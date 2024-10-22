«Ливерпуль» нашёл идеального тренера. Избежал опаснейших ошибок, приближает чемпионство

Разбираем, где мог ошибиться Арне – и как избежал этого.
Сравнение с предшественником
Юрген Клопп был фигурой феноменальной величины. Его значение в современной истории «Ливерпуля» сложно преувеличить – это специалист, который своими усилиями обозначил в клубе начало новой эпохи. Он не только построил игровую структуру, но и начал управлять большинством процессов в «Ливерпуле». И немцу продолжали доверять, даже когда не всё получалось. На выходе менеджер стал с мерсисайдцами чемпионом Англии, взял Лигу чемпионов и несколько внутренних Кубков.
Самой ясной иллюстрацией его влияния на деятельность «красных» стали два последних сезона. Сначала «красные» заглянули в (по своим меркам) пропасть – команда из чемпионской гонки и финала ЛЧ провалилась за пределы топ-5 чемпионата. И сам же Клопп доехал на имеющихся резервах до пятого места. А после взялись за обновление. Немец сформировал новый костяк – и это стало прощальным подарком.
Ощутив такое глобальное значение тренера для клуба, тяжело понять, что он покинул «Ливерпуль». На преемника неизбежно ложился груз сравнения – каждый его шаг будут равнять по «линейке» Юргена. «А как сделал бы Клопп? А что сказал бы Клопп?» и т.д. Огромный успех, что Слот от этих сравнений абстрагировался – никак не затрагивал, не форсировал и не противостоял этой теме. Просто начал делать свою работу.
Конфликты с лидерами и разрушение багажа
Это вытекает из предыдущего пункта. Немецкий менеджер для всех был безусловным авторитетом. Даже вспыхнувшая перепалка с Салахом затухла в зачатке вместо того, чтобы разгореться (пример – тен Хаг и Санчо в МЮ). Плюс Юрген потрудился, чтобы его сменщик пришёл на подготовленную почву.
В такой ситуации во всех смыслах худшее, что можно сделать – это начать насаждать свои принципы, разрушая всё старое. С точки зрения психологии – после такой глыбы на посту тренера к новому специалисту будут относиться со скепсисом, а разрушение наследия только подольёт масла в огонь.
Плюс фундамент всего за год был заложен настолько прочный, что разрушать его и начинать стройку с нуля было бы глупо. Арне предстояла тяжёлая работа. Он не просто интегрировал свои принципы. Он сверял их с тем, что имеет и планомерно обновлял игровой рисунок. Что касается лидеров – всем он старается дать игровую практику, находя при этом новые роли. Нуньес теперь делит позицию форварда с Жотой, справа конкурируют Гакпо и Луис Диас. При этом Коди под руководством соотечественника стал действовать более зрело.
Особенно тяжело должно было быть с Мохамедом Салахом. Египтянин – амбициозный вингер, который не любит, когда его усаживают на скамейку. В принципиальном матче с «Челси» он отыграл все 90 минут. Почти весь матч провёл в первом туре ЛЧ против «Милана», от свистка до свистка оставался на поле против «Болоньи». Доверие тренера для него очень важно. Слот считал это.
Отказ от своих идей в пользу работающих
При этом собственную идентичность важно сохранить – и на пост тренера мерсисайдцы искали специалиста с отточенной и проверенной временем философией. «Ливерпуль» Слота визуально стал прессинговать даже более агрессивно, чем при Клоппе.
Опять же, новыми красками заиграли футболисты, которые уже были в составе. Коди Гакпо будто повзрослел. Ему тяжело давались первые шаги на Туманном Альбионе – для голландцев адаптация часто складывается тяжело. На него потратили большие деньги, чтобы перехватить у «Манчестер Юнайтед» – но на первых порах исполнитель не оправдывал авансов. И всё же помогла командировка на Евро-2024 со сборной Нидерландов. Там Коди снова почувствовал себя лидером. И вернулся под руководство нового тренера, который нашёл к нему подход.
Похожая история с ещё одним голландцем – Райаном Гравенберхом. Полузащитник боролся с грузом не сбывшихся ожиданий аж с 2022 года. Мюнхен пришлось сменить на Ливерпуль, плюс подождать Слота. Уже Арне прокачал Райана и вселил в него уверенность — хавбек теперь полноценно ворвался в старт и вытеснил Эндо.
