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Флик поделился ожиданиями от матча с «Баварией»

вчера, 16:20
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария22:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча с «Баварией».

Мы готовимся к каждому матчу, подробно изучая соперника. «Бавария» занимает особое место в моей жизни – это прекрасный клуб, где у меня много знакомых и хорошие отношения с игроками и руководством. Это было прекрасное время, о котором у меня остались воспоминания. Но теперь началась новая глава, я в предвкушении и очень счастлив. Мне очень приятно быть здесь [в «Барселоне»]. Болельщики поддерживают нас с энтузиазмом, и это заставляет выкладываться полностью. Именно это мы и собираемся делать, мы хотим хорошо подготовиться. Возможно, «Баварию» я знаю немного лучше, это будет сложный матч. Это Лига чемпионов, здесь играют лучшие команды.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:46
можно предположить скромную победу
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:33
Ожидаем привычные 2-8 ну или 0-7 хотя щас гнома нет в составе может быть по менше пропустят но по любому пораженее гарантировано ✅
shur
shur
вчера в 17:38
...во как попрёт, но сыграть хорошо в гостях ,значит легче дожать дома!!! Ждёмс...!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:23
Обязательно поставлю на гол гостей....
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:05
Лучше бы промолчал, а высказался после игры
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:51
Ожидания, ожиданьями - а матч всё расставит по своим местам...
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:50
Матч интересный должен быть, 2-2 на табло.
82q9yrpjswrr
82q9yrpjswrr
вчера в 16:44
А про себя Ханси исподволь с удовольствием вспоминает матч 2020-го года, где он был по другую сторону баррикад, и думает: блин, а лихо мы их тогда, ну в смысле нас теперь, 8:2 разнесли! Как бы им, ну в смысле теперь нам, снова примерно также полную авоську и сегодня не выхватить, думает он. Хотя нет, думает он дальше, меня же у нас, ну в смысле теперь у них, нет, так что это вряд ли. Ну ладно, хорош, думает он ещё дальше, а то так можно и раздвоение личности получить, а там и до шизофрении недалеко!
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:30
Сложный для тренеров, зато интересный матч для болельщиков...
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