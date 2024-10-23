Моуриньо: «Если у МЮ дела идут плохо, я никогда не буду радоваться»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо, который ранее возглавлял «Манчестер Юнайтед», высказался о результатах МЮ.
Желаю всего наилучшего «Манчестер Юнайтед». Я был там счастлив, мы выиграли Лигу Европы, заняв второе место в АПЛ. Я покинул «Юнайтед» с хорошими чувствами как к клубу, так и к болельщикам. Если у «Манчестер Юнайтед» дела идут плохо, я никогда не буду радоваться.
Значит если кроме МЮ у кого то будут дела плохи он будет радоваться....
Значит если кроме МЮ у кого то будут дела плохи он будет радоваться....