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Анри: «Для Мбаппе недостаточно просто забивать голы за „Реал“»

вчера, 14:45

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри прокомментировал игру Килиана Мбаппе за «Реал».

Он должен понять, что теперь является футболистом «Реала». С тим нужно справиться. Сейчас Мбаппе не показывает тот футбол, который демонстрировал в ПСЖ. Ему лучше играть на позиции «девятки». Просто забивать недостаточно в таком клубе, как «Реал».

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:55
Мбаппе в Реале, как Месси в ПСЖ. Не главная звезда, не играет на него вся команда, поэтому результаты хуже. Не сомневаюсь, если Реал не выиграет трофеи, всё повесят на Мбаппе, как повесили на Месси неудачи ПСЖ. Его уже критикуют, хотя дела Реала идут хорошо.
shur
shur
вчера в 16:55, ред.
...золотые слова, первый сезон даётся игроку понять,чем и как он
полезен своему клубу, всего лишь и надо грамотно вписаться в игру,
а особенно в дерби, это принципиально! Чуйка, забьёт 26-ого...!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:47, ред.
Черные лягушатники хотят что. Мбаппе .во на уровне Месси и Роналду....но больше Месси им мешает))
Гость
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