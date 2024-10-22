Флик поделился ожиданиями от матча с «Баварией»

Главный тренер «Барселоны» поделился ожиданиями от матча с «Баварией».

Мы готовимся к каждому матчу, подробно изучая соперника. «Бавария» занимает особое место в моей жизни – это прекрасный клуб, где у меня много знакомых и хорошие отношения с игроками и руководством. Это было прекрасное время, о котором у меня остались воспоминания. Но теперь началась новая глава, я в предвкушении и очень счастлив. Мне очень приятно быть здесь [в «Барселоне»]. Болельщики поддерживают нас с энтузиазмом, и это заставляет выкладываться полностью. Именно это мы и собираемся делать, мы хотим хорошо подготовиться. Возможно, «Баварию» я знаю немного лучше, это будет сложный матч. Это Лига чемпионов, здесь играют лучшие команды.