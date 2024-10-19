Лапорта: «Деку сократил фонд заработной платы на 170 миллионов евро»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вспомнил о назначении Ханса-Дитера Флика на должность главного тренера команды и продемонстрировал своё полное доверие немецкому специалисту, а также отметил работу спортивного директора каталонцев Деку.
Сезон прошёл не очень хорошо с точки зрения первой команды, и поэтому мы решили сменить тренера. Мы верим, что с игроками из Ла Масии и теми, кто накапливает опыт, а также с Ханси Фликом успехи придут. Мы гордимся присутствием и влиянием Ла Масии и довольны нашим тренером и Деку, который сократил фонд заработной платы на 170 миллионов евро, а также улучшил и обновил состав. Мы также очень довольны сезонами, проведёнными женской командой и гандбольной командой, которые выиграли всё.
Мы санируем экономику клуба в рекордно короткие сроки. Мы делаем так, чтобы партнёрам не приходилось рыться в карманах. Нам удалось залечить рану, которая кровоточила с 2017 года, а также увеличить доходы на 41% и сократить расходы на 22%.
Сокращение фонда заработной платы на 170 миллионов очень важно, потому что мы находимся в соотношении, рекомендованном УЕФА, мы находимся на уровне 56% по отношению к доходам, когда мы прибыли, мы были на уровне 98%. Было сдерживание и ставка на Ла Масию.
Ранее Лапорта рассказал о сумме трансфера нападающего Даниэля Ольмо.
Интересно как к этому относятся игроки....
Скоро контора в плюс уйдёт...игроки Деку и Лапорте доплачивать за свой же труд скоро будут...))))
Интересно как к этому относятся игроки....
Скоро контора в плюс уйдёт...игроки Деку и Лапорте доплачивать за свой же труд скоро будут...))))