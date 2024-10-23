Шахин: «„Боруссия“ должна усвоить этот урок»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» оценил поражение от «Реала» (2:5) в Лиге чемпионов.

Тяжело объяснить произошедшее. Мы очень хорошо играли в первом тайме, у нас многое получалось, мы забили два красивых гола. Знали, что второй тайм будет очень долгим. Были эпизоды, когда нам не хватало скорости при игре один в один – мы говорили об этом в перерыве. Два пропущенных гола за две минуты не пошли нам на пользу. Ну а голы, пропущенные в концовке, тяжело принять, очень обидно. Мы хорошо действовали в игре с мячом, при счете 2:2 могли забить третий гол. Была надежда на удачный исход, но мы плохо оборонялись, а у них игроки с высоким индивидуальным мастерством. Не каждый способен на то, что делает Винисиус. Мы должны усвоить этот важный урок.