Тренер интегрировался успешно, но «красные» не станут чемпионами
Мерсисайдцы рвут и мечут на старте. Команда испытала проблемы с «Ипсвичем» в первом туре АПЛ – но после правок в перерыве смяла соперника. Три первых матча – «сухие» победы, после 0:1 от «Ноттингема» «красные» ни разу даже не теряли очки. А ведь за этот период успели сыграть с МЮ, «Миланом», «Челси». Соперники-то были вполне грозные.
С другой стороны, «Ливерпуль» пока обходил стороной «Арсенал» и «Ман Сити». А ведь именно эти матчи покажут степень готовности. «Красные» сильнее других команд АПЛ – это ясно. Никто, кроме них сейчас не готов конкурировать с «горожанами» и «канонирами». Только даже для «Ливерпуля» эта парочка – другой уровень.
Изначально больше верилось в то, что после тренерской рокировки «красным» надо уйти в тень, сделать шаг назад. Привыкнут к изменившейся реальности, перестроятся и уже обновлённые включатся в гонку. Как казалось, стагнация из-за разницы стилей неизбежна. И она ещё произойдёт. «Красным» не хватает вариативности, проработанного плана и подготовки к разным сценариям. Этот год всё же стоит отдать на адаптацию – проект достаточно амбициозный и перспективный, чтобы наверстать упущенное через год.
Слот никто. ему еще добиться признания в долгое время.
но Ливерпуль под его руководством как команда, стала более прагматичными.
не бегут в постоянные атаки, то есть тренер им говорит - не лезть на рожон.
играем на счет. если первыми пропустили, стараемся быстро сравнять.
из 20 лучших стартов в АПЛ в 21 веке
лишь 3 пришлись на команды, поменявшие коуча перед сезоном.
Слот, Анчелотти и Гвардиола.
хорошая компания.
Слот никто. ему еще добиться признания в долгое время.
но Ливерпуль под его руководством как команда, стала более прагматичными.
не бегут в постоянные атаки, то есть тренер им говорит - не лезть на рожон.
играем на счет. если первыми пропустили, стараемся быстро сравнять.
из 20 лучших стартов в АПЛ в 21 веке
лишь 3 пришлись на команды, поменявшие коуча перед сезоном.
Слот, Анчелотти и Гвардиола.
хорошая компания.
Слот никто и звать никак
Слот никто и звать никак
единственно, победа над Челси полная заслуга тренера.
всего один момент за матч против одной из самых забивных команд.
Ливерпуль играл низким блоком, расчет простой - игра на быстрых атаках.
и эти постоянные подключения Джонса со смещением внггра Собо на право -
все это работало у красных Слота.... и пришлось Мареске менять своих
лз и опорника...аристократы пытались усилить давление на Трента,
но тот день англичанин был хорош и вообще вперед не ходил.
итого ступор синих.
и победа Ливерпуля. счет 2-1 пусть достаточно.
Ливерпуль весь матч играл прагматично и по счету.
Челси просто бился головой о стену и ничего не смог придумать.
Ливепуль играет как чемпион...Челси как крепкий середняк.
вот это единственный матч, и сентябрьский матч на Олд Траффорде, все это есть личная победа Слота.И
именно прагматичность - ключевое слово в тактической установке всей системы Слота. и думаю что это и позволит команде распределить силы на сезон.
если получится, вот тогдв Арне Слот сильней Пеп Гвардиолы.
единственно, победа над Челси полная заслуга тренера.
всего один момент за матч против одной из самых забивных команд.
Ливерпуль играл низким блоком, расчет простой - игра на быстрых атаках.
и эти постоянные подключения Джонса со смещением внггра Собо на право -
все это работало у красных Слота.... и пришлось Мареске менять своих
лз и опорника...аристократы пытались усилить давление на Трента,
но тот день англичанин был хорош и вообще вперед не ходил.
итого ступор синих.
и победа Ливерпуля. счет 2-1 пусть достаточно.
Ливерпуль весь матч играл прагматично и по счету.
Челси просто бился головой о стену и ничего не смог придумать.
Ливепуль играет как чемпион...Челси как крепкий середняк.
вот это единственный матч, и сентябрьский матч на Олд Траффорде, все это есть личная победа Слота.И
именно прагматичность - ключевое слово в тактической установке всей системы Слота. и думаю что это и позволит команде распределить силы на сезон.
если получится, вот тогдв Арне Слот сильней Пеп Гвардиолы.
У Юргена был один из топ-10 бюджетов в мире, но на выходе лишь 2 топ-трофея за столько лет.
У Юргена был один из топ-10 бюджетов в мире, но на выходе лишь 2 топ-трофея за столько лет.