. Его отец комментировал на казахском языке спортивные передачи. Он воспитанный парень и над ним Черчесов пошутил из-за того, что говорил на родном языке и находился в форме ПСЖ. Между прочим журналист хорошо отзывался о Черчесове тогда на казахском языке, чуть ли не хвалил. Но Черчесов решил приколоться над ним.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:54
Журналист не провокатор, а Черчесов не прав. Накалил обстановку своей шуткой, когда игра сборной в ужасном состоянии. Никому сейчас не до шуток...Пересмотрев видео несколько раз, я убедился, что дело не "в языке", штраф за результаты и плохую игру. Но никто об этом вслух не говорит.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:15
Этому конченному желтушнику вернется бумерангом!Его никто не отменял! Если чё ни фанат Стаса не разу)))
b2e74dces74x
b2e74dces74x
вчера в 18:23
Продолжает журналюга хайпожорить на Саламыче. Кто его до этого знал? Совсем недавно был он никем и звать его было никак, и в общем-то по жизни в этом статусе персонаж и остаётся, но теперь имеет возможность поучать всем известного человека, которой активно пользуется
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 17:57
Провокатор конченный.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:51
А зачем было на казахском языке задавать, если усы его не знает? Сознательно, 99ок, провокацию устроил...
112910415
112910415
вчера в 17:44
не будет легкой жизни у тренера
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:18, ред.
Скажу честно, я далеко не сторонник Черчесова , но то , что продолжает делать Бегасыл Сейтханов , ну "ни в какие ворота" на первый взгляд всё пристойно (на то он и журналист , что грамотно излагать) но по сути он упивается, так сказать "победой", торжествует и продолжает провоцировать - "мелкий пакостник " по другому и не назвать.
Ну а "усатому" всё таки казахский придётся выучить , если он собирается работать с их сборной продолжительное время (что бы, хотя бы, если потребуется ,"послать" на казахском подобных типов)...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:11
Наверное Стасу надо когти рвать оттуда
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:09
Черчесов никого и ничем не оскорбил. Ситуацию раскачивает обыкновенный провокатор и он свою работу ещё не закончил. Человек просто навешивает серьёзный ярлык на безобидную ситуацию. Мне кажется, что Черчесову лучше уйти из сборной Казахстана.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:57
Мелкий Провокатор своим вопросом устроил скандал...
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