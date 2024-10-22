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«Ливерпуль» нашёл идеального тренера. Избежал опаснейших ошибок, приближает чемпионство

вчера, 16:00
Слот на пресс-конефренции

Разбираем, где мог ошибиться Арне – и как избежал этого.

Сравнение с предшественником

Юрген Клопп был фигурой феноменальной величины. Его значение в современной истории «Ливерпуля» сложно преувеличить – это специалист, который своими усилиями обозначил в клубе начало новой эпохи. Он не только построил игровую структуру, но и начал управлять большинством процессов в «Ливерпуле». И немцу продолжали доверять, даже когда не всё получалось. На выходе менеджер стал с мерсисайдцами чемпионом Англии, взял Лигу чемпионов и несколько внутренних Кубков.

Самой ясной иллюстрацией его влияния на деятельность «красных» стали два последних сезона. Сначала «красные» заглянули в (по своим меркам) пропасть – команда из чемпионской гонки и финала ЛЧ провалилась за пределы топ-5 чемпионата. И сам же Клопп доехал на имеющихся резервах до пятого места. А после взялись за обновление. Немец сформировал новый костяк – и это стало прощальным подарком.

Ощутив такое глобальное значение тренера для клуба, тяжело понять, что он покинул «Ливерпуль». На преемника неизбежно ложился груз сравнения – каждый его шаг будут равнять по «линейке» Юргена. «А как сделал бы Клопп? А что сказал бы Клопп?» и т.д. Огромный успех, что Слот от этих сравнений абстрагировался – никак не затрагивал, не форсировал и не противостоял этой теме. Просто начал делать свою работу.

Конфликты с лидерами и разрушение багажа

Это вытекает из предыдущего пункта. Немецкий менеджер для всех был безусловным авторитетом. Даже вспыхнувшая перепалка с Салахом затухла в зачатке вместо того, чтобы разгореться (пример – тен Хаг и Санчо в МЮ). Плюс Юрген потрудился, чтобы его сменщик пришёл на подготовленную почву.

В такой ситуации во всех смыслах худшее, что можно сделать – это начать насаждать свои принципы, разрушая всё старое. С точки зрения психологии – после такой глыбы на посту тренера к новому специалисту будут относиться со скепсисом, а разрушение наследия только подольёт масла в огонь.

Плюс фундамент всего за год был заложен настолько прочный, что разрушать его и начинать стройку с нуля было бы глупо. Арне предстояла тяжёлая работа. Он не просто интегрировал свои принципы. Он сверял их с тем, что имеет и планомерно обновлял игровой рисунок. Что касается лидеров – всем он старается дать игровую практику, находя при этом новые роли. Нуньес теперь делит позицию форварда с Жотой, справа конкурируют Гакпо и Луис Диас. При этом Коди под руководством соотечественника стал действовать более зрело.

Особенно тяжело должно было быть с Мохамедом Салахом. Египтянин – амбициозный вингер, который не любит, когда его усаживают на скамейку. В принципиальном матче с «Челси» он отыграл все 90 минут. Почти весь матч провёл в первом туре ЛЧ против «Милана», от свистка до свистка оставался на поле против «Болоньи». Доверие тренера для него очень важно. Слот считал это.

Отказ от своих идей в пользу работающих

При этом собственную идентичность важно сохранить – и на пост тренера мерсисайдцы искали специалиста с отточенной и проверенной временем философией. «Ливерпуль» Слота визуально стал прессинговать даже более агрессивно, чем при Клоппе.

Опять же, новыми красками заиграли футболисты, которые уже были в составе. Коди Гакпо будто повзрослел. Ему тяжело давались первые шаги на Туманном Альбионе – для голландцев адаптация часто складывается тяжело. На него потратили большие деньги, чтобы перехватить у «Манчестер Юнайтед» – но на первых порах исполнитель не оправдывал авансов. И всё же помогла командировка на Евро-2024 со сборной Нидерландов. Там Коди снова почувствовал себя лидером. И вернулся под руководство нового тренера, который нашёл к нему подход.

Похожая история с ещё одним голландцем – Райаном Гравенберхом. Полузащитник боролся с грузом не сбывшихся ожиданий аж с 2022 года. Мюнхен пришлось сменить на Ливерпуль, плюс подождать Слота. Уже Арне прокачал Райана и вселил в него уверенность — хавбек теперь полноценно ворвался в старт и вытеснил Эндо.

