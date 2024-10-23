Анри: «Для Мбаппе недостаточно просто забивать голы за „Реал“»

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри прокомментировал игру Килиана Мбаппе за «Реал».
Он должен понять, что теперь является футболистом «Реала». С тим нужно справиться. Сейчас Мбаппе не показывает тот футбол, который демонстрировал в ПСЖ. Ему лучше играть на позиции «девятки». Просто забивать недостаточно в таком клубе, как «Реал».
полезен своему клубу, всего лишь и надо грамотно вписаться в игру,
а особенно в дерби, это принципиально! Чуйка, забьёт 26-ого...!
полезен своему клубу, всего лишь и надо грамотно вписаться в игру,
а особенно в дерби, это принципиально! Чуйка, забьёт 26-ого...!