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Шахин: «„Боруссия“ должна усвоить этот урок»

вчера, 09:15
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)5 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин оценил поражение от «Реала» (2:5) в Лиге чемпионов.

Тяжело объяснить произошедшее. Мы очень хорошо играли в первом тайме, у нас многое получалось, мы забили два красивых гола. Знали, что второй тайм будет очень долгим. Были эпизоды, когда нам не хватало скорости при игре один в один – мы говорили об этом в перерыве. Два пропущенных гола за две минуты не пошли нам на пользу. Ну а голы, пропущенные в концовке, тяжело принять, очень обидно. Мы хорошо действовали в игре с мячом, при счете 2:2 могли забить третий гол. Была надежда на удачный исход, но мы плохо оборонялись, а у них игроки с высоким индивидуальным мастерством. Не каждый способен на то, что делает Винисиус. Мы должны усвоить этот важный урок.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:40, ред.
Шахин был помощником тренера Боруссии, в прошлом финале ЛЧ, где Реал победил Боруссию по точно такому же сценарию, провалив первый тайм, и уничтожив соперника во втором. И вчера, будучи уже главным тренером, Шахин снова наступает на те же грабли. О каком усвоении урока после этого может идти речь? Даже взять ситуацию с отменённой гостевой тренировкой на Бернабеу, не важно с какой целью это сделал молодой тренер Дортмунда, но в глазах всех это выглядело как боязнь соперника, что передалось и игрокам команды соответственно. Я не поверю, что Боруссии не хватило физухи, чтобы противостоять Реалу во втором тайме так же как в первом. Куда во втором тайме делись быстрый розыгрышь мяча, быстрый пас, молниеносные атаки, которыми был насыщен первый тайм? Вместо этого появились выбивания от ворот куда-нибудь, главное подальше, постоянные обрезки, отсутствие контратак как таковых. Проще говоря, на второй тайм Боруссия вышла с трясущимися коленками, с одной мыслью в голове: "не проиграть". И главный виновник в этом - главный тренер, который вместо того, чтобы добить раненого зверя, попятился назад, в надежде, что зверь и сам умрет. Может против Селтиков и Брюгге это и работает, но против Реала К. Анчелотти, который славиться как раз характером и умением переворачивать игру с ног на голову, - это самоубийство.
65cb4ha7ca8c
65cb4ha7ca8c
вчера в 09:25, ред.
Точно, Нурик! А урок это в твоём понимании наверняка в том, что прятаться надо ещё лучше от шпионов во время тренировок, может быть ночами их проводить и где-то далеко за городом. Ведь любому конспирологу теперь ясно по ходу этого матча, что агент Реала, всё-таки подглядевший вашу тренировку, пробрался-таки через все ваши кордоны и заслоны к перерыву, рассказал все увиденные секреты папе Карло и вам пришёл полный кирдык!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:18
На ошибках учатся, только умные на чужих. Дураки на своих...
Гость
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