Журналист, над которым пошутил Черчесов, отреагировал на слова тренера

Казахстанский комментатор и журналист Бегасыл Сейтханов прокомментировал источнику признание главным тренером сборной Станиславом Черчесовым ошибки в ситуации с шуткой после вопроса на казахском языке.
Сейтханов, пришедший на пресс-конференцию после матча Лиги наций со Словенией (0:1) в футболке французского ПСЖ, задал вопрос на казахском языке, на что Черчесов отреагировал с юмором, спросив: «Ты по французски сейчас говоришь?»
Я рад, как и все, если Станислав Черчесов понял свою ошибку. Но человека украшают его действия. Если в будущем он сможет оправдывать эти слова, показывать на деле, будет здорово.
Ну а "усатому" всё таки казахский придётся выучить , если он собирается работать с их сборной продолжительное время (что бы, хотя бы, если потребуется ,"послать" на казахском подобных типов)...)
Ну а "усатому" всё таки казахский придётся выучить , если он собирается работать с их сборной продолжительное время (что бы, хотя бы, если потребуется ,"послать" на казахском подобных типов)...)