Зоммер назвал своего претендента на «Золотой мяч»

Голкипер «Интера» Янн Зоммер прокомментировал слова нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси об игроке «нерадзурри» Лаутаро Мартинесе как о претенденте на «Золотой мяч».
Полностью согласен с Месси. Знаю Лаутаро полтора года и сразу заметил его характер и капитанский дух. Он смертоносный завершитель атак. Он заслужил эту награду.
Отдельные слова благодарности соперникам по группе Alex_67 и sv_1969 за острое соперничество до самого последнего матча и удачи в следующих конкурсах. Болейте за своих, а не против чужих!
Отдельные слова благодарности соперникам по группе Alex_67 и sv_1969 за острое соперничество до самого последнего матча и удачи в следующих конкурсах. Болейте за своих, а не против чужих!