Тренер интегрировался успешно, но «красные» не станут чемпионами

Мерсисайдцы рвут и мечут на старте. Команда испытала проблемы с «Ипсвичем» в первом туре АПЛ – но после правок в перерыве смяла соперника. Три первых матча – «сухие» победы, после 0:1 от «Ноттингема» «красные» ни разу даже не теряли очки. А ведь за этот период успели сыграть с МЮ, «Миланом», «Челси». Соперники-то были вполне грозные.

С другой стороны, «Ливерпуль» пока обходил стороной «Арсенал» и «Ман Сити». А ведь именно эти матчи покажут степень готовности. «Красные» сильнее других команд АПЛ – это ясно. Никто, кроме них сейчас не готов конкурировать с «горожанами» и «канонирами». Только даже для «Ливерпуля» эта парочка – другой уровень.

Изначально больше верилось в то, что после тренерской рокировки «красным» надо уйти в тень, сделать шаг назад. Привыкнут к изменившейся реальности, перестроятся и уже обновлённые включатся в гонку. Как казалось, стагнация из-за разницы стилей неизбежна. И она ещё произойдёт. «Красным» не хватает вариативности, проработанного плана и подготовки к разным сценариям. Этот год всё же стоит отдать на адаптацию – проект достаточно амбициозный и перспективный, чтобы наверстать упущенное через год.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Икарус (раскрыть)
сегодня в 10:24
У МС в РАЗЫ больше денег вообще-то. Это их заслуга! Они могут кого угодно подкупить
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 07:19
Но Клопп как человек больше чем тренер, больше чем клуб.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 06:48
в том, что Клопп из ноунэймов машину собрал
Икарус
Икарус ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 05:40
В чем разгром, так это в нарушениях ФФП, условному Эвертону прилетало и за меньшее, а с МС как с гуся вода.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 23:01
С этим тренером трофеев будет поболе. Главное, чтоб нн перекрыли бабки
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:00
Вы о том, что у клоппа с ливером больше финалов лч, чем у пепа с мс? Да, это правда. Но побед поровну, а в премьере тотальный разгром. Просто клопп обаяшка, а пеп нет. Поэтому клоппа переоценивают. С таким составом он и должен был брать два топтрофея, не меньше.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:13
поддерживаю твое мнение)))
Слот никто. ему еще добиться признания в долгое время.
но Ливерпуль под его руководством как команда, стала более прагматичными.
не бегут в постоянные атаки, то есть тренер им говорит - не лезть на рожон.
играем на счет. если первыми пропустили, стараемся быстро сравнять.
из 20 лучших стартов в АПЛ в 21 веке
лишь 3 пришлись на команды, поменявшие коуча перед сезоном.
Слот, Анчелотти и Гвардиола.
хорошая компания.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 20:41
Но мы все не должны забывать что это наследие великого Клоппа!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:24
ну оОчень рано, очень, октябрь ещё.
Слот никто и звать никак
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:20
ничего подобного))
единственно, победа над Челси полная заслуга тренера.
всего один момент за матч против одной из самых забивных команд.
Ливерпуль играл низким блоком, расчет простой - игра на быстрых атаках.
и эти постоянные подключения Джонса со смещением внггра Собо на право -
все это работало у красных Слота.... и пришлось Мареске менять своих
лз и опорника...аристократы пытались усилить давление на Трента,
но тот день англичанин был хорош и вообще вперед не ходил.
итого ступор синих.
и победа Ливерпуля. счет 2-1 пусть достаточно.
Ливерпуль весь матч играл прагматично и по счету.
Челси просто бился головой о стену и ничего не смог придумать.
Ливепуль играет как чемпион...Челси как крепкий середняк.
вот это единственный матч, и сентябрьский матч на Олд Траффорде, все это есть личная победа Слота.И
именно прагматичность - ключевое слово в тактической установке всей системы Слота. и думаю что это и позволит команде распределить силы на сезон.
если получится, вот тогдв Арне Слот сильней Пеп Гвардиолы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:58
как только уйдет старая гвардия, тогда посмотрим, чего стоит Арне Слот.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 17:10
не помню Слота в апл
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:00
Не помню слота в лч
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 16:54
в ЛЧ он был лучше Пепа
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 16:35
Ливерпуль каждый год приближается к чемпионству, квадруплу..., но как всегда
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 16:06
Лучше (пере)хвален(н)ого Клоппа справляется.
У Юргена был один из топ-10 бюджетов в мире, но на выходе лишь 2 топ-трофея за столько лет.
Гость
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