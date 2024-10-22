«Ливерпуль» нашёл идеального тренера. Избежал опаснейших ошибок, приближает чемпионство

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вчера, 16:00

Разбираем, где мог ошибиться Арне – и как избежал этого.

Сравнение с предшественником

Юрген Клопп был фигурой феноменальной величины. Его значение в современной истории «Ливерпуля» сложно преувеличить – это специалист, который своими усилиями обозначил в клубе начало новой эпохи. Он не только построил игровую структуру, но и начал управлять большинством процессов в «Ливерпуле». И немцу продолжали доверять, даже когда не всё получалось. На выходе менеджер стал с мерсисайдцами чемпионом Англии, взял Лигу чемпионов и несколько внутренних Кубков.

Самой ясной иллюстрацией его влияния на деятельность «красных» стали два последних сезона. Сначала «красные» заглянули в (по своим меркам) пропасть – команда из чемпионской гонки и финала ЛЧ провалилась за пределы топ-5 чемпионата. И сам же Клопп доехал на имеющихся резервах до пятого места. А после взялись за обновление. Немец сформировал новый костяк – и это стало прощальным подарком.

Ощутив такое глобальное значение тренера для клуба, тяжело понять, что он покинул «Ливерпуль». На преемника неизбежно ложился груз сравнения – каждый его шаг будут равнять по «линейке» Юргена. «А как сделал бы Клопп? А что сказал бы Клопп?» и т.д. Огромный успех, что Слот от этих сравнений абстрагировался – никак не затрагивал, не форсировал и не противостоял этой теме. Просто начал делать свою работу.

Конфликты с лидерами и разрушение багажа

Это вытекает из предыдущего пункта. Немецкий менеджер для всех был безусловным авторитетом. Даже вспыхнувшая перепалка с Салахом затухла в зачатке вместо того, чтобы разгореться (пример – тен Хаг и Санчо в МЮ ). Плюс Юрген потрудился, чтобы его сменщик пришёл на подготовленную почву.

В такой ситуации во всех смыслах худшее, что можно сделать – это начать насаждать свои принципы, разрушая всё старое. С точки зрения психологии – после такой глыбы на посту тренера к новому специалисту будут относиться со скепсисом, а разрушение наследия только подольёт масла в огонь.

Плюс фундамент всего за год был заложен настолько прочный, что разрушать его и начинать стройку с нуля было бы глупо. Арне предстояла тяжёлая работа. Он не просто интегрировал свои принципы. Он сверял их с тем, что имеет и планомерно обновлял игровой рисунок. Что касается лидеров – всем он старается дать игровую практику, находя при этом новые роли. Нуньес теперь делит позицию форварда с Жотой, справа конкурируют Гакпо и Луис Диас. При этом Коди под руководством соотечественника стал действовать более зрело.

Особенно тяжело должно было быть с Мохамедом Салахом. Египтянин – амбициозный вингер, который не любит, когда его усаживают на скамейку. В принципиальном матче с «Челси» он отыграл все 90 минут. Почти весь матч провёл в первом туре ЛЧ против «Милана», от свистка до свистка оставался на поле против «Болоньи». Доверие тренера для него очень важно. Слот считал это.

Отказ от своих идей в пользу работающих

При этом собственную идентичность важно сохранить – и на пост тренера мерсисайдцы искали специалиста с отточенной и проверенной временем философией. «Ливерпуль» Слота визуально стал прессинговать даже более агрессивно, чем при Клоппе.

Опять же, новыми красками заиграли футболисты, которые уже были в составе. Коди Гакпо будто повзрослел. Ему тяжело давались первые шаги на Туманном Альбионе – для голландцев адаптация часто складывается тяжело. На него потратили большие деньги, чтобы перехватить у «Манчестер Юнайтед» – но на первых порах исполнитель не оправдывал авансов. И всё же помогла командировка на Евро-2024 со сборной Нидерландов. Там Коди снова почувствовал себя лидером. И вернулся под руководство нового тренера, который нашёл к нему подход.

Похожая история с ещё одним голландцем – Райаном Гравенберхом. Полузащитник боролся с грузом не сбывшихся ожиданий аж с 2022 года. Мюнхен пришлось сменить на Ливерпуль, плюс подождать Слота. Уже Арне прокачал Райана и вселил в него уверенность — хавбек теперь полноценно ворвался в старт и вытеснил Эндо.

Тренер интегрировался успешно, но «красные» не станут чемпионами

Мерсисайдцы рвут и мечут на старте. Команда испытала проблемы с «Ипсвичем» в первом туре АПЛ – но после правок в перерыве смяла соперника. Три первых матча – «сухие» победы, после 0:1 от «Ноттингема» «красные» ни разу даже не теряли очки. А ведь за этот период успели сыграть с МЮ , «Миланом», «Челси». Соперники-то были вполне грозные.

С другой стороны, «Ливерпуль» пока обходил стороной «Арсенал» и «Ман Сити». А ведь именно эти матчи покажут степень готовности. «Красные» сильнее других команд АПЛ – это ясно. Никто, кроме них сейчас не готов конкурировать с «горожанами» и «канонирами». Только даже для «Ливерпуля» эта парочка – другой уровень.

Изначально больше верилось в то, что после тренерской рокировки «красным» надо уйти в тень, сделать шаг назад. Привыкнут к изменившейся реальности, перестроятся и уже обновлённые включатся в гонку. Как казалось, стагнация из-за разницы стилей неизбежна. И она ещё произойдёт. «Красным» не хватает вариативности, проработанного плана и подготовки к разным сценариям. Этот год всё же стоит отдать на адаптацию – проект достаточно амбициозный и перспективный, чтобы наверстать упущенное через год.