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Лапорта: «Деку сократил фонд заработной платы на 170 миллионов евро»

вчера, 13:47

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вспомнил о назначении Ханса-Дитера Флика на должность главного тренера команды и продемонстрировал своё полное доверие немецкому специалисту, а также отметил работу спортивного директора каталонцев Деку.

Сезон прошёл не очень хорошо с точки зрения первой команды, и поэтому мы решили сменить тренера. Мы верим, что с игроками из Ла Масии и теми, кто накапливает опыт, а также с Ханси Фликом успехи придут. Мы гордимся присутствием и влиянием Ла Масии и довольны нашим тренером и Деку, который сократил фонд заработной платы на 170 миллионов евро, а также улучшил и обновил состав. Мы также очень довольны сезонами, проведёнными женской командой и гандбольной командой, которые выиграли всё.

Мы санируем экономику клуба в рекордно короткие сроки. Мы делаем так, чтобы партнёрам не приходилось рыться в карманах. Нам удалось залечить рану, которая кровоточила с 2017 года, а также увеличить доходы на 41% и сократить расходы на 22%.

Сокращение фонда заработной платы на 170 миллионов очень важно, потому что мы находимся в соотношении, рекомендованном УЕФА, мы находимся на уровне 56% по отношению к доходам, когда мы прибыли, мы были на уровне 98%. Было сдерживание и ставка на Ла Масию.

Ранее Лапорта рассказал о сумме трансфера нападающего Даниэля Ольмо.

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Все комментарии
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 15:40
Деку : Я начал с Лапорты. Теперь он работает за "пайку в столовой".. 🤭🤣
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:33, ред.
Осваивальщикам средств хорошо....Лапорта наверное похвалил Деку....и премировал...

Интересно как к этому относятся игроки....

Скоро контора в плюс уйдёт...игроки Деку и Лапорте доплачивать за свой же труд скоро будут...))))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:54
После избавления от Месси и его отца, которые постоянно ходили с ложкой во рту, дела пошли в гору постепенно 😁
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:54
А если бы продали Ямаля, ситуация была бы ещё лучше. Сейчас в Португалии на отступные за него можно купить много перспективных игроков на вырост. Зря Барселона не воспользовалась этой возможностью. Теперь Ламин будет только дешеветь.
Гость
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