Анри: «Для Мбаппе недостаточно просто забивать голы за „Реал“»

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» прокомментировал игру за «Реал».

Он должен понять, что теперь является футболистом «Реала». С тим нужно справиться. Сейчас Мбаппе не показывает тот футбол, который демонстрировал в ПСЖ . Ему лучше играть на позиции «девятки». Просто забивать недостаточно в таком клубе, как «Реал».