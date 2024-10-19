Лапорта: «Деку сократил фонд заработной платы на 170 миллионов евро»

Президент «Барселоны» вспомнил о назначении Ханса-Дитера Флика на должность главного тренера команды и продемонстрировал своё полное доверие немецкому специалисту, а также отметил работу спортивного директора каталонцев .

Сезон прошёл не очень хорошо с точки зрения первой команды, и поэтому мы решили сменить тренера. Мы верим, что с игроками из Ла Масии и теми, кто накапливает опыт, а также с Ханси Фликом успехи придут. Мы гордимся присутствием и влиянием Ла Масии и довольны нашим тренером и Деку, который сократил фонд заработной платы на 170 миллионов евро, а также улучшил и обновил состав. Мы также очень довольны сезонами, проведёнными женской командой и гандбольной командой, которые выиграли всё.

Мы санируем экономику клуба в рекордно короткие сроки. Мы делаем так, чтобы партнёрам не приходилось рыться в карманах. Нам удалось залечить рану, которая кровоточила с 2017 года, а также увеличить доходы на 41% и сократить расходы на 22%.