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Моуриньо: «Если у МЮ дела идут плохо, я никогда не буду радоваться»

вчера, 15:09

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо, который ранее возглавлял «Манчестер Юнайтед», высказался о результатах МЮ.

Желаю всего наилучшего «Манчестер Юнайтед». Я был там счастлив, мы выиграли Лигу Европы, заняв второе место в АПЛ. Я покинул «Юнайтед» с хорошими чувствами как к клубу, так и к болельщикам. Если у «Манчестер Юнайтед» дела идут плохо, я никогда не буду радоваться.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:32
Не самое корректное высказывание для человека его статуса...

Значит если кроме МЮ у кого то будут дела плохи он будет радоваться....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:44
Если послушать 10Хаага, то в МЮ все хорошо и все идет по плану, так что Моур может не переживать))
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:23
Не верю я в искренность Самовлюблённого. Просто о Моуриньо стали уже забывать, вот он и решил напомнить о себе. Правда слишком много в его словах пафоса. А может Жозе таким образом предложил свои услуги?
Гость
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