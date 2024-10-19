Тренер сборной Сейшельских островов: «Россия входит в первую пятёрку»

Главный тренер сборной Сейшельских островов Ральф Жан-Луи высоко оценил уровень сборной России.

Вы сами знаете, что Россия — результативная сборная. Так что я знаю, что они всё ещё на высоком уровне, и мы надеемся, что сможем сыграть товарищеские матчи и получить ту помощь, которую мы ищем. Россия входит в первую пятёрку. Но если они будут играть. Сегодня я не могу точно оценить их уровень, потому что я не вижу матчей. Но если нам удастся сыграть с ними, то всё будет понятно уже через минуту после начала матча.