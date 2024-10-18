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Зоммер назвал своего претендента на «Золотой мяч»

вчера, 23:55

Голкипер «Интера» Янн Зоммер прокомментировал слова нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси об игроке «нерадзурри» Лаутаро Мартинесе как о претенденте на «Золотой мяч».

Полностью согласен с Месси. Знаю Лаутаро полтора года и сразу заметил его характер и капитанский дух. Он смертоносный завершитель атак. Он заслужил эту награду.

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Все комментарии
Rivera_10
Rivera_10
сегодня в 09:14
Бред. Лаутаро и в Интере не очень смотрится в последние годы. Тюрам даже большую роль в атаке начал играть, чем аргентинец.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 07:43
Каждый хвалит свое болото…ну какой ЗМ Лаутаро…в СериАле лев, забивает постоянно, а в матчах ЛЧ его словно не было на полях, результативность там низкая, достаточно посмотреть стату в ЛЧ за последние 4-5 сезонов. На ЧМ аналогично, ноль голов, ноль голевых.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:47
Сколько людей столько и мнений.... посмотрим кто получит
rvp44a45c2jm
rvp44a45c2jm
сегодня в 06:38
Похоже явного лидера тут нет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:35
Золотой мяч заслужили многие, но Родри был лучшим
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 05:36
Когда жив Перец-получают только футболисты Реала.
bj8ymnt5zsk3
bj8ymnt5zsk3
сегодня в 05:13
К сожалению Перес уже всё проплатил.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 04:23
Абсолютно верно говорит!
vfgyagg3ekxp
vfgyagg3ekxp
сегодня в 01:14
У каждого свое мнение, оно не всегда совпадает с мнением большинства.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:39, ред.
Считаю своим долгом известить администраторов сайта о том что приз (керамический бокал с символикой футбольного клуба Ростов) за победу в группе Конкурса прогнозов в сентябре месяце доставлен и сегодня мною получен и выражаю свою благодарность организаторам конкурса. Прошу не судить меня строго, что не могу выставить фото приза на сайте, просто не хватает навыков.
Отдельные слова благодарности соперникам по группе Alex_67 и sv_1969 за острое соперничество до самого последнего матча и удачи в следующих конкурсах. Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:37
Зоммер имеет право на такую точку зрения, он видит Мартинеса в каждой игре и хорошо знает возможности аргентинца. Как по мне, так Лаутаро больше заслуживает Золотой мяч, чем вечно ноющий Винисиус. Кстати, бразилец отвратительно выглядит в сборной.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:27
Да нет,Лаутаро еще рановато.
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