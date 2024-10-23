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Анчелотти: «Винисиус получит „Золотой мяч“»

вчера, 12:06

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что нападающий «сливочных» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор станет обладателем «Золотого мяча».

Я могу сказать, что редко можно увидеть игрока, который проводит второй тайм так, как это сделал Винисиус. И не из-за трёх голов, а из-за его характера, он необыкновенный.

Винисиус получит «Золотой мяч» не за то, что он сделал вчера, а за то, что он сделал в прошлом году. Эти три гола уже пойдут в зачёт «Золотого мяча» следующего года, это точно. Он игрок, которого освистывают, потому что он может сделать разницу.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:49
Вчера он провёл индивидуально мощнейший матч. Если повторит в классико, заявка будет весомой.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:33
он мог бы получить и в следующем году, но не думаю что Реал в этом сезоне что-нибудь выиграет, команда находится в активном поиске своей игры, полный дизбаланас, со схемой 4-3-3 с хорошим центр форвардом и с Вини и Родриго по краям был бы замечательный баланс. Но Перес хочет 2 вещи, популярность, и трофеи, поэтому это задача усложнена вдвое. На данный момент на инвидуальном классе Вини держимся более менее на плаву, посмотрим что будет дальше.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:23
Получит, конечно.
drug01
drug01
вчера в 12:08
Если будет так то это хорошо!
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