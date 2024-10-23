Анчелотти: «Винисиус получит „Золотой мяч“»

Главный тренер «Реала» считает, что нападающий «сливочных» и сборной Бразилии станет обладателем «Золотого мяча».

Я могу сказать, что редко можно увидеть игрока, который проводит второй тайм так, как это сделал Винисиус. И не из-за трёх голов, а из-за его характера, он необыкновенный.

Винисиус получит «Золотой мяч» не за то, что он сделал вчера, а за то, что он сделал в прошлом году. Эти три гола уже пойдут в зачёт «Золотого мяча» следующего года, это точно. Он игрок, которого освистывают, потому что он может сделать разницу.