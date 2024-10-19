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Тренер сборной Сейшельских островов: «Россия входит в первую пятёрку»

вчера, 11:44

Главный тренер сборной Сейшельских островов Ральф Жан-Луи высоко оценил уровень сборной России.

Вы сами знаете, что Россия — результативная сборная. Так что я знаю, что они всё ещё на высоком уровне, и мы надеемся, что сможем сыграть товарищеские матчи и получить ту помощь, которую мы ищем. Россия входит в первую пятёрку. Но если они будут играть. Сегодня я не могу точно оценить их уровень, потому что я не вижу матчей. Но если нам удастся сыграть с ними, то всё будет понятно уже через минуту после начала матча.

Ранее Жан-Луи заявил о желании наладить сотрудничество с РФС и провести товарищеский матч со сборной России.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 00:27
Это он голосует за ЗМ Месси каждый год?
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:19
"Но если нам удастся сыграть с ними, то всё будет понятно уже через минуту после начала матча." Это похоже на намёк - если они гол на первой минуте получат - "Нууу мы так не играем"...)))
efm3emwz58rr
efm3emwz58rr
вчера в 14:43
Похоже Жан-Луи года эдак с 1988-го с островов своих Сейшельских на большую землю вообще не выбирался, а телевидение и интернет им туда так ещё и не протянули
shur
shur
вчера в 14:27
..почитал Википедию, похоже наш герой кроме Сейшал нигде и не бывал, но Россию знает,похвально...! Я вот не автолюбитель и то
назову несколько известных, китайских производителей, к другим
зарубежным фирмам вход ограничен!
Храневец
Храневец
вчера в 14:02
Больше не наливать !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:51
Жан-Луи с глубокого бодуна, видать. Хотя французы самая пьющая нация, - им простительно.
mphuZ
mphuZ
вчера в 12:32
Наш слоняра!
борька
борька
вчера в 12:28
Ура!Ура!Ура! Мы едем в гости во владения славного царя Салтана,а его офис возле острова Буяна.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:16
Как много разговоров ни о чём...
sihafazatron
sihafazatron ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 12:12
Конечно же футбола!)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:12
"...сыграть товарищеские матчи и получить ту помощь, которую мы ищем."

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Уже в прямую говорят, что бабки нужны))
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:06
Он просто не уточнил в какую пятерку....:))))
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 12:06
В пятерку чего ? Футбола или территории?
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:58
Ждём комплименты от Маршалловых Островов, Тувалу, Науру, Сент-Китс и Невиса и ещё нескольких стран, островов, сёл, которые не превышают площади городов России.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 11:44
С конца.